Россия может выиграть золото чемпионата мира по мини-футболу. Но впереди Бразилия?

А до встречи с бразильцами, скорее всего, нужно будет повторить финал прошлого чемпионата мира. Возьмёт ли Россия реванш у Аргентины?

Одержав три победы в трёх стартовых матчах чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Литве, сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

Матчи на вылет – это всегда особенная история. Один гол, один фол, один рикошет может лишить и признанного фаворита шанса пройти дальше, однако говорить о возможном турнирном пути нашей команды к вожделенному золоту всё-таки можно. Вся турнирная сетка уже известна.

Давайте разбираться – может ли Россия добраться до золота чемпионата мира?

Безоговорочные фавориты

В 1/8 финала в Вильнюсе сборная России сыграет с командой Вьетнама. Наши парни – безоговорочные фавориты этого матча, и поражение будет суперсенсацией. Вьетнамцы в группе одержали тяжёлую победу над Панамой, зацепили ничью с чехами, которая самих чехов полностью устраивала, и вышли дальше с третьего места. Но от тех же бразильцев бедный Вьетнам «отлетел» со счётом 1:9.

Так что если сборная России не допустит какой-то категорической недооценки соперника или не потерпит какой-то катастрофической неудачи, то спокойно пройдёт дальше. А дальше – интереснее.

Повторение финала с Аргентиной

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем пары Аргентина – Парагвай. Парагвайцы на групповом этапе не удивили – просто сделали своё дело, обыграв Анголу и Японию. Так что фаворитом, конечно, будет Аргентина. Действующие чемпионы мира в Литве стартовали классно: вынесли сборную США со счётом 11:0, а в решающем матче за лидерство в квартете F победили Иран – 2:1.

Но самое важное и интересное – стычка России и Аргентины в четвертьфинале будет повторением финала чемпионата мира в Колумбии. Пять лет назад казалось, что аргентинцы – не соперник команде Сергея Скоровича, и долгожданное золото почти в кармане. Но только казалось. Хет-трика Эдера Лимы и запоздалого подвига Лыскова не хватило для победы: Россия тогда уступила 4:5. И ждёт реванша!

Дальше – Бразилия?

А с кем сыграет Россия, если обыграет действующих чемпионов мира? На этот вопрос, пожалуй, есть только один ответ. Бразилии достался довольно простой фрагмент турнирной сетки, в соперниках – Япония, Венесуэла и Марокко. Ни одного лидера группы, ни одного признанного фаворита. Да, в 2016 году бразильцы не сумели выйти даже в четвертьфинал, но тогда их остановила очень крепкая сборная Ирана. В этот раз кудесников из Южной Америки вряд ли кто-то остановит до полуфинала.

Опрос

Кто же может стать потенциальным соперником России в финале, если наши парни туда пробьются? Вероятнее всего, кто-то из тройки Иран, Португалия, Испания. Теоретически удивить может и Казахстан, но нашим южным соседям всё-таки нужно будет приложить немало усилий, чтобы растолкать на пути к трону признанных фаворитов. Однако, как показал опыт всё того же ЧМ-2016 в Колумбии, чудеса иногда случаются, а лидеры не всегда оправдывают возложенных на них ожиданий.

Главное, чтобы у сборной России в этот раз наконец-то всё получилось.