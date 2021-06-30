«Моя жизнь превратилась в яд». Можно ли стать великим шахматистом с нуля?

Андрей Слюсарчук вообще не умел играть в шахматы, но потренировался и победил мощный компьютер. Или всё это красивый обман?

Как стать великим с нуля?

Один из самых популярных вопросов у любителей шахмат — а можно ли стать выдающимся или даже великим шахматистом, если начать играть с нуля, будучи уже взрослым?

И действительно, были ли какие-то исторические прецеденты?

Вот, например, первый русский претендент на шахматную корону Михаил Чигорин узнал правила в старшей школе и в итоге дошёл до матча на первенство мира против первого чемпиона Вильгельма Стейница. Но всё-таки Михаилу Ивановичу было куда меньше 30 лет, да и время на дворе стояло другое — не нынешняя компьютерная эпоха, а конец XIX века.

Большую известность в Интернете получила история знаменитого пари профессионального игрока в покер Тома Двина, сыгравшего три партии на крупнейшие ставки с международным мастером Грегом Шахаде. Та встреча подтвердила, что и высокоинтеллектуальному любителю с блестящими спортивными навыками тяжело бороться против профессионала, даже имея фору. Однако гладиаторы мира карт не сдаются, и мне доводилось слышать, что в покерной среде не раз зрели споры — сможет ли кто-то с нуля за несколько лет стать мастером или гроссмейстером? Но информации о том, что пари заключено и кто-то штурмует вершину, пока не поступало.

В 2021 году на командном чемпионате России блестящий результат показал 45-летний Сергей Трушников — игрок без рейтинга, выполнивший с раздачи гроссмейстерскую норму и получивший первый коэффициент ФИДЕ 2525 (уровень гроссмейстера). Сенсация? Не совсем. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в детстве Сергей являлся чемпионом Крыма среди юношей, потом учился на шахматном отделении Львовского физкультурного, играл в мастерских турнирах, но забросил игру на пару десятилетий (семья, бизнес), а потом на волне успехов Сергея Карякина вдруг решил вернуться и за несколько лет интенсивной работы совершил невозможное.

Ну а если ты всё-таки не воскрешаешь детские воспоминания о том, что при другом развитии событий вполне могло стать твоим ремеслом?

Наверное, в этом случае очень трудно добиться существенного прогресса: сознание взрослого человека уже неспособно так впитывать и перерабатывать информацию, как при занятиях в детско-юношеской школе. Однако в летописи чёрно-белой игры ровно десятилетие назад случилась уже подзабытая история, в которой человек, не умевший играть в шахматы, обещал не просто стать гроссмейстером, а разгромить самую сильную компьютерную программу!

И это при том, что в наши дни с компьютерами не рискует сражаться даже Магнус Карлсен, а последняя схватка чемпиона мира с машиной датировалась 2006 годом — Владимир Крамник уступил Deep Fritz со счётом 2:4. Дальше различные битвы человеческого разума против электронного проводились в основном с гандикапом или в развлекательных форматах.

Рекорды Доктора Пи

В 2011 году известный украинский шоумен Андрей Слюсарчук, провозгласивший себя профессором и глубоким исследователем неизведанных возможностей человеческого мозга, пообещал разгромить одну из сильнейших программ того времени — «Рыбку».

Слюсарчука называли Доктором Пи — на телевидении он выступал в различных шоу, где воспроизводил по памяти большие объёмы данных: последовательности геометрических фигур или слова текста, выполнял сложные математические вычисления в уме с огромной скоростью и даже пытался побить рекорд китайца Лю Чао по запоминанию мириад знаков числа Пи, которые следуют после знакомого нам со школы значения 3,14.

Доктор Пи имел хорошую поддержку украинских властей, встречался с президентами Ющенко и Януковичем, обещал им открыть институт мозга, в котором полностью реализуются его новаторские идеи. Но вот незадача: специалисты из Книги рекордов Гиннесса в подлинность его рекордов по части числа Пи не поверили, и Слюсарчук решил сделать шаг в вечность с другой стороны — совершить то, что не удавалось уже ни одному из гениев шахмат.

