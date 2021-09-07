Российского тяжелоатлета дисквалифицировали на рекордный срок. Это уже смех сквозь слёзы

Хаджимурат Аккаев попался в третий раз и был отстранён до 2035 года! Но вряд ли призёр Олимпиады в свои 50 лет вновь возьмётся за штангу.

В российской тяжёлой атлетике в последние годы мало хороших новостей. Плохих же – вагон. На днях наш призёр Олимпиады-2004 Хаджимурат Аккаев в третий раз был наказан за нарушение антидопинговых правил и получил 16-летнюю дисквалификацию. У России и так почти не осталось «чистых» чемпионов, на Игры в Токио пустили всего двух человек, а тут – новая история!

Странно, что Аккаева не дисквалифицировали пожизненно. Как будто издеваются: мол, если хочешь, выходи на соревнования в 2035 году. Когда тебе будет 50 лет. Зато у российского спорта есть новый рекорд. Если не считать пожизненные дисквалификации, то 16 лет – это пока максимум.

Ох, это смех сквозь слёзы.

Отстранили ещё на 16 лет

Хаджимурат Аккаев является серебряным призёром Олимпийских игр – 2004 в весовой категории до 94 кг и двукратным чемпионом мира. В 2016 он завершил свою спортивную карьеру, и уже после этого его дисквалифицировали на восемь лет. А сейчас он получил новое наказание.

Аккаев попадался много раз. Ещё в 2005 году он был отстранён на два года. Потом, в 2016-м, при перепроверке допинг-проб Олимпиады-2008 в организме Аккаева обнаружили оралтуринабол и лишили его бронзы Игр в Пекине. В 2017 запрещённое вещество обнаружили в его пробе, взятой перед Олимпиадой-2012. Но спортсмен уже отбывал восьмилетнюю дисквалификацию.

А теперь Аккаев будет наказан ещё раз. Теперь – за нарушение пунктов антидопингового регламента IWF, запрещающих участвовать в соревнованиях во время отбытия дисквалификации.

Срок дисквалификации – 16 лет. Он будет отсчитываться с 2019 года. То есть Хаджимурат сможет взять в руки штангу в 2035 году. Если захочет, конечно, ведь ему исполнится 50 лет.

Бессмысленная дисквалификация

Дисквалификация – это серьёзный и важный инструмент, используемый в случае серьёзных нарушений, которые не должны оставаться безнаказанными. И оправдывать спортсмена, который уже трижды был уличён в нарушении антидопинговых правил, никто не собирается.

Однако наказание Аккаева кажется бессмысленным.

Аккаев завершил свою спортивную карьеру ещё в 2016 году, когда был лишён бронзовой медали Олимпиады-2008. Для чего нужна повторная дисквалификация спортсмена, который пять лет назад завершил карьеру? Непонятно. Виновному это решение уже абсолютно безразлично. Хоть 16 лет, хоть 26, хоть просто пожизненная дисквалификация. Кстати, а почему не она?

Понятно, что не наказать спортсмена за нарушение правил нельзя. Решение было принято для порядка. Но воспитательного фактора в нём нет. Разве что для Российской федерации тяжёлой атлетики, которой ещё раз указали пальцем на её многочисленные проблемы.

Понятно, что нарушение правил Аккаевым произошло уже два года назад, но новая история не добавляет оптимизма. Кажется, до пути исправления ещё очень и очень далеко.