«Я войду в историю». В честь 16-летней российской гимнастки назвали сложный элемент

Споры и ссоры из-за победы израильтянки и второго места Дины Авериной на Олимпиаде в Токио не утихают, но российские гимнастки продолжают доказывать, что они – самые крутые в мире.

В честь россиянки Лалы Крамаренко назвали сложный элемент. Международная федерация гимнастики официально зарегистрировала пируэт с согнутой ногой под именем Крамаренко. Спортсменке лишь 16 лет, но уже сейчас можно сказать, что она вписала себя в историю мировой художественной гимнастики. Именные элементы имеют даже не все чемпионки!

«За основу взяли поворот Кабаевой»

Счастливой обладательницей именного элемента стала юная Лала Крамаренко – член сборной России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. В последние годы она конкурировала с Авериными за право поехать на Олимпиаду, но не превзошла более опытных соотечественниц.

«Мы взяли за основу поворот Алины Кабаевой. Она мой кумир с детства, и до сих пор я восхищаюсь ей. Я решила интерпретировать её элемент и согнуть ногу наверху. Мне было безумно приятно узнать о том, что теперь я стану частичкой художественной гимнастики и войду в историю», – рассказала российская гимнастка Лала Крамаренко в интервью РЕН ТВ, также отметив, что над элементом она работала вместе с Ириной Винер-Усмановой, своим тренером и хореографом.

«Пируэту Лалы присвоена ценность 0,50 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя; и 0,60 – если гимнастка выполняет его из положения на полу.

При этом за каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла. Например, если гимнастка выполнила «пируэт Крамаренко» на 360 градусов из положения на полу, его ценность составит 0,80 балла. А это уже делает элемент одним из самых сложных и дорогих в художественной гимнастике: не так уж много действий имеют базовую ценность 0,60.

Элемент оценили не все

В социальных сетях новый элемент оценили неоднозначно. Некоторые поклонники гимнастики отметили, что из-за согнутой ноги элемент выглядит не слишком эстетично, хотя и сложен в исполнении: «Технически сложно, но сам элемент не нравится. А Лала умница».

Но были и другие мнения: «Элемент красив своей необычностью и более сложен технически, чем вариант с прямой ногой. После сгибания ноги центр тяжести тела спортсменки немного смещается, и это заставляет её удерживать равновесие чуть сильнее, чем с прямой ногой. Гимнастика не стоит на месте, она требует постоянного совершенствования и усложнения, и это заставляет тренеров и гимнасток уходить от стандартных элементов. Лала умница. Я думаю, что здесь без Ирины Александровны не обошлось», – пишут в комментариях к видео пируэта.

Гимнастка из футбольной семьи

К своим 16 годам Крамаренко является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы в командном зачёте.

Лала – не первая представительница семьи Крамаренко, которой удалось достичь успехов в большом спорте. Её дедушка – известный советский вратарь и тренер Сергей Крамаренко, отец – профессиональный голкипер, игравший за Аланию, ЦСКА и московское «Динамо». А мама Лалы Ирина профессионально занималась биатлоном.

А ещё у Лалы есть сестра Диана, которая раньше тоже занималась художественной гимнастикой. Однако повторить судьбу Авериных у сестёр Крамаренко не вышло, Диане быстро разонравилась гимнастика, и продолжать профессиональную карьеру в этом виде спорта она не стала.

«Петля Корбут», «перелёт Ткачёва» и Besti squat

Далеко не в первый раз в истории художественной гимнастики новые элементы называют именами российских гимнасток. Помимо Крамаренко и Кабаевой, именные элементы есть и у Ляйсан Утяшевой, Евгении Канаевой, Ирины Чащиной и Дарьи Дмитриевой.

Именами россиян называют элементы и в других видах спорта. В этом году в спортивной гимнастике появился новый именной элемент олимпийского чемпиона Никиты Нагорного – тройное сальто назад согнувшись. Нагорный выполнил его во время финала Олимпиады-2020 в вольных упражнениях, но, к сожалению, допустил серьёзную ошибку на приземлении.

Наиболее часто именование элементов происходит именно в спортивной гимнастике. Известная «петля Корбут» названа в честь советской гимнастки Ольги Корбут, впервые она показала её на чемпионате СССР в 1969 году. Впоследствии «петля Корбут» была запрещена международной федерацией из-за высокого риска получения серьёзной травмы при его исполнении.

«Перелёт Ткачёва» и вовсе является элементом, без которого сегодня сложно представить упражнения на перекладине. Советский гимнаст исполнил его ещё в 1977 году, и с тех пор техника его исполнения была значительно изменена, но фамилия нашего чемпиона осталась.

В фигурном катании также есть прыжки, названные именами их исполнителей. Это уже всем привычные сальхов, аксель, риттбергер. А в честь россиянки Натальи Бестемьяновой назвали элемент Besti Squat – это особый вариант «кораблика», который исполняется на согнутых ногах.

Элементы, названные именами россиян, есть и в других видах спорта. В честь трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина «обратный пояс» неофициально называют «броском Карелина». Один из важнейших элементов, который должен знать любой шахматист – «защита Алехина». А «финт Дацюка» – это фирменное исполнение буллита российским хоккеистом.