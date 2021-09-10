Россия сыграет с Украиной. В этой битве будет больше волейбола или политики?

Большие спортивные чиновники до сих пор повторяют мантру «спорт – вне политики». Но, похоже, даже они в неё не особо верят. Спорт давно стал частью больших политических игр, и это хорошо видно практически на любом крупном турнире в последние годы.

Противостояние России и Украины в спорте с 2014 года по понятным причинам имеет особый статус. 11 сентября наша сборная сыграет с украинцами в рамках чемпионата Европы по волейболу. И главный вопрос: чего в этой битве будет больше – спорта или политики?

И, кажется, ответ на него может нас обнадёжить.

С Украиной в волейбол уже играли?

История нашего противостояния с соседями в волейболе довольно скудна. Сборные Украины не всегда пробиваются на крупные турниры, хотя одна встреча после 2014 года всё же состоялась.

На женском чемпионате Европы – 2017 Россия и Украина сошлись лицом к лицу уже в стартовом матче. Россиянки были очевидными фаворитами, однако на деле едва унесли ноги. Украинки держались здорово, и в итоге судьба матча пришлось решать на тай-брейке, где в нервной борьбе наши девушки всё же оказались сильнее – 15:13. После этого Украина проиграла все оставшиеся матчи и не вышла из группы. Понятно, что на Россию у них был особый настрой, хотя на площадке и за её пределами обошлось без скандалов. Все пожали друг другу руки, всё было спокойно.

В мужском волейболе Россия и Украина не встречались аж с 2005 года. Тогда наши парни на чемпионате Европы без проблем победили со счётом 3:0. О политике никто не думал.

В командных видах – без конфликтов

Если в футболе Россию и Украину разводят и на уровне сборных, и на уровне клубов, то в других командных видах ограничений по сути нет. Совсем недавно, в ноябре 2020 года мужская сборная России спокойно играла с командой Украины в отборе на гандбольный чемпионат мира – 2022. Команды дважды сыграли на нейтральной площадке в Минске: первая встреча завершилась вничью, а во второй россияне оказались чуточку сильнее. Матчи выдались невероятно упорными и нервными, но опять же тему политики обе стороны старались не поднимать.

Буквально на днях Россия и Украина встретились в стартовом матче суперфинала женской Евролиги по пляжному футболу. Россиянки победили со счётом 4:2. В мужских соревнованиях по «пляжке» две страны тоже встречались и никаких проблем не возникало.

Хотя политические игры испортили картину даже в пляжном футболе. Сборную Украины министерство спорта не пустило на чемпионат мира в Россию этим летом, хотя украинцы честно туда пробились. По политическим мотивам Украина осталась без чемпионата мира второй раз подряд: на отборочный турнир к ЧМ-2019, который проходил в Москве, она тоже не приехала.

Скандалы на Олимпиаде и Паралимпиаде

К сожалению, совсем уж без конфликтов не обходится. Олимпийские игры давно стали ареной для выражения политических лозунгов. Вот и на Играх в Токио случилась неприятная ситуация. В соревнованиях по прыжкам в высоту победила россиянка Мария Ласицкене, а украинка Ярослава Могучих стала третьей. Девушки дружат и отлично общаются за пределами манежа, поэтому совершенно нормально, что они сделали совместное фото после завершения соревнований.

Однако это вызвало бурю возмущения на Украине. Бедную Ярославу куда только не вызывали на родине, ей пришлось оправдываться. Выглядело это всё максимально нелепо. И вот уже после Олимпиады на финале сезона Ласицкене и Могучих вновь оказались на одном фото. Правда, на этот раз там были и другие спортсменки.

Ярослава уже поспешила опубликовать пост, в котором заявила, что на фотографии она стоит в обнимку не с Марией, а с австралийкой.

На Паралимпиаде в Токио украинский атлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м, отказался пожать руку российским спортсменам и делать с ними фото на пьедестале почёта. Он заявил, что не проявлял неуважения к соперникам, а проявил уважение к своей стране.

«Наткнулись на Россию»

Возвращаясь к волейбольному противостоянию России и Украины, которое состоится 11 сентября, надо признать, что обстановку пока никто не нагнетает. Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник заявил, что его команда «наткнулась на Россию» и почему-то подчеркнул, что Украина ранее никогда не встречалась с Россией в волейболе.

«Как уже известно, в 1/8 мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о её силе. С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность. Итак, всё будет прежде всего зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть Россия – значит, Россия. И всё. Повторяю, слабых здесь нет».

Обычное, в общем-то заявление. Без намёка на агрессию и раздувание политического костра.

А поскольку и с российской стороны никто разжиганием заниматься не собирается, хочется верить, что во время и после матча Россия – Украина говорить придётся только о волейболе.