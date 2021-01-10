«Ростов», что это было? Чемпион России вёл 4 мяча и проиграл «заколдованному» сопернику

«Ростов-Дон», лучший гандбольный клуб России последних лет, проиграл матч Лиги чемпионов. В гостях подопечные Пера Юханссона уступили французскому «Мецу», потерпев первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Ростовчанки были близки к тому, чтобы прервать впечатляющую домашнюю серию француженок, но упустили большое преимущество. И плохо провели последнюю атаку.
«Заколдованные» француженки
«Мец» не проигрывал в Лиге чемпионов на своей площадке до встречи с «Ростовом» 22 матча подряд. А если точнее, почти четыре года, с февраля 2017-го.
С «Ростовом-Дон» команда Эммануэля Майоннада в Лиге чемпионов играла шесть раз и одержала четыре победы.
Лишь раз ростовчанки выигрывали на своей площадке, и случилось это в октябре прошлого года. А в «Финале четырёх» — 2019 чемпионки России победили француженок в Бухаресте. Все остальные встречи выиграл «Мец».
И ни разу не уступал российской команде на своей площадке. Какими бы ни были составы, в какой бы форме ни находились игроки. Ну просто заколдованный соперник.
Четыре мяча – не залог победы
И вот эту команду ростовчанки в начале второго тайма выездного матча просто разрывали. Хотя начало матча совсем этого не предвещало.
Первый гол «Ростов-Дон» забил только при счёте 0:4, когда отличилась Виктория Борщенко, реализовавшая семиметровый. Постепенно чемпионки России восстановили равновесие, но хозяйки площадки под молчание огромных, но пустых трибун вновь ускакали вперёд.
И вновь российской команде удалось достать соперниц. Правда, на перерыв «Мец» ушёл с преимуществом в один мяч, но после провального начала первого тайма это было приемлемо.
А начало второго тайма команда Пера Юханссона и вовсе провела ударно. К середине тайма «Ростов-Дон» уже вёл с преимуществом в четыре мяча! Команда перестроилась в защите, особенно здорово гостьи действовали в центре обороны, где Анна Сень, восстановившаяся после разрыва ахилла, контролировала всё на пару то с Ксенией Макеевой, то с Анной Лагерквист.
Здорово играла и левая крайняя Полина Кузнецова, регулярно совершавшая перехваты. А её сестра Анна Вяхирева, также вернувшаяся в строй после травмы, хоть и не успела набрать оптимальных кондиций, но вела всю игру в атаке.
Злосчастное удаление
В общем, почти до половины второго тайма «Ростов-Дон» уверенно контролировал игру, создав комфортное преимущество. Получалось всё. Галина Габисова отлично действовала в рамке, заставив француженок сдаться в двух атаках подряд.
Но… Это было слишком хорошо. Француженки сократили отставание, но никак не могли даже сравнять счёт, не говоря о том, чтобы выйти вперёд. У «Ростова» были периоды «засухи», когда игроки никак не могли забить, но в это время и «Мец» не блистал результативностью.
Перелом случился, как ни странно, в то время, когда «Ростов-Дон» оказался в большинстве – на две минуты на скамейку присела одна из главных снайперов француженок Орлан Канор, гандболистка с невероятно высоким прыжком. Да и ещё и семиметровый был назначен в ворота «Меца».
Но Катарина Крпеж-Шлезак реализовать его не сумела, и вместо того, чтобы убежать в отрыв в счёте при численном большинстве, «Ростову» пришлось отыгрываться. «Мец» провёл две молниеносные атаки, воспользовавшись потерей концентрации со стороны соперниц, и вышел вперёд.
Так продолжалось до конца игры: «Мец» лидировал, «Ростов» отыгрывался. Но в последней атаке при счёте 26:27 игроки российской команды действовали сумбурно, едва не потеряли мяч, а в итоге не смогли довести дело до броска. Чуть-чуть вмешались и арбитры, свистнув в тот момент, когда мяч был у ростовчанок, и назначать девятиметровый не было необходимости.
Однако факт в том, что в последней атаке «Ростов-Дон» не знал, что делать, а Вяхирева, обычно решающая такие эпизоды, пока не в оптимальной форме после травмы.
«Ростов-Дон» в нынешней Лиге чемпионов проиграл впервые, но по-прежнему лидирует в своей группе.
- 10 января 2021
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