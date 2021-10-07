«Ребят, расслабьтесь». Шахматист Ян Непомнящий «зажёг» в спецвыпуске «Что? Где? Когда?»

Претендент на корону играл в телеэфире вместе с Потаниной и Занозиным. Дал досрочный ответ, ошибся и решил шахматную задачку.

Чуть более чем через месяц в Дубае стартует матч за титул чемпиона мира по шахматам, в котором россиянин Ян Непомнящий постарается отобрать корону у норвежца Магнуса Карлсена.

Магнус перед важнейшим матчем предпочитает поддерживать соревновательный тонус – много играет в различных турнирах, а вот Непомнящий пока ушёл в тень: выступил на турнире в Ставангере и больше за доску перед зрителями не садился. Впрочем, шоу для поклонников он всё-таки устроил: принял участие в одном из выпусков телеигры «Что? Где? Когда?»

Непомнящий «зажигал» за игровым столом, с лёгкостью решил шахматную задачку, с которой не смогли справиться участники одной из ранних программ, и дал досрочный ответ на один из вопросов. Это всё, конечно, здорово. Но укладывается ли в подготовку к матчу?

«Если вскрикнет — человек»

Осенние игры 46-го сезона стартовали со специального выпуска. Против телезрителей выступила команда Елены Потаниной. Помимо Яна Непомнящего, в состав вошли врач Константин Колонтарев, певец Александр Панайотов, комментатор Павел Занозин и актриса Катерина Шпица.

Первый раунд выиграли знатоки. Телезрительница из Литвы показала статуи на «Горе ведьм», которые изображают героев литовского фольклора. Это иллюстрация легенды, в которой чёрт приходил на праздник к людям, обманывал их и похищал женщин. Опасаясь быть похищенными, женщины научились определять, кто находится рядом с ними – мужчина или чёрт. Участникам предстояло ответить на вопрос, какой же способ они использовали?

Фото: кадр из передачи «Что Где Когда»

Непомнящий сразу включился в обсуждение ответа на вопрос. Панайотов заметил, что скульптура женщины словно наступает на сапог мужчине, а у чёрта пальцев быть не должно. «У чёрта копыта», – дополнил версию Ян. Позже он произнёс: «Если вскрикнет, то человек, если нет – чёрт».

Ответил на вопрос Александр Панайотов, который остановился на варианте с сапогом. Он повторил реплику Непомнящего «если вскрикнет – человек, нет – чёрт», и оказался прав!

Титаник, Пушкин и меню

После удачного начала игры представитель интересов зрителей Дмитрий Брейтенбихер пошутил: «Ребят, расслабьтесь, есть вариант, что вы проиграете». Все посмеялись, но дальше знатокам действительно стало намного труднее.

Во втором раунде игрокам задали вопрос о японце Масабуми Хосоно, которого в 1910 году отправили в Россию по работе, а по возвращении на родину признали трусом. Вариант Павла Занозина о том, что Хосоно раскритиковали из-за страха поехать домой через Россию, оказался неправильным. Игроки не догадались, что японец добирался до дома на «Титанике», а во время крушения занял место в шлюпке, вместо того чтобы встретить смерть как самурай.

Команда также не смогла дать ответ на вопрос третьего раунда.

«Вместе с тем портретом размещал автопортреты, но не хотел, чтоб сам портрет был принят за автопортрет. О чём речь?» – так мудрёно звучал вопрос от телезрителя из Ольборга.

Непомнящий вспомнил Ван Гога, который рисовал автопортреты, однако дальше свои размышления не продолжил. К общему варианту участники не пришли и совсем забыли про шутливое правило: на все вопросы, ответ на которые ты не знаешь, нужно отвечать «Пушкин». Речь шла об «Онегине».

На вопрос четвёртого раунда: «Сергей Довлатов как-то заметил: одни читают это слева направо, а другие справа налево. О чём это?» – команда не смогла ответить самостоятельно и воспользовалась «помощью клуба». «Меню!» – практически хором ответили в зале, и ответ оказался правильным.

Счёт в игре стал равным – 2:2.

Шахматная задачка

«Сегодня за столом играет претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий», – рассказал ведущий перед очередным вопросом. Ян ответил улыбкой, а зал – аплодисментами.

Борис Крюк напомнил, что первым вопросом, который выбрал волчок в игре «Что? Где? Когда?», как раз и была шахматная задача. Решить её, пока крутится волчок, предложили и Непомнящему.

Для Яна вынесли шахматную доску с расставленными фигурами. Задачка состояла в том, что белые должны поставить мат «в два хода».

На поиск правильного решения Яну потребовалось около 10 секунд.



«Сразу видно, что вы не настоящий знаток. Знатоки тогда не ответили на этот вопрос и проиграли», – отметил голос за кадром. Жаль, что балл команде за правильный ответ Яна не дали.

Ошибка Непомнящего

На вопрос 13-го сектора о непонятных фрагментах строительных труб, которые лежат возле деревьев на поле для гольфа, ответил Ян. Он предположил, что «таким незамысловатым образом защищают свои гаджеты игроки в гольф. Используют как временное хранилище. А поскольку это около дерева, легко сориентироваться, найти и забрать после игры, когда потребуется». Ответ оказался неправильным, что, судя по лицу Непомнящего, его немного расстроило. Выяснилось, что обрезки трубы используются в качестве ловушек-кормушек для грызунов.

Телезрители вышли вперёд со счётом 3:2. В шестом и седьмом раундах правильно ответить на вопросы у команды не получилось, поэтому счёт в пользу зрителей увеличился до опасных 5:2.

Всё изменилось после музыкальной паузы, которая явно помогла игрокам расслабиться.

Досрочный ответ

На первый же вопрос после перерыва Ян Непомнящий ответил досрочно.

В студию вынесли спички и магнит, и прозвучал вопрос: «С помощью этих предметов французский писатель Бернар Вербер предлагает решить, казалось бы, неразрешимую проблему. Что нужно сделать и о какой проблеме идёт речь?» Шахматист сразу большим пальцем показал партнёрам по команде, что ответ у него есть, и начал улыбаться, когда вопрос ещё не был задан до конца.

Ян рискнул и решил ответить сразу: «Таким образом можно найти иголку в стоге сена. Поджечь сено или найти иголку с помощью магнита». Ответ оказался правильным. Это помогло команде сократить разрыв в счёте до 5:3 и принесло дополнительную минуту на размышление.

Благодаря трём правильным ответам в блице игроки заработали ещё одно очко – 4:5.

На следующий вопрос об истории Воротниковского переулка смог правильно ответить спортивный комментатор Павел Занозин. Капитан команды Елена Потанина предлагала ему свою версию, но он «устоял перед напором капитана» и оказался прав – 5:5.

Ещё один верный ответ – и знатоки бы победили. Однако они не смогли угадать, для чего была придумана шляпа солана. Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу телезрителей. Лучшим из игроков был признан Павел Занозин. Лучший вопрос – о японце и «Титанике».

«Надеюсь, ещё сыграем»

Несмотря на поражение, игра Яну Непомнящему явно понравилась.

«Вчера приобрёл долгожданный опыт игры в телеклубе «Что? Где? Когда?», где прежде доводилось бывать только в качестве гостя. Спасибо Елене Потаниной за приглашение и предоставленный шанс, а ребятам за захватывающую игру в непривычной обстановке и стрессовой ситуации! Хотя итоговый результат и не в нашу пользу, команда смогла преодолеть себя, а это куда важнее. Но главное — это знакомство с замечательными светлыми людьми. Надеюсь, ещё сыграем», – написал Ян.

Ещё до участия в программе Ян говорил о том, что ходил на «Что? Где? Когда?» в качестве зрителя и дискутировал с участниками: «Мне это интересно, это не совсем то же самое, что играть у себя дома в кресле. Игра под камеру в прямом эфире – это немного другое: новые ощущения, новый опыт. Но играть там на постоянной основе пока что сложно. И я довольно скромно оцениваю свои познания, если сравнивать с игроками элитарного клуба».

Также Непомнящий вспомнил о своих любимых знатоках: «В детстве, когда я был маленький, всегда очень переживал за Александра Бялко, – рассказал Ян «Газете.ru». – Сейчас стараюсь не пропускать игры Бориса Белозёрова – это мой очень добрый знакомый. И, наверное, Максим Поташёв. Из тех, кто сейчас не играет – Илья Новиков, один из сильнейших игроков начала 2010-х».