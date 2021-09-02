Турция сенсационно разнесла Россию в волейбол. Парни, а что это было вообще?

В матче женских команд такой результат никого бы не удивил. Но от мужчин этого не ждал никто.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд начался для сборной России ошеломляюще. В Тампере российская команда, серебряный призёр Олимпиады в Токио, в четырёх сетах была бита сборной Турции – одним из аутсайдеров группы С. Турки превзошли россиян во всём, но прежде всего – в настрое.

Сборная России после Олимпиады приехала в Финляндию обновлённым составом. Основной диагональный Максим Михайлов не смог сыграть из-за плановой операции, его сменщик Виктор Полетаев получил травму голеностопа уже на сборе. Из-за повреждений выбыли также доигровщики Денис Богдан и Антон Сёмышев, так что в состав в срочном порядке был привлечён Павел Тетюхин – сын легенды российского волейбола и нынешнего генерального менеджера сборной Сергея Тетюхина.

Единственным кадровым диагональным остался практически не игравший за национальную команду Егор Крец, и на эту позицию тренерский штаб отрядил Егора Клюку. Но основа всё же осталась олимпийской – и связующие, и блокирующие, и доигровщики. В общем, даже с вынужденными изменениями сборная России должна была побеждать сборную Турции без особых проблем.

Но проблемы начались с первой партии, в которой наши допустили всего две ошибки. То есть действовали вроде бы неплохо, но и не блестяще, особенно в атаке – никак не могли добить мяч даже в хороших позициях. Турки же, в составе которых выделялся Адис Лагумджия, активно играли в атаке и на краях, и первым темпом, и пайп задействовали. Соперники превзошли нас даже на блоке.

Россияне чудом сравняли счёт в концовке сета, но довести партию до победы не смогли: решающее очко в контратаке забил Бурак Гюнгер именно пайпом. До этого наши парни могли сняться с подачи соперника, но Артём Вольвич не реализовал не самую удобную передачу Игоря Кобзаря. Позже попытка сыграть такую же комбинацию просто уничтожит сборную России.

Но на тот момент казалось, что это просто случайность. Вот сейчас выйдут наши ребята со злыми глазами и просто разорвут турецкую сборную на мелкие кусочки. Примерно так и было во втором сете. Огромное преимущество с первых же розыгрышей, десятиочковая разница в счёте, уверенная и спокойная игра – именно этого и ждали от сборной России. Правда, на паре расстановок наши теряли по четыре-пять мячей подряд, но исход сета не вызывал сомнений.

Примерно то же самое было и в третьей партии, в которой наши парни постоянно вели в счёте, но придумали себе огромные проблемы. Игорь Кобзарь упорно пытался задействовать первый темп, но ни Иван Яковлев, который вообще действовал неудачно, ни Артём Вольвич не были готовы к таким передачам. Особенно ярко это проявилось в самой концовке партии, когда связующий упорно пасовал на центрального блокирующего, который явно делал отвлекающий манёвр, чтобы передача пошла в четвёртую зону.

Такие комбинации не прошли трижды, а партия закончилась ошибкой Кобзаря на передаче. С 18:14 уступить 21:25 – это было больше похоже на игру женских команд.

На четвёртый сет вместе Кобзаря вышел пасовать Павел Панков, а место центрального блокирующего вместо Яковлева занял Ильяс Куркаев, но турецкую сборную нашим парням остановить не удалось. Соперники и сами не верили в то, что происходит. А происходило то, что Клюка не смог полноценно заменить Михайлова в диагонали, хотя назвать игру Егора неудачной невозможно. Ему нужно время, чтобы приноровиться к новой позиции. И он в любом случае стал самым результативным в сборной России.

Но отсутствие нашего основного доигровщика в четвёртой зоне в атаке сказывалось – передачи туда получались затянутыми, а Дмитрий Волков и Ярослав Подлесных с довольно вариативной игры свалились на прямые удары, часто приходившиеся в блок. Ну и на приёме без Клюки были проблемы. Тренерскому штабу придётся как-то встряхнуть команду перед матчем с сильной сборной Нидерландов после такой оплеухи.

Нужно обязательно выигрывать, иначе есть риск попасть уже в 1/8 финала на мощные сборные Сербии или Польши. В том, что наши выйдут в плей-офф, сомнений всё-таки нет, уж сборные Северной Македонии и Испании команда Туомаса Саммельвуо побеждать просто обязана. Как и сборную Финляндии. Хотя перед игрой с командой Турции казалось то же самое. Или это такая хитрая задумка, чтобы придать скучному групповому турниру невероятную интригу?