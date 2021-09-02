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Волейбол, чемпионат Европы (мужчины): Россия сенсационно проиграла Турции, отчёт об игре

Турция сенсационно разнесла Россию в волейбол. Парни, а что это было вообще?
Андрей Шитихин
Россия сенсационно проиграла Турции
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В матче женских команд такой результат никого бы не удивил. Но от мужчин этого не ждал никто.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд начался для сборной России ошеломляюще. В Тампере российская команда, серебряный призёр Олимпиады в Токио, в четырёх сетах была бита сборной Турции – одним из аутсайдеров группы С. Турки превзошли россиян во всём, но прежде всего – в настрое.

ЧЕ-2021 (м). Группа C. 1-й тур
02 сентября 2021, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 3
Турция

Сборная России после Олимпиады приехала в Финляндию обновлённым составом. Основной диагональный Максим Михайлов не смог сыграть из-за плановой операции, его сменщик Виктор Полетаев получил травму голеностопа уже на сборе. Из-за повреждений выбыли также доигровщики Денис Богдан и Антон Сёмышев, так что в состав в срочном порядке был привлечён Павел Тетюхин – сын легенды российского волейбола и нынешнего генерального менеджера сборной Сергея Тетюхина.

Единственным кадровым диагональным остался практически не игравший за национальную команду Егор Крец, и на эту позицию тренерский штаб отрядил Егора Клюку. Но основа всё же осталась олимпийской – и связующие, и блокирующие, и доигровщики. В общем, даже с вынужденными изменениями сборная России должна была побеждать сборную Турции без особых проблем.

Но проблемы начались с первой партии, в которой наши допустили всего две ошибки. То есть действовали вроде бы неплохо, но и не блестяще, особенно в атаке – никак не могли добить мяч даже в хороших позициях. Турки же, в составе которых выделялся Адис Лагумджия, активно играли в атаке и на краях, и первым темпом, и пайп задействовали. Соперники превзошли нас даже на блоке.

Россияне чудом сравняли счёт в концовке сета, но довести партию до победы не смогли: решающее очко в контратаке забил Бурак Гюнгер именно пайпом. До этого наши парни могли сняться с подачи соперника, но Артём Вольвич не реализовал не самую удобную передачу Игоря Кобзаря. Позже попытка сыграть такую же комбинацию просто уничтожит сборную России.

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Но на тот момент казалось, что это просто случайность. Вот сейчас выйдут наши ребята со злыми глазами и просто разорвут турецкую сборную на мелкие кусочки. Примерно так и было во втором сете. Огромное преимущество с первых же розыгрышей, десятиочковая разница в счёте, уверенная и спокойная игра – именно этого и ждали от сборной России. Правда, на паре расстановок наши теряли по четыре-пять мячей подряд, но исход сета не вызывал сомнений.

Примерно то же самое было и в третьей партии, в которой наши парни постоянно вели в счёте, но придумали себе огромные проблемы. Игорь Кобзарь упорно пытался задействовать первый темп, но ни Иван Яковлев, который вообще действовал неудачно, ни Артём Вольвич не были готовы к таким передачам. Особенно ярко это проявилось в самой концовке партии, когда связующий упорно пасовал на центрального блокирующего, который явно делал отвлекающий манёвр, чтобы передача пошла в четвёртую зону.

Такие комбинации не прошли трижды, а партия закончилась ошибкой Кобзаря на передаче. С 18:14 уступить 21:25 – это было больше похоже на игру женских команд.

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На четвёртый сет вместе Кобзаря вышел пасовать Павел Панков, а место центрального блокирующего вместо Яковлева занял Ильяс Куркаев, но турецкую сборную нашим парням остановить не удалось. Соперники и сами не верили в то, что происходит. А происходило то, что Клюка не смог полноценно заменить Михайлова в диагонали, хотя назвать игру Егора неудачной невозможно. Ему нужно время, чтобы приноровиться к новой позиции. И он в любом случае стал самым результативным в сборной России.

Но отсутствие нашего основного доигровщика в четвёртой зоне в атаке сказывалось – передачи туда получались затянутыми, а Дмитрий Волков и Ярослав Подлесных с довольно вариативной игры свалились на прямые удары, часто приходившиеся в блок. Ну и на приёме без Клюки были проблемы. Тренерскому штабу придётся как-то встряхнуть команду перед матчем с сильной сборной Нидерландов после такой оплеухи.

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Нужно обязательно выигрывать, иначе есть риск попасть уже в 1/8 финала на мощные сборные Сербии или Польши. В том, что наши выйдут в плей-офф, сомнений всё-таки нет, уж сборные Северной Македонии и Испании команда Туомаса Саммельвуо побеждать просто обязана. Как и сборную Финляндии. Хотя перед игрой с командой Турции казалось то же самое. Или это такая хитрая задумка, чтобы придать скучному групповому турниру невероятную интригу?

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