Жалко их. Российские чемпионы, которые пострадают от новых санкций ВАДА

17 декабря 2020 года российские спортсмены запомнят надолго. Люди, которые с детских лет отказались от всего ради больших побед, вновь будут жить под санкциями. Спортивный арбитражный суд в Лозанне частично согласился с решением исполкома ВАДА об отстранении сборной России от участия в крупнейших международных стартах, включая Олимпиады, на два года. И теперь наши спортсмены, как и перед Играми в Пхёнчхане будут ждать допуска, который им никто не гарантирует, а в случае поездки на Олимпиаду будут «нейтральными атлетами».



Среди пострадавших – множество топ-спортсменов, чемпионов, претендовавших на олимпийское золото. Новые санкции ВАДА всем подпортят карьеру – как минимум заслуженно отпраздновать победу с флагом и гимном ни у кого из них не получится.



А кого-то, по всей видимости, могут просто на Олимпиаду не пустить. Как же их жалко.

Россию лишили права выступать на Олимпиадах. Но неужели это победа? LIVE Российских спортсменов оставили без флага и гимна на два года. Но могло быть намного хуже.

Александр Большунов, лыжи, 23 года

Один из лучших спортсменов России последних лет. Возможно, лучший. Большунов по итогам прошлого сезона выиграл Кубок мира по лыжным гонкам, став первым обладателем Большого хрустального глобуса из России. Александра боятся все норвежцы, и даже звёздный Йоханнес Клебо признаётся, что ничего не может поделать с россиянином на длинной дистанции.



Большунов, к слову, уже принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане в статусе нейтрального атлета. Но тогда он ещё не был на пике. Александр взял четыре медали, но ни одной золотой. Собственно, нет у него и золота чемпионатов мира. С учётом отстранения России на срок минимум четыре года совершенно не факт, что Большунов будет таким же непобедимым в далёком 2026 году, если Россию вернут в мировой спорт.

Сергей Устюгов, лыжи, 28 лет

Если у Большунова остаются теоретические шансы вернуться на крупные турниры под флагом России, то другой лидер сборной Сергей Устюгов, кажется, лишится такой возможности. Устюгов доминировал в 2017 году, став двукратным чемпионом мира. Сергей должен был стать одной из главных звёзд Олимпиады-2018, но его без объяснения причин не допустили



К сожалению, после этого результаты россиянина пошли на спад, и мы лишь изредка видим того Устюгова образца 2017 года. В составе сборной России на Олимпиаду он вряд ли вернётся.

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Наталья Непряева, лыжи, 25 лет

Лучшая российская лыжница последних лет, как и Большунов, успела поучаствовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и даже взяла там бронзу в составе эстафетной команды. Но амбиции и возможности Непряевой, очевидно, гораздо выше. Россиянка способна бороться в любой дисциплине и была бы одним из главных фаворитов Олимпиады в Китае в 2022 году. Наталья стала второй в общем зачёте Кубка мира в сезоне 2018/19, опередив легендарную уже Терезу Йохауг. Таких лыжниц в России не было очень давно.

Дина и Арина Аверины, художественная гимнастика, 22 года

Сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины – настоящие звёзды мировой художественной гимнастики. Обе являются многократными чемпионками мира и Европы, и мечтают выиграть Олимпиаду. Дина и Арина были слишком молоды перед Играми в Рио в 2016 году и не попали в состав команды. На Олимпиаде в Токио российский гимн в честь победы они точно не услышат.

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Алёна Косторная, фигурное катание, 17 лет

Женское фигурное катание в России пострадало не только от дисквалификации страны, но и от эпидемии коронавируса. Почему-то именно в «фигурке» руководители ISU струсили больше всех и отменили практически все турниры. В итоге невероятно талантливое поколение российских фигуристок, воспитанных Этери Тутберидзе, останется вообще без больших побед.



Алёна Косторная успел выиграть чемпионат Европы в начале 2020 года, но едва ли успеет стать чемпионкой мира и тем Олимпийских игр. Мировое первенство наверняка отменят из-за ситуации с вирусом, а на Игры в Пекин Россию не пустят. По крайней мере, под своим флагом.

Анна Щербакова, фигурное катание, 16 лет

Ещё одно юное дарование из нашего фигурного катания. Анна Щербакова –первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе. В отличие от Косторной Щербакова не ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко и считается одним из главных фаворитов Олимпиады в Пекине. Но допустят ли её туда?

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Павел Кулижников, конькобежный спорт, 26 лет

Выдающийся российский конькобежец. К 26 годам Павел успел стать многократным чемпионом мира, обладателем Кубка мира (впервые в истории российских коньков), рекордсменом мира на дистанции 500 метров. В 2016 году допинг-проба А Кулижникова показала положительный результат на наличие мельдония и его отстранили от участия в соревнованиях. Однако уже через месяц обвинения были сняты.



Тем не менее, это не спасло россиянина от пропуска Олимпиады в Пхёнчхане. И есть подозрение, что перед Олимпиадой в Пекине Кулижникова тоже могут затормозить. Неужели один из лучших конькобежцев в истории этого вида спорта так никогда и не станет олимпийским чемпионом?

Мария Ласицкене, лёгкая атлетика, 27 лет

Первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Абсолютно лучшая легкоатлетка мира последних лет, победительница всего и вся. За месяц до Олимпиады в Рио-де-Жанейро прыгнула на гроссмейстерские 2 метра на этапе Кубка России и должна была ехать в Бразилию за своей первой олимпийской золотой медалью. Но нашу федерацию лёгкой атлетики отстранили, и Мария осталась дома. Последние пару лет Ласицкене вынуждена выступать под нейтральным флагом. Гарантий, что российских легкоатлетов пустят на Игры, учитывая все скандалы с этим видом спорта, нет никаких.

Сергей Шубенков, лёгкая атлетика, 30 лет

Товарищ Ласицкене по несчастью. Катастрофическая ситуация во Всероссийской федерации лёгкой атлетики сильно испортила карьеру Сергею Шубенкову. Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами всё по же причине осталась без Олимпиады в Рио. Сергею уже 30 лет, и Игры в Токио могли стать его лучшим шансом завоевать медаль главного турнира в мире.



Ему уже не привыкать выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Но допустят ли его, как и других российских легкоатлетов, на главный старт четырёхлетия?