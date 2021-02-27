Месяц назад на Кубке мира лидер сборной России был недоволен действиями соперников и пообещал отдать долги на ЧМ-2021. Получится ли?

«Мы поставили его на место». Как норвежцы свалили Большунова в первом скиатлоне сезона

Первый в нынешнем сезоне скиатлон, который прошёл 23 января на этапе Кубка мира в Лахти, ознаменовался поражением Александра Большунова. Лидер российской команды уже привычно вёл битву сразу с пятью норвежцами. За несколько сотен метров до финиша Большунов на спуске столкнулся с Хансом Кристером Холундом. Упали оба, лишившись шансов на медали. И оба заявили, что неправ соперник. Но что будет на чемпионате мира в Оберстдорфе?

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«Мы поставили Большунова на место»

Версия норвежцев была традиционной.

«Большунов шёл сзади и пытался пройти через меня. Я сломал обе палки, когда влетел в сетку. Считаю, что в таких действиях не было необходимости. Судьба гонки решалась не там. Если кто-то налетает на тебя сзади, то приходится уходить в сторону. Можно было решить всё где угодно, но не в этом повороте», – заявил Холунд по горячим следам в интервью TV2.

«Мы показали, что можем победить Большунова. Он же был на голову выше всех без норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место», – сказал Йоханнес Клебо в интервью Aftenposten.

«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России? Они уже делали так после Кубка мира в Лахти. А потом на трассе получили по полной программе.

«Большунов вселяет страх, он медведь. Порой он очень противный, может наехать на тебя сзади. Все, кто выходит на старт, должны соблюдать осторожность, но Большунов не из таких. Ему можно и в зеркало иногда смотреть, а не только на нас», – а это уже слова победителя того скиатлона Эмиля Иверсена в интервью VG.

«Долги будем возвращать на чемпионате мира»

Впрочем, Александр Большунов и его тренер Юрий Бородавко тоже ответили так, как от них и ждали.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали без шансов. Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Надеюсь, на чемпионате мира будет лучше», – отметил Александр в эфире «Матч ТВ».

«В серой зоне, где нет камер, Холунд завалился на Большунова — и они оба вылетели с трассы. Борьба за медали на этом закончилась. Всё это очень странно. Помним, как норвежцы говорили о командной тактике, и подобные случаи вызывают вопросы. Не обвиняю норвежцев, но закрадываются некоторые сомнения. Если понадобится, мы тоже можем ответить», – пообещал Бородавко.

Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»? Тренер сборной России сказал, что это был странный эпизод. И пригрозил ответом.

А вот президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе призвала тогда не накалять обстановку и подчеркнула, что это обычный гоночный инцидент.

«Мы же ходили смотреть видео того момента. Как Саша говорил, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал, и Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было каких-то умышленных действий со стороны соперника», – отметила тогда Вяльбе в интервью РИА «Новости».

«Держу кулачки за россиянина»

Сейчас все любители лыжных гонок замерли в ожидании от того, как пройдёт скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе. И многие поддерживают Большунова.

«Если норвежцы оккупируют весь подиум и в скиатлоне, это будет слишком как для Большунова, так и для международного интереса к лыжным гонкам. Поэтому я держу кулачки за 24-летнего россиянина. Александру пришлось довольствоваться мрачным четвёртым местом в спринте — позади трёх ликующих норвежцев. Легко понять разочарование россиянина, когда он промчался мимо журналистов», — написал в своей колонке бывший менеджер сборной Швеции Торбьорн Нордвалл.

Наказание Большунова – абсурд. К шведу или американцу относились бы точно так же? Вместо того, чтобы делать лыжные гонки популярнее и зарабатывать, международная федерация зачем-то губит главную звезду спорта из России.

«Большунов обладает выносливостью, чтобы справляться с большой продолжительностью бега и сохранять максимальную скорость. Кроме того, его тактика стала более зрелой, если провести сравнение с предыдущим чемпионатом мира, когда норвежские лыжники заставляли его совершать ошибку за ошибкой. Большинство сходится во мнении, что настал великий момент как для Большунова, так и для всего российского спорта», – это же фрагмент статьи из Dagbladet.

Очень хочется, чтобы все ожидания от гонки оправдались. И чтобы не было неспортивных моментов. Ведь все побегут, как обычно. А лидера сборной России поставили в драконовские условия – каждое неверное движение могут посчитать блокировкой и дисквалифицировать на следующие гонки.