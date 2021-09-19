Российские клубы непобедимы в гандбольной Лиге чемпионов. Но не всё так уж гладко

Российские участники женской гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» и ЦСКА сыграли на двоих три матча и во всех одержали победы. Должны были сыграть четыре, но одна из игр перенесена на неопределённый срок. И вроде бы никаких вопросов при стопроцентном результате возникать не должно, но провалы ростовчанок в концовке и мучения москвичек в матче с дебютантом турнира бросались в глаза. Не всё так уж и гладко.

Почему встаёт «Ростов-Дон»?

Ростовчанки, которые просто невероятно усилили оборону, но при этом потеряли Анну Вяхиреву, приостановившую карьеру, играли со статусными соперниками. Начали с «Бреста», который в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов.

И не испытали особых проблем до последних 10 минут. Но затем едва не растеряли всё преимущество. Внезапно ростовчанки «встали», стали совершать одну ошибку за другой, и только отличная игра вратарей Виктории Калининой и Анастасии Лагиной уберегла команду от совсем уж нервной концовки. 26:24 — победный старт в Лиге чемпионов при поддержке своих болельщиков.

Во втором туре «Ростов-Дон» отправился на выезд к «Бухаресту», который сильно перекроил состав в межсезонье. Но великолепная Кристина Нягу осталась. Впрочем, это не помогло подопечным Адриана Василе в матче с российским клубом. Преимущество вице-чемпионок России было не просто большим. Оно было подавляющим.

Достаточно сказать, что за 45 минут румынская команда смогла забросить в ворота «Ростов-Дона» лишь 12 мячей. Да, оборона ростовчанок играла замечательно, но тут можно говорить о том, что «Бухарест» в атаке выглядел беспомощно. Вот только встал «Ростов» не за 10 минут до окончания игры, как в первом матче Лиги чемпионов, а за 15.

И пропускал до конца игры с регулярностью мяч в минуту. При этом начались сбои и в атаке. Уже прекратившие вроде бы бороться гандболистки «Бухареста» воспряли духом, но ростовчанки смогли удержать победу – 30:27. Российский клуб лидирует в своей группе. Но на весь матч команды не хватает. Состав практически полностью состоит из гандболисток, которые отпахали на Олимпиаде, и они пока ещё далеки от лучшей формы.

Почти без разыгрывающих

В ЦСКА тоже собраны сплошь игроки национальных сборных, которые участвовали в Олимпиаде. Но лидером является словенка Ана Грос, в Токио не игравшая. Она выглядит намного свежее своих подруг по команде. И забивает, забивает, забивает. Но играть на том же уровне, что и Грос, остальные игроки ЦСКА пока не могут.

В матче с дебютантом Лиги чемпионов турецким «Кастамону» москвички мучились целый первый тайм и ещё немного во втором. Команда Флориана Перы осталась без основных разыгрывающих. Дарья Дмитриева, как и Анна Вяхирева, приостановила карьеру, Екатерина Ильина получила травму пальца в матче Суперлиги с «Кубанью», а Карина Сабирова едва начала играть после длительного восстановления. ЦСКА никак не мог оторваться в счёте хотя бы на два мяча. И вроде бы играли с аутсайдером, но если учесть, что основу «Кастамону» составляют гандболистки сборной Черногории, то всё было непросто.

Лишь во втором тайме несколько быстрых отрывов после хорошей игры в обороне позволили ЦСКА оторваться на четыре мяча. И тут же «Кастамону» вновь сократил отставание до минимума. Впрочем, москвички тут же ответили очередной результативной серией, а в итоге выиграли 34:27.

Для ЦСКА матч с «Кастамону» стал первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Хотя первой должна была стать игра с французским «Мецем». Но матч не состоялся из-за того, что французская сторона не смогла договориться о послаблении ковидных правил при въезде из России. ЦСКА должен был отсидеть обязательный карантин, а при плотном календаре это невозможно. Предложение поменяться кругами «Мец» не принял.

В итоге матч перенесён на неопределённый срок. Возможно, для ЦСКА в его нынешнем состоянии это даже к лучшему.