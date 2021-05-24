«Язык был буквально заморожен». Почему спортсмены замёрзли насмерть во время марафона

Спортивный мир был шокирован новостями из Китая.
22 мая 2021 года во время горного ультрамарафона – забега на 100 километров по местности с большим перепадом высот – на трассе погибло более 20 человек. Все они замёрзли насмерть: ледяной ливень и ураган стали жутким сюрпризом и для участников, и для организаторов, и для спасателей.
Действия последних спасли жизни многим. Но не всем.
Каменный лес жёлтой реки
Горный марафон «Каменный лес жёлтой реки» проводится в китайской провинции Ганьсу с 2018 года. Стартуют спортсмены в живописном районе «Каменный лес жёлтой реки» (Yellow River Stone Forest). Затем проходят дистанцию, которая включает в себя горные и равнинные участки.
В этом году высотный марафон проходил 22 мая и стартовал в солнечную погоду в 9:00 по местному времени. Всего на старт марафона вышло 172 участника.
Уже к 13:00 резко изменились погодные условия: резко похолодало, хлынул ледяной ливень, начался град и ураганный ветер. В этот момент многие участники уже поднялись на высоту около 2000 м над уровнем моря. А непогода продолжалась примерно до пяти часов вечера.
Некоторые спортсмены прекратили прохождение дистанции и начали спуск назад. Кому-то удалось найти небольшие укрытия, часть забралась в горную хижину неподалёку от трассы.
«Я перестал чувствовать пальцы»
«В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы. То же самое случилось и с языком – он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы на полпути и вошёл в деревянную хижину, на которую мне указал спасатель. Там уже было около десяти бегунов. Вместе мы провели приблизительно час, ожидая помощи. В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50», – приводит слова участника Tencent Sports.
Некоторые участники получили травмы после падений на каменистом участке трассы из-за сильного ветра. Восемь пострадавших попали в больницу. Но многим врачи помочь уже не успели.
Основной причиной трагедии стало резкое снижение температуры до нуля градусов. Участники вышли на старт в лёгкой одежде и не были готовы к серьёзному похолоданию.
«Мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния»
Организаторы соревнований заявили, что не знали о возможном ухудшении погоды, а потому не предупреждали участников о возможных сложностях и тем более опасностях. Однако городской метеорологический центр сообщал о сильном ливне, граде и штормовом ветре в провинции Ганьсу ещё в пятничном прогнозе погоды, сообщает news.com.au.
Организаторы спохватились, только когда погода ухудшилась. Гонка была отменена, на трассу запустили поисковый отряд из 1200 человек для поиска участников. Спасательно-поисковые работы продолжались до утра воскресенья. Но спасли не всех: общее число погибших – 21 человек.
Среди жертв – китайский рекордсмен Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.
Чжан Сючэнь, мэр Байиня — городского округа в провинции Ганьсу, где произошла трагедия, принёс свои извинения за случившееся:
«Как организаторы мероприятия, мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — приводит слова Чжана New York Times.
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