Лучшая команда страны потерпела первое поражение в Лиге чемпионов. А ведь была близка к победе!

«Ростов», что это было? Чемпион России вёл 4 мяча и проиграл «заколдованному» сопернику

«Ростов-Дон», лучший гандбольный клуб России последних лет, проиграл матч Лиги чемпионов. В гостях подопечные Пера Юханссона уступили французскому «Мецу», потерпев первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Ростовчанки были близки к тому, чтобы прервать впечатляющую домашнюю серию француженок, но упустили большое преимущество. И плохо провели последнюю атаку.

«Заколдованные» француженки

«Мец» не проигрывал в Лиге чемпионов на своей площадке до встречи с «Ростовом» 22 матча подряд. А если точнее, почти четыре года, с февраля 2017-го.

С «Ростовом-Дон» команда Эммануэля Майоннада в Лиге чемпионов играла шесть раз и одержала четыре победы.

Триллер в концовке. Как ЦСКА на последней минуте вырвал важную победу в Лиге чемпионов Проигрывали по ходу второго тайма, но спасли матч против главных конкуренток за место в плей-офф.

Лишь раз ростовчанки выигрывали на своей площадке, и случилось это в октябре прошлого года. А в «Финале четырёх» — 2019 чемпионки России победили француженок в Бухаресте. Все остальные встречи выиграл «Мец».

И ни разу не уступал российской команде на своей площадке. Какими бы ни были составы, в какой бы форме ни находились игроки. Ну просто заколдованный соперник.

Четыре мяча – не залог победы

И вот эту команду ростовчанки в начале второго тайма выездного матча просто разрывали. Хотя начало матча совсем этого не предвещало.

Первый гол «Ростов-Дон» забил только при счёте 0:4, когда отличилась Виктория Борщенко, реализовавшая семиметровый. Постепенно чемпионки России восстановили равновесие, но хозяйки площадки под молчание огромных, но пустых трибун вновь ускакали вперёд.

И вновь российской команде удалось достать соперниц. Правда, на перерыв «Мец» ушёл с преимуществом в один мяч, но после провального начала первого тайма это было приемлемо.

На первое место! Как «Ростов-Дон» сокрушил принципиального соперника в Лиге чемпионов Ростовчанки почти всегда уступали французскому «Метцу». Однако в этот раз обеспечили себе победу задолго до финального свистка.

А начало второго тайма команда Пера Юханссона и вовсе провела ударно. К середине тайма «Ростов-Дон» уже вёл с преимуществом в четыре мяча! Команда перестроилась в защите, особенно здорово гостьи действовали в центре обороны, где Анна Сень, восстановившаяся после разрыва ахилла, контролировала всё на пару то с Ксенией Макеевой, то с Анной Лагерквист.



Здорово играла и левая крайняя Полина Кузнецова, регулярно совершавшая перехваты. А её сестра Анна Вяхирева, также вернувшаяся в строй после травмы, хоть и не успела набрать оптимальных кондиций, но вела всю игру в атаке.

Злосчастное удаление

В общем, почти до половины второго тайма «Ростов-Дон» уверенно контролировал игру, создав комфортное преимущество. Получалось всё. Галина Габисова отлично действовала в рамке, заставив француженок сдаться в двух атаках подряд.

Но… Это было слишком хорошо. Француженки сократили отставание, но никак не могли даже сравнять счёт, не говоря о том, чтобы выйти вперёд. У «Ростова» были периоды «засухи», когда игроки никак не могли забить, но в это время и «Мец» не блистал результативностью.

Перелом случился, как ни странно, в то время, когда «Ростов-Дон» оказался в большинстве – на две минуты на скамейку присела одна из главных снайперов француженок Орлан Канор, гандболистка с невероятно высоким прыжком. Да и ещё и семиметровый был назначен в ворота «Меца».

Но Катарина Крпеж-Шлезак реализовать его не сумела, и вместо того, чтобы убежать в отрыв в счёте при численном большинстве, «Ростову» пришлось отыгрываться. «Мец» провёл две молниеносные атаки, воспользовавшись потерей концентрации со стороны соперниц, и вышел вперёд.

Так продолжалось до конца игры: «Мец» лидировал, «Ростов» отыгрывался. Но в последней атаке при счёте 26:27 игроки российской команды действовали сумбурно, едва не потеряли мяч, а в итоге не смогли довести дело до броска. Чуть-чуть вмешались и арбитры, свистнув в тот момент, когда мяч был у ростовчанок, и назначать девятиметровый не было необходимости.

Однако факт в том, что в последней атаке «Ростов-Дон» не знал, что делать, а Вяхирева, обычно решающая такие эпизоды, пока не в оптимальной форме после травмы.

«Ростов-Дон» в нынешней Лиге чемпионов проиграл впервые, но по-прежнему лидирует в своей группе.