Слюсарчук, не умея играть совсем, обещал самообучиться, изучив большинство существующих шахматных книг. Сделать почти то же самое, что много лет спустя сделал продукт Google — нейронная сеть Альфа Зеро — искусственный интеллект и предтеча Терминатора.

Шахматисты не поверили

Обучение не прошло даром: 27 апреля 2011 года Андрей Слюсарчук обыграл «Рыбку 4» со счётом 1,5:0,5, сделав это в присутствии многочисленных зрителей и независимых экспертов-гроссмейстеров. Однако шахматный мир воспринял итоги матча скептически — известный комментатор Сергей Шипов называл происходящее фарсом, а на популярном шахматном портале chess-news.ru с подачи одесского гроссмейстера Михаила Голубева выступил его коллега Георгий Тимошенко, поведавший, что на пробных шахматных шоу Слюсарчук путался с правилами игры, и в итоге пригрозил телеканалу «1+1» судом, если тот опубликует компрометирующие кадры.

Слюсарчука и организаторов матча обвиняли в подлоге. Наиболее популярной являлась версия о том, что на доске просто воспроизвели партии, в которых «Рыбку» обыгрывала программа «Гудини» — новый лидер компьютерного мира шахмат. А Слюсарчук просто называл ходы.

Компания ChessBase, известная выпуском шахматных баз данных, предложила шоумену сыграть в их офисе против программы «Фриц», с которой сражались Каспаров и Крамник. Причём Слюсарчуку были готовы дать лишнюю фигуру, но проверив, что он играет честно и без подсказок.

Андрей Тихонович же не снизошёл до таких вызовов и нанёс ответный пиар-удар по чёрно-белому миру, заявив, что шахматисты просто не верят в его исключительность. И продолжил свои шахматные опыты. Сначала, не глядя на доску, якобы обыграл некого мастера ФИДЕ, а затем объявил, что готов дать рекордный сеанс игры вслепую на 100 досках! Нынешний рекорд гроссмейстера Тимура Гареева, установленный в 2016 году, — 48 досок.

Находились и те, кто поддерживал Слюсарчука — Википедия утверждает, что известный экстрасенс Анатолий Кашпировский призывал и шахматистов, и нешахматистов склонить колени перед новоявленным талантом. А один из организаторов матча с «Рыбкой» взахлёб рассказывал, что победитель компьютера загнал несколько тысяч книг себе в кору головного мозга.

Из-за доски — за решётку

Но самое поразительное осталось за кадром.



Расследованием деятельности Доктора Пи сразу же после матча занялись шахматные пользователи форума chessglum.com. Неприятие шахматным миром матча Слюсарчука оказалось столь сильным, что лучшие умы форума немедленно принялись искать скелеты в шкафу шоумена. И нашли! Постепенно выяснилось, что и дипломы Андрея Тихоновича липовые, и врачебную деятельность он вёл незаконно, и даже кого-то по неосторожности убил. Информация просочилась в украинские СМИ, и после невероятной газетной шумихи было наконец возбуждено уголовное дело.

Андрей Слюсарчук в сердцах заявил: «Я сыграл в шахматы, и моя жизнь превратилась в яд!» И действительно, в 2014 году его осудили на восемь лет лишения свободы. Правда, после последовавших украинских политических потрясений адвокаты Доктора Пи активно хлопотали об его освобождении, и в 2016-м им удалось добиться желаемого — их подзащитный вышел на свободу. Но после всех произошедших событий обыграть сильнейшую шахматную программу или вновь поднять вопрос о создании института мозга Слюсарчук уже не пытался.

Шахматный мир — он такой, особый. Пытаться постичь его можно в любом возрасте, но вторгаться туда со своими правилами точно нельзя. Можно и обжечься.