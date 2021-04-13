Драма со счастливым концом. Как ЦСКА героически отыграл пять мячей в Лиге чемпионов

Армейский клуб устроил шоу в Москве, а «Ростов» совершил слишком много ошибок и завершил борьбу за титул.

Московский ЦСКА в свой дебютный год участия в Лиге чемпионов добился выдающегося достижения и героически пробился в «Финал четырёх» главного клубного турнира Европы. Это была настоящая драма, но со счастливым концом. Настроение игроков и болельщиков армейского клуба менялось каждые несколько минут, но в итоге всё закончилось хорошо.

Катастрофы избежали. Как ЦСКА проиграл первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов Если бы армейские гандболистки не включились в заключительные минуты матча, всё было бы очень печально. А так — шансы есть.

Тяжёлый первый тайм

В первом матче ЦСКА уступил «Бухаресту» со счётом 27:32, поэтому в ответной встрече надо было ликвидировать отставание в пять мячей. Та игра получилась результативной, поэтому москвичкам могло хватить победы с разницей в «+5» при условии, что соперник не забьёт более 27 голов. Однако стартовые минуты говорили о том, что ЦСКА хорошо бы просто выйти вперёд в счёте, потому что соперник играл как минимум не хуже и контролировал игру.

Собственно, первые четыре минуты тайма прошли вообще без голов. Дальше счёт долго держался равным. Примерно к середине стартовых 30 минут Дарья Дмитриева наконец-то вывела ЦСКА вперёд – 5:4. Однако затем у хозяек пошла череда ошибок, чем с удовольствием воспользовались румынские гандболистки. После 20 минут гостьи стабильно держали преимущество в два мяча.

Конечно, в «Бухаресте» выделялась Кристина Нягу, которая по праву считается одной из лучших гандболисток мира. Справиться с ней в первом тайме ЦСКА никак не удавалось, практически каждый её бросок заканчивался голом. И даже великолепная Шана Массон до поры была бессильна. Тем не менее на перерыв московские гандболистки ушли при небольшом преимуществе – 12:11. Но этого, конечно, было очень мало.

Девушки, забрасывать будем? Московский ЦСКА вырвался на первое место в Лиге чемпионов Бразильский вратарь «армейского» клуба Шана Массон отразила почти половину бросков по своим воротам!

Блистательная Шана Массон и невероятная драма в концовке

После перерыва наступило время блистательного вратаря ЦСКА. Шана Массон начала тащить почти всё, а на кураже она просто страшна для соперника. Хозяйки площадки сделали мощный рывок и создали себе необходимый отрыв в пять мячей – 18:13. Этого должно было хватить, но подопечные Ольги Акопян не остановились на малом. В какой-то момент их преимущество достигло восьми мячей – 22:14. Казалось бы, психологически «Бухарест» был сломлен, но гости нашли в себе силы устроить сумасшедшую и невероятную концовку.

К 56-й минуте румынки уступали с разницей «-7», но всего за пару минут сократили отставание до нужного им гандикапа – 19:23. Это их полностью устраивало, но последнее слово всё-таки осталось за ЦСКА. Дарья Дмитриева вывела на решающую атаку Полину Ведехину, которая забросила самый важный мяч не только на турнире, но и в истории команды – 24:19.

«Мы понимали, что будет сложно отыграть отставание в пять мячей, но это было возможно. Перед матчем нас особенно раззадорили заявления некоторых игроков «Бухареста». Они говорили, что сильнее нас. Поэтому девочки вышли на матч полностью заряженными на борьбу. Отмечу вклад в победу вратарей. Спасибо Шане, она очень сильно помогла команде», — рассказала Ольга Акопян после матча «Быстрому центру».

Почти катастрофа. «Ростов-Дон» провалил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов Ростовчанки играли «гостевой» матч при потрясающей поддержке болельщиков, но не имели ни единого шанса на победу.

«Ростов» не справился с эмоциями

Один из лидеров «Ростова» Владлена Бобровникова по окончании второго матча с «Вайперсом» в четвертьфинале призналась, что команда была не похожа сама на себя. Очень похоже, что ростовчанки просто не справились с эмоциями, слишком хотели порадовать родных болельщиков, которые заполняли под завязку трибуны арены оба дня.

Конечно, ключевым стал первый матч, в котором «Ростов» уступил с разницей в семь мячей – 27:34. В противостоянии равных по классу соперников это был сильный удар по амбициям российского клуба. В ответной встрече шансов у ростовчанок по сути не было. Впервые они повели в счёте лишь в середине второго тайма, а их преимущество ни разу не превышало одного мяча. А отыгрывать надо было семь. К сожалению, второй российский клуб не сумел пробиться в «Финал четырёх» и завершил борьбу в этом еврокубковом сезоне.