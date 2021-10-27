«Не смогли здесь судьи разгуляться!» Дина Аверина уверенно взяла два золота ЧМ-2021

А вот Арина, к сожалению, лишилась медали из-за потери предмета. Но Ирина Винер всё равно заставляла ученицу улыбаться.

Чемпионат мира в Китакюсю должен был стать турниром-реваншем за Олимпиаду. Вот только сборная Израиля снялась в полном составе и полноценного ответа получиться не могло.

Это нисколько не расстраивало Дину и Арину Авериных, едва не завершивших карьеру после Токио. На чемпионат мира они приехали доказать всем, и в первую очередь себе, что они всё ещё могут побеждать. Дина – звезда с космическими оценками, Арина – чудо, из-за неудачи упустившее одну медаль. Как же россиянки боролись за себя?

«Не смогли разгуляться»

По итогам квалификации было ясно: сёстры Аверины точно рассчитывают на медаль. Дина шла первой, Арина – третьей. Разделила их белоруска Алина Горносько.

Первой из россиянок на ковёр вышла Арина. Гимнастка выступала прекрасно, пока не допустила грубую ошибку – потеряла обруч. За это россиянке снизили оценку на 1,25 балла. За выступление Арина получила 24,950 балла. При этом комментаторы подчёркивали, как блестяще и идеально Аверина выступила, не допустив ошибок. Хотя по эмоциям самой Арины было видно, что выступлением она совсем не довольна.

Когда Алина Горносько показала действительно чистое выступление и получила на балл выше Арины, коммутаторы стали возмущаться, вспоминая о ситуации с судейством в Токио. Но всё было верно, Аверина ошиблась, за что и поплатилась в итоге. Арина стала лишь шестой из восьми спортсменок.

Соревнования с обручем замыкала Дина. 24-летняя спортсменка выдала действительно шикарное выступление, вот только без ошибок не обошлось. Россиянка вышла на секунду за предоставленные 1,5 минуты, за что и получила небольшой штраф 0,05 балла. Но даже это не сказалось на шансах Дины стать чемпионкой. Аверина получила невероятные 27,750 балла. Она обошла Горнасько на целых два балла! Россиянка показала более высокую сложность и совершила меньше помарок.

Одна из воспитанниц Винер-Усмановой, Юлия Синицына, комментировавшая соревнования, довольно заявила: «Не смогли здесь судьи разгуляться!»

Чемпионат мира-2021. Обруч

1.

2. Алина Горнасько (Белоруссия) – 25, 950 (D – 17,200; E – 8,750);

3. София Раффаэли (Италия) – 25,850 (D – 17,500; E – 8,350);

4. Боряна Калейн (Болгария) – 25, 450 (D – 17,200; E – 8,500);

5. Милена Балдассарри (Италия) – 25,450 (D – 17,000; E – 8,450);

6.

7. Кристина Пограничная (Украина) – 24,800 (D – 16,600; E – 8,200);

8. Виктория Оноприенко (Украина) – 24,350 (D – 16,000; E – 8,350). 1. Дина Аверина (Россия) – 27,750 (D – 18,800; E – 9,000);2. Алина Горнасько (Белоруссия) – 25, 950 (D – 17,200; E – 8,750);3. София Раффаэли (Италия) – 25,850 (D – 17,500; E – 8,350);4. Боряна Калейн (Болгария) – 25, 450 (D – 17,200; E – 8,500);5. Милена Балдассарри (Италия) – 25,450 (D – 17,000; E – 8,450);6. Арина Аверина (Россия) – 24, 950 (D – 16,800; E – 8,150);7. Кристина Пограничная (Украина) – 24,800 (D – 16,600; E – 8,200);8. Виктория Оноприенко (Украина) – 24,350 (D – 16,000; E – 8,350).

Золотой дубль

После квалификации Дина и Арина шли в лидерах, занимая первое и второе место соответственно. Вслед за ними в тройке была Алина Горнасько.

Дина выходила на ковёр, уже став 14-тикратной чемпионкой мира. И, видимо, эта победа зажгла россиянку. Аверина выступила действительно феноменально! Кажется, сама Дина не ожидала такого.

Когда она узнала оценку – 29, 125 балла, гимнастка вслух радостно и слегка удивленно повторила её вслух. А затем прыгнула обниматься с тренером Юлией Барсуковой. Конечно, даже в идеальном выступлении Авериной судьи нашли ошибки, снизив оценку 0,475 балла, и сняли 0,5 за исполнение. Но, кажется, это отчасти было лишь за тем, чтобы баллы Дины не были чрезмерно космическими.

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Алина Горнасько начала выступление, когда все знали, титул чемпионки мира точно будет за Диной. Белоруска сделала всё прекрасно, за что получила заслуженные – 27, 300 балла.

А вот перед упражнениями с мячом комментаторы уже вспомнили о потере Арины обруча, о которой до этого весьма тактично молчали. И всё-таки Аверина смогла собраться после грубой ошибки в предыдущем выступлении. Россиянка была прекрасна, однако с ковра ушла слегка недовольной.

«Улыбайся всё время! И сейчас улыбайся», – отругала Винер-Усманова Арину после выступления.

Оценки судьи выставляли долго, однако ничего страшного не случилось. Аверина получила заслуженные 27,675, что позволило ей выиграть серебро.

Завтра сестрички Аверины поборются за новые титулы – в упражнениях с булавами и лентой.