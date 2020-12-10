Едва не растеряли преимущество в четыре мяча. А в концовке нам просто повезло.

Россия провела ужасный матч на Евро, но смогла спастись. Зачем такая драма, девочки?

Женская сборная России по гандболу сделала гигантский шаг к полуфиналу чемпионата Европы, который проходит в Дании. В первом матче основного раунда российская команда победила сборную Черногории и набрала максимально возможное количество очков. Но то, что творили российские гандболистки по ходу матча, сложно передать.

В концовке сборной России откровенно повезло – так разбазарить преимущество в четыре мяча нужно было умудриться. Но от нашей команды можно ждать чего угодно!

Победный хоровод после провала в концовке

На табло 55.33. До окончания матча с Черногорией – четыре с половиной минуты. Только что Ольга Фомина в быстром отрыве забросила важнейший мяч, после которого судьба встречи была, казалось, решена. Счёт 24:20 в нашу пользу. Главный тренер сборной России Амброс Мартин победно вскинул руки и заулыбался.

На уровне более-менее равных по классу сборных отыграть четыре мяча за такое короткое время практически невозможно. Если, конечно, соперник не подыгрывает. Сборная России сделала всё, чтобы концовка игры получилась запоминающейся, чтобы у болельщиков ёкало сердце, и чтобы после игры были такие эмоции, которые не забываются.

Датский тренер черногорок Ким Расмуссен, ещё до такого разрыва в счёте переведший подопечных на игру в семь полевых во время атак, взял последний тайм-аут. И после этого началось.

Елена Деспотович в атаке сборной Черногории дальним броском пробила Анну Седойкину – пока ещё комфортные минус три за 3.40 до конца игры.

В нашей атаке бросок Дарьи Самохиной заблокирован, а черногорки в ответной атаке заработали семиметровый. Джурджина Яукович не оставила Седойкиной ни единого шанса. Уже минус два, а играть ещё почти три минуты.

И вновь в нашей атаке мяч доводится на левый край до Самохиной, у которой весь матч не шли броски (за исключением пенальти)! Вот зачем? Да ещё и в неудобной позиции. Голкипер черногорок Анастасия Бабович легко отбила мяч, а Яукович в атаке пробила Седойкину броском, после которого мяч полетел быстрее 100 км/ч!

Для нашей сборной – всего плюс один, но владение мячом и тайм-аут в запасе. А играть чуть больше минуты. Амброс Мартин решил, что тайм-аут не нужен, а Полина Ведёхина допустила пробежку!

«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу Развлечения российских спортсменок вызвали бурное негодование. Но мы сами виноваты.

У черногорок оставалось 45 секунд на последнюю атаку, чтобы сравнять счёт. В эти секунды в защите сборная России просто стояла стеной, чтобы не дать соперницам бросить. Наши девушки висели у черногорок на руках, вязали их и дотерпели до конца игры. Сделали то, что могли сделать и в предыдущих атаках черногорок.

Но оставался ещё девятиметровый от Яукович, с которого черногорская полусредняя запустила мяч на метр выше ворот. После такого чудесного спасения, отскока и везения — как угодно можно называть — российская команда пустилась в победный хоровод.

Но такого везения на чемпионате Европы больше не будет. Француженки в следующем матче таких подарков не сделают. Такое бывает лишь раз, и этот шанс нужно использовать. Зачем такая драма, девочки? Вы можете выигрывать и без таких приключений.

Во что играла сборная России?

Самое главное – не было предпосылок к улыбкам главного тренера даже в ситуации 24:20, если посмотреть на то, как складывался матч.

Начало для сборной России вообще было ужасным – активная защита черногорок встречала наших на девяти метрах, но россиянки не пользовались ни перемещениями линейной Ксении Макеевой, ни входом в линию крайних игроков. А грозная задняя линия молчала.

Капитан команды Дарья Дмитриева попыталась бросить издали, затем пошла в прорезку и бросила с шести метров – неудачно. То же самое было и с остальными. Удачных комбинаций в атаке было очень мало, а то, что забивалось – результат индивидуальных усилий отдельных игроков.

По чемпионскому графику. Сборная России не знает поражений на чемпионате Европы После невзрачного матча с командой Чехии российские гандболистки уверенно разобрались с куда более сильной сборной Швеции.

При счёте 2:5 наши девушки выдали отличный отрезок, после которого уже вели 8:5, но тут же упустили преимущество. Ведь сборная Черногории – это не команда Аргентины, например, которую можно обыгрывать на классе. Балканские команды с их эмоциональными всплесками в игре вообще невозможно побеждать на классе, только биться и давить.

Наши с трудом довели дело до ничьей в первом тайме, с величайшим трудом забрасывали во втором, когда вновь приходилось отыгрываться, а в концовке почему-то решили, что дело сделано. При невнятной игре в атаке, большом количестве потерь и растерянности.

Российские гандболистки с трудом обыграли аутсайдера. Забросили лишь 4 мяча за 20 минут! Наши девушки едва не сделали вратаря сборной Чехии супергероем. Хорошо, что вовремя спохватились.

Конечно, главное – победа. Которая приблизила сборную России к выходу в полуфинал. И такая ужасная игра забудется, если будет результат. Неужели матча с Чехией было недостаточно? Зато совершенно точно – не скучно.