Организаторы поздно спохватились. И на трассе погиб даже национальный рекордсмен.

«Язык был буквально заморожен». Почему спортсмены замёрзли насмерть во время марафона

Спортивный мир был шокирован новостями из Китая.

22 мая 2021 года во время горного ультрамарафона – забега на 100 километров по местности с большим перепадом высот – на трассе погибло более 20 человек. Все они замёрзли насмерть: ледяной ливень и ураган стали жутким сюрпризом и для участников, и для организаторов, и для спасателей.

Действия последних спасли жизни многим. Но не всем.

Каменный лес жёлтой реки

Горный марафон «Каменный лес жёлтой реки» проводится в китайской провинции Ганьсу с 2018 года. Стартуют спортсмены в живописном районе «Каменный лес жёлтой реки» (Yellow River Stone Forest). Затем проходят дистанцию, которая включает в себя горные и равнинные участки.

В этом году высотный марафон проходил 22 мая и стартовал в солнечную погоду в 9:00 по местному времени. Всего на старт марафона вышло 172 участника.

Уже к 13:00 резко изменились погодные условия: резко похолодало, хлынул ледяной ливень, начался град и ураганный ветер. В этот момент многие участники уже поднялись на высоту около 2000 м над уровнем моря. А непогода продолжалась примерно до пяти часов вечера.

Некоторые спортсмены прекратили прохождение дистанции и начали спуск назад. Кому-то удалось найти небольшие укрытия, часть забралась в горную хижину неподалёку от трассы.

«Я перестал чувствовать пальцы»

«В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы. То же самое случилось и с языком – он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы на полпути и вошёл в деревянную хижину, на которую мне указал спасатель. Там уже было около десяти бегунов. Вместе мы провели приблизительно час, ожидая помощи. В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50», – приводит слова участника Tencent Sports.

Некоторые участники получили травмы после падений на каменистом участке трассы из-за сильного ветра. Восемь пострадавших попали в больницу. Но многим врачи помочь уже не успели.

Основной причиной трагедии стало резкое снижение температуры до нуля градусов. Участники вышли на старт в лёгкой одежде и не были готовы к серьёзному похолоданию.

«Мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния»

Организаторы соревнований заявили, что не знали о возможном ухудшении погоды, а потому не предупреждали участников о возможных сложностях и тем более опасностях. Однако городской метеорологический центр сообщал о сильном ливне, граде и штормовом ветре в провинции Ганьсу ещё в пятничном прогнозе погоды, сообщает news.com.au.

Организаторы спохватились, только когда погода ухудшилась. Гонка была отменена, на трассу запустили поисковый отряд из 1200 человек для поиска участников. Спасательно-поисковые работы продолжались до утра воскресенья. Но спасли не всех: общее число погибших – 21 человек.

Среди жертв – китайский рекордсмен Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.

Чжан Сючэнь, мэр Байиня — городского округа в провинции Ганьсу, где произошла трагедия, принёс свои извинения за случившееся:

«Как организаторы мероприятия, мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — приводит слова Чжана New York Times.