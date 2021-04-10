Почти катастрофа. «Ростов-Дон» провалил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Ростовчанки играли «гостевой» матч при потрясающей поддержке болельщиков, но не имели ни единого шанса на победу.

Стадия четвертьфинала – последний шаг в «Финал четырёх» гандбольной Лиги чемпионов, а это уже показатель успешности всего сезона. «Ростов-Дон», конечно же, нацелился только на победу в двухраундовом противостоянии с норвежским «Вайперсом». А противостояние это было очень принципиальным не только по спортивным причинам.

Дело в том, что оба матча четвертьфинала были запланированы в Ростове-на-Дону, чтобы минимизировать перемещения команд в рамках борьбы с коронавирусом.

Однако норвежцы потребовали, чтобы первый, номинально домашний для них матч прошёл без присутствия зрителей и с получением маркетинговых прав на игру. В «Ростове» предсказуемо не согласились с этим и пригласили зрителей на обе встречи. Причём поддержка болельщиков у ростовчанок была что надо. Оставалось доказать свою силу на площадке.

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Провальный тайм «Ростова». Как же так?

Психологическое преимущество было на стороне российского клуба, потому что в предыдущих трёх очных поединках именно ростовчанки брали верх. Сначала подопечные Пера Юханссона действовали не слишком уверенно. Вероятно, сказывалось давление трибун и ответственность за результат, но к 12-й минуте россиянки уже повели со счётом 6:3. Отличное начало «Ростова».

Однако радость была недолгой. Один из лидеров «Вайперса» Хайди Леке взяла инициативу в свои руки и буквально за пару минут помогла своей команде сравнять счёт – 6:6. Её было просто не остановить. Леке вместе с ещё одной звездой норвежского клуба Нурой Мерк передали свой кураж всему «Вайперсу». Сила норвежек – быстрая игра и контратаки. На этих козырях они и вышли вперёд на два мяча – 10:8. Правда, «Ростов» быстро вернул равенство – 10:10. В составе хозяек особенно здорово смотрелась Грас Заади, забившая уже пять мячей.

К сожалению, вторая половина тайма и особенно концовка были полностью провалены ростовскими гандболистками. На перерыв команды ушли при счёте 19:12 в пользу «Вайперса». Большую роль в этот промежуточный успех норвежского клуба внесла вратарь Катрин Лунде. Очевидно, подопечным Пера Юханссона надо было срочно что-то менять, потому что с гандикапом «минус семь» подходить ко второму матчу – почти катастрофа.

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Приблизились и снова провалились

Но начало второго тайма стало логическим продолжением концовки первого. Преимущество «Вайперса» держалось в районе 10 мячей и никак не уменьшалось. Ценой невероятных усилий ростовчанкам удалось по крупицам сократить отставание. За пять минут до окончания встречи оно составляло всего четыре мяча – 26:30. Бобровникова реализовала пять из восьми бросков.

Было понятно, что за оставшиеся минуты отыграться «Ростов» вряд ли сумеет, но максимально приблизиться к сопернику было крайне важно. Но как тут приблизишься, если вратарь соперника Катрин Лунде тащит практически всё?! В итоге закончилось всё весьма безрадостно. Ростовчанки играли при потрясающей поддержке болельщиков, но не имели ни единого шанса на победу в первом матче против «Вайперс» – 27:34. «Минус семь» и почти катастрофа.

И теперь девушки должны прыгнуть выше головы в ответной встрече.