Сёстры Аверины уступили золото сопернице из Беларуси. Кто такая Алина Горносько?

Это первая победа на чемпионатах мира для белорусской спортсменки. Алина уже опережала Арину Аверину на крупных турнирах, Дину – ни разу.

Чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой стала белорусская спортсменка Алина Горносько, сумевшая опередить обеих сестёр Авериных.

В квалификации Алина уступила обеим девушкам из России, но в финале всё изменилось: ей удалось превзойти всех соперниц и выиграть золото. Она набрала 23,950 балла и опередила Дину, ставшую второй, на 0,05 и Арину, выигравшую бронзу, на 0,5 балла.

Российская сторона подавала протесты на оценки Авериных, однако они были отклонены.

Так кто же такая Алина Горносько, обогнавшая наших чемпионок?

Полный комплект медалей

Для двадцатилетней Горносько чемпионат мира в Японии стал вторым в карьере. На чемпионате мира – 2019 в Баку она выиграла бронзу в командном первенстве.

Уже сейчас можно смело сказать, что чемпионат мира – 2021 стал более успешным для белоруски, чем мировое первенство, прошедшее два года назад. В Японии Алине уже удалось собрать полный комплект медалей. Она выиграла серебро в упражнениях с обручем и бронзу в упражнениях с мячом. Теперь к личным наградам спортсменки добавилось и золото – с лентой. На данный момент Алина выступает лучше, чем Арина Аверина, на счету которой два серебра и одна бронза.

Эта первