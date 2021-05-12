«Медный всадник» – это шахматный «Зенит». И петербуржская кавалерия неудержима!

Команда из Северной столицы досрочно обеспечила себе золото чемпионата России. А юный Андрей Есипенко крушил всех направо и налево.

Болельщики футбола, хоккея, баскетбола годами болеют за свои любимые команды. ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», СКА, «Зенит», «Химки», УНИКС, «Нижний Новгород», «Авангард», «Металлург», «АК Барс» – это названия десятилетиями на устах фанатов. В этом сезоне наши герои выступили чуть хуже, а в следующем уже сражаются в плей-офф – и мы каждые выходные с любимыми шарфами собираемся у экрана телевизора или идём на стадион.

А что в шахматах? Какие там есть команды? И за кого вообще можно поболеть?

Нет спонсора? Нет и чемпиона!

Увы, в историческом разрезе многие коллективы черно-белой доски зачастую повторяли «славный» боевой путь волгоградского Ротора или владикавказской Алании. Есть спонсор и собрался боеспособный состав игроков при хорошем тренере-организаторе – есть и сезон-мечта! А на следующий год покровителю клуба всё стало неинтересно, и чемпион исчез.

Тем более в шахматах нет продажи билетов, и вообще никакой монетизации процесса с распространением маек, символики, борьбы за право вести трансляцию. А сплошные расходы и, как сказал бы Жванецкий, в конце лысина и медаль из нержавейки. В нулевые годы в России существовала профессиональная шахматная лига, и тот период был расцветом движения, но сейчас турнир проводит национальная федерация, а лига давно исчезла.

Вот команды, побеждавшие в командном чемпионате России (Российской клубной лиге): Санкт-Петербург (под разными названиями «ЛенТрансГаз», СПбШФ, «Медный всадник» в 1992, 2000-2001, 2013, 2016, 2018-2020 годах, Томск-400 (или Томск-Юкос) в 2004-2005, 2007, 2009, 2012 годах, Екатеринбург («Макс Вен», «Урал», «Малахит») в 2006, 2008, 2014 годах, Новосибирск («Сибирь», «Новая Сибирь», «Сибирь-Сириус») в 1995, 2015, 2017 годах, Казань («Ладья», «Ладья-1000» «Сбербанк Татарстан») в 1988, 2002, 2003 годах, Москва («ШСМ-64») в 2010-2011 годах. Белореченский «Химик» первенствовал в 1999-м, азовская «Ладья» в 1996-м, а уфимский «Кадыр» в 1994 году. В 1993-м, переходном году турнир вообще не проводился.

«Медный всадник» – это шахматный «Зенит»

В 2021 году свердловский и новосибирский клубы выступали эконом-составом в Высшей (второй по силе) лиге, а томской, белореченской, азовской и уфимской команд и вовсе не существует. Главным титаном российского шахматного движения остался «Медный всадник» из Санкт-Петербурга. На форме игроков Северной столицы крупными буквами написано «Газпром», и это говорит о многом. По сути, это шахматный «Зенит», который выигрывает чемпионат и выигрывает его досрочно. Петербуржская кавалерия неудержима! Не зря шахматная федерация Санкт-Петербурга проводит столько мероприятий на «Зенит-арене».

В составе команды Владимира Быкова участник турнира претендентов Кирилл Алексеенко, главная молодая топ-звезда страны Андрей Есипенко, игроки сборной России в разные годы Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, победитель финала Гран-при России Павел Понкратов, многократный олимпийский чемпион Константин Сакаев и символ команды Алексей Гоганов. Это при том, что «Медный всадник» может мобилизовать Петра Свидлера и из-за закрытых границ пока не может приехать легионер из США Леньер Домингес.

В итоге в этот раз Питер победил, попросту выиграв все матчи чемпионата! Есипенко крушил всех направо и налево, уже врываясь по рейтингу в самую что ни на есть элиту мировых шахмат. Похоже, что новая битва огорчившего в Вейк-ан-Зее юного гения с Карлсеном не за горами!

18-летний парень из России обыграл Магнуса Карлсена. Есипенко – новая звезда шахмат? Андрей нанёс поражение действующему чемпиону мира на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Удивительно, но он остался недоволен своей игрой.

А что же конкуренты?

Москва бороться с Петербургом не готова

«Шахматная федерация Москвы» – это сильная команда, но почему-то не стремящаяся к спартаковским традициям. Она выиграла чемпионат дважды, а в остальном довольствовалась медалями попроще. Много лет ходят слухи, что Москва соберет звездный состав, что в мае в Сочи прибудут Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Даниил Дубов и дадут принципиальный бой Петербургу. Однако вновь тренеры Сергей Смагин и Александр Злочевский привозят крепкий, но не звёздный состав (например, там играл победитель онлайн Олимпиады в составе сборной России Алексей Сарана, тренер сборной страны Евгений Наер и другие сильные шахматисты в диапазоне рейтинга от 2600 до 2700), который легко оказывается в тройке, но не более.

Правда, можно отметить, что хотя бы в женском чемпионате столица организовала «дрим-тим» (Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Александра Костенюк), уверенно придя к финишу первой.

«На «Порше» даже топ-шахматистка ездить не будет». Правда о женских шахматах Чемпионка мира из России Александра Костенюк предложила устроить в шахматах скандал, как в фигурном катании. Кажется, пошутила.

За ещё одно место в тройке ожидалось противостояние между командой под флагом революции – КПРФ с капитаном Игорем Ягуповым – и клубом молодых звезд во главе с чемпионом мира по рапиду Даниилом Дубовым, которых спонсирует крупный интернет-магазин Wildberries (капитан Даниил Юффа). У обеих команд имелись большие амбиции (к слову, автор текста хоть уже не молод, но являлся запасным тюменцев) и говорят, что за ходом турнира неотрывно следил сам Юрий Афонин – идеолог омоложения КПРФ, один из главных наследников Геннадия Зюганова, которого мы в последнее время очень часто видим в масс-медиа.

В итоге, «Wildberries Молодёжка» начала неудачно и неудачно закончила, но в решающий момент сделала коммунистам подножку – обе команды остались за пределами призовой тройки.

Шахматист без рейтинга наводил ужас

Несомненным открытием турнира оказалась впервые сыгравшая в Премьер-лиге команда Центрального дома шахматиста «Гоголевский, 14». Столичная команда с запасом обошла конкурентов, собрав сплав молодости и опыта: тренеры сборной Александр Мотылев, Михаил Кобалия, претендентка на звание чемпионки мира-2020 Александра Горячкина, один из главных вундеркиндов страны Володар Мурзин, муж Александры Костенюк Павел Трегубов и даже исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский – в каком другом виде спорта исполнительный директор может взять медаль чемпионата страны?

Победа была так близка… Как россиянка Горячкина проиграла финал ЧМ по шахматам. Видео Российская шахматистка совершила чудо в решающей партии чемпионата мира. Но для завоевания короны ей не хватило совсем чуть-чуть!

Володар Мурзин выполнил последнюю норму гроссмейстера и скоро станет самым молодым на данный момент носителем звания в стране. Володар 2006 года рождения, он на четыре года младше Есипенко и все его главные успехи ещё впереди.

А сенсацией турнира стал игрок «Киммерии» Сергей Трушников. 45-летний шахматист из Феодосии прилично играл в шахматы в университете, а после событий 2014 года, видя шахматный бум, решил – а почему бы не вернуться в любимый вид спорта? И начал потихоньку тренироваться в интернете. Постепенно Трушников выдвинулся в число ведущих спортсменов Крыма, а на командном чемпионате России-2021 просто наводил ужас на соперников – шахматист без рейтинга проиграл всего одну партию, обыграл многих и с раздачи выполнил первую норму гроссмейстера! Фактически он набрал половину очков команды-аутсайдера.

Конечно, шахматисты могут часами рассуждать о том, что вид спорта у них не олимпийский и что финансирование от этого страдает. Что хочется видеть битвы подобные «Зенит» – «Спартак» или СКА — ЦСКА. Но согласитесь, стать профессионалом в 45 лет нельзя почти нигде, если не считать даже омолодившиеся за последние годы шахматы. Главное – любить то, чем ты занимаешься!

Командный чемпионат России по шахматам – 2021 (Премьер-лига)

Итоговое положение

1. «Медный всадник» — 16 командных очков из 16 (34,5 — сумма индивидуальных очка из 48 возможных);

2. «Шахматная сборная Москвы» — 13 (29,5);

3. «Гоголевский, 14» (Москва) — 12 (28);

4. «КПРФ» (Москва) — 9 (26);

5. «Wildberries Молодёжка» (Тюменская область) — 7 (25,5);

6. «Школа М. Ботвинника» (Москва) — 5 (23);

7. «Ладья» (Республика Татарстан) — 5 (22);

8. «СШОР по шахматам и шашкам» (Санкт-Петербург) — 3 (16,5);

9. «Киммерия» (Республика Крым) — 2 (11).