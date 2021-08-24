«Я не выбирала, чтобы такой родиться». Как интерсекс-атлеты вытесняют женщин из спорта

В лёгкой атлетике всё чаще побеждают женщины, которые… скорее мужчины. Что с этим делать – никто пока не знает.

Думаете, российский допинг – главная проблема мировой лёгкой атлетики? Ошибаетесь!

Есть вещи и посерьёзнее, и поглобальнее. Например, интерсекс-атлеты, которые буквально вытесняют женщин из спорта. Это люди, у которых есть и мужские, и женские половые признаки. То есть по всем стандартным понятиям это женщина, но с развитым по-мужски организмом. Важно заметить, что к трансгендерам это отношения не имеет – люди такими родились.

Вот только как защитить от них обычных спортсменок-женщин, пока никто не знает.

Скорее мужчина, а не женщина

В минувшие выходные в США проходил этап «Бриллиантовой лиги». Главным событием внезапно стал бег на две мили, где победу одержала спортсменка Франсин Ньйонсаба из Бурунди. Она умудрилась опередить всех звёзд бега на длинные дистанции, причём не просто опередила, а разгромила конкуренток. Ближайшую соперницу Франсин опередила на шесть секунд!

Забавно, но это был её дебют на данной дистанции, и она с ходу показала второй результат в истории на открытых площадках. За спортсменку бы порадоваться, но вся проблема в том, что у Ньйонсабы просто запредельный уровень тестостерона. Говоря совсем уж просто, на гормональном уровне Франсин – это скорее мужчина, а не женщина.

«Я не выбирала, чтобы такой родиться»

Франсин в лёгкой атлетике уже давно. Её главным достижением пока является серебряная медаль Олимпиады в Рио-2016 в беге на 800 метров. В том самом забеге, где победила Кастер Семеня из ЮАР, по гендерной принадлежности которой также очень давно кипят споры.

В Международной федерации лёгкой атлетики между Играми в Рио и Токио изучили вопрос с женским бегом на средние дистанции. И пришли к выводу, что к старту на дистанциях от 400 метров до одной мили не стоит допускать таких спортсменок как Семеня и Ньйонсаба. То есть установили предельную границу уровня тестостерона в крови спортсменок.

Это поставило крест на олимпийских мечтах Семени, которая пыталась переквалифицироваться на длинные дистанции, но отобраться в Японию не смогла. А вот у Ньйонсабы такой проблемы не возникло. Похоже, девушке всё равно, где, когда и сколько бегать.

Она пробилась на Игры в Токио и даже вышла в финал в беге на 5000 м, однако была дисквалифицирована за нарушение правил дорожки. Франсин была в гневе и обвиняла свою федерацию за то, что та даже не попыталась оспорить дисквалификацию. Спортсменка намекала, что никто не хочет за неё бороться из-за её природных аномалий.

«Я не выбирала, чтобы такой родиться Я не думаю, что так уж нарушила правила в забеге, я подала апелляцию, но решение дисквалифицировать меня оставили в силе. Я не расстроена, не дождётесь. Ничто не может меня остановить», – заявила спортсменка.

Так легко перейти с бега на 800 м на длинные дистанции ещё никому не удавалось. Франсин действительно никто не может остановить. Даже Международная федерация лёгкой атлетики.

«Пусть докажет, что она женщина»

В лёгкой атлетике вообще складываются странные тенденции. Вспомним забег на 200 м у женщин на Олимпиаде, в котором второе место заняла 18-летняя Кристин Мбома из Намибии.

Она тоже специализировалась в беге на средние дистанции, но ей запретили выступать в этих видах на Олимпиаде. Кристин перешла на бег на 200 м и стала второй в Токио. Без какой-либо внятной техники, зато с зашкаливающим уровнем тестостерона.

К слову, на недавнем юниорском чемпионате мира в Кении Кристин и её подруга по сборной Намибии Беатрис Маслинги разорвали всех соперниц в клочья. Конечно, не всем в мире лёгкой атлетике это по душе. Многие при этом молчат, однако находятся и смельчаки вроде чемпиона Европы в спринте поляка Марцина Урбаса, который откровенно высказал своё мнение.

«Я хотел бы призвать провести тщательное обследование Мбомы. Пусть докажет, что она женщина. Её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами забега видно невооружённым глазом. В строении тела, движении, технике, а также в скорости и выносливости. Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 секунд на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной соперницам, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами».

Что делать?

В Европе и Америке, где толерантность уже давно превыше здравого смысла, боятся что-то сказать против молодых звёзд из Бурунди и Намибии. Потому что критика девушек будет восприниматься как попытка нарушить права человека. Мол, раз они считают себя женщинами, то так оно и есть.

Хотя, конечно, все всё понимают. Достаточно просто посмотреть на фотографии спортсменок, на технику бега и на то, какие космические отрывы они привозят всем мировым рекордсменам. У обычных спортсменок-женщин нет практически никаких шансов их победить.

Вот только что с этим сделать, пока никто толком не знает. Ужесточение ограничений теперь вызовет гнев не только одинокой Кастер Семени, но и целой плеяды чемпионок с мужскими гормонами. Снятие ограничение попросту убьёт женский бег. А за ним – возможно и какие-то другие скоростно-силовые виды, до которых интерсекс-спортсмены пока не добрались. А организацию соревнования для третьего пола сочтут дискриминацией.

Впрочем, ничего не делать тоже нельзя.