Может быть, на Олимпиаде-2024 Россию будет представлять Лала Крамаренко?

Аверины сенсационно проиграли 16-летней сопернице. Но на чемпионате мира мы её не увидим

На международном турнире по художественной гимнастике в Москве сёстры Аверины сенсационно проиграли юной соотечественнице Лале Крамаренко. Ей всего 16 лет, но она уже исполняет свой именной элемент, который есть далеко не у всех чемпионок!

Может быть, и на Олимпиаду-2024 поедет именно Лала, а не сёстры Аверины?

Лучшая в упражнениях с лентой

В Москве завершились международные соревнования по художественной гимнастике Olympico Cup, где сёстры Аверины одержали свои первые после Олимпийских игр победы.

В первый день гимнастки соревновались в многоборье, где Дина и Арина Аверины заняли два первых места, набрав невероятно высокие баллы. Третий результат показала 16-летняя Лала Крамаренко. Но при этом бронзовую награду вручили Эльжане Таниевой из Казахстана, так как по правилам турнира на пьедестале может находиться не больше двух спортсменок из одной страны.

Впрочем, уже на следующий день Крамаренко взяла убедительный реванш. В упражнениях с лентой Лале удалось превзойти результат Авериных и занять первое место в этом виде.

Перчинки этой победе придаёт тот факт, что именно упражнения с лентой решили судьбу медалей на Олимпиаде в Токио. Судьи решили, что Аверины с лентой выступили недостаточно хорошо.

О конкуренции с Авериными говорить рано

Сейчас Лалу Крамаренко называют будущим российской спортивной гимнастике. Это неудивительно: юная гимнастка даже исполняет на соревнованиях свой именной элемент, который совсем недавно был официально зарегистрирован Международной федерацией – пируэт с согнутой ногой.

Однако говорить о том, что в российской художественной гимнастике появился новый лидер, пока рано. В других упражнениях с отдельными предметами Аверины всё-таки оказались сильнее. В упражнениях с мячом лучше стала Дина, а обруч и булавы выиграла Арина. Тем не менее в каждом из этих видов Лала Крамаренко уступила только Авериным и показала третий результат.

#дальшебольше

Стоит сказать, что изначально турнир Olympico Cup задумывался как детский, однако в этом году в его рамках прошли и международные соревнования для взрослых. Для сестёр Авериных этот турнир стал отличной возможностью обкатать программы и вернуть себе уверенность после Олимпиады. А уже в конце октября они выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

«Вот и завершился международный турнир Olympico Cup. Это непередаваемые ощущения — вновь вернуться на ковёр и выступать с такой поддержкой в зале и по ту сторону экрана.

Спасибо большое Ирине Александровне, Вере Николаевне, Веронике Борисовне, всем специалистам нашей большой команды за подготовку, поддержку и веру в нас.

Мы вас любим #дальшебольше», – написали девушки в своём «инстаграме».

Теперь понятно, что ни о каком завершении спортивной карьеры Авериными речи не идёт. Дина и Арина остаются сильнейшими гимнастками России и вполне вероятно, что мы ещё увидим их на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Если, конечно, Крамаренко не совершит качественный рывок и не опередит сестёр в борьбе за место на главном спортивном старте трёхлетнего цикла.