«Ростов-Дон» разгромил ЦСКА в первом суперматче сезона. Даже борьбы не получилось

В только-только стартовавшем чемпионате России по гандболу среди женщин уже во втором туре состоялся матч главных фаворитов сезона. «Ростов-Дон» и ЦСКА бились в финале в прошлом сезоне, и тогда московские гандболистки свергли ростовчанок с насиженного трона. Но в этот раз никакой битвы не было. Был разгром. Вице-чемпион оказался намного сильнее чемпиона.

В составе обеих команд было много гандболисток, которые только-только отыграли Олимпиаду в Токио. Но не было двух лидеров, которые решили приостановить карьеры — Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой. По составам, начавшим игру, ЦСКА вроде бы должен был выглядеть более сбалансированной командой, но у москвичек не получалось ничего.

И это была целиком и полностью заслуга ростовчанок. Они сделали ставку на удивительно подвижную защиту с классической схемой 6-0, но в этой схеме игроки так далеко выдвигались, что атаки ЦСКА гасли на девяти метрах или ещё дальше от ворот. А в атаку гандболистки «Ростов-Дона» просто неслись. Мгновенные переходы на первых минутах стали основным оружием хозяек площадки в атаке.

Скорость, мощь, надёжность — этими словами можно описать игру «Ростова». А к игре ЦСКА подходили антонимы тех же самых эпитетов. И совсем не случайным выглядел счёт 11:3 в пользу подопечных Пера Юханссона ровно в середине второго тайма. Его оппонент Флорентин Пера быстро потратил два тайм-аута, пытался делать замены, но выделялась во всём звёздном составе ЦСКА только словенская левша Ана Грос.

Она и сама бросала, и раздавала классные передачи, вот только партнёрши по команде её уровню в данном матче не соответствовали, не забивая даже тогда, когда забить было легче, чем промахнуться. Ростовчанки даже позволили себе сбавить темп, но на ситуации на площадке и в счёте это практически не отразилось. «Плюс 6» после первого тайма с учётом слабой игры москвичек практически гарантировали хозяйкам победу.

Во втором тайме у ЦСКА была пара всплесков, но это лишь эпизоды. «Ростов-Дон» сохранил тотальный контроль над игрой и довёл итоговое преимущество до девяти (!) мячей. Итоговый счёт — 31:22. Это был не просто разгром, а настоящее избиение. Суперматч оказался только вывеской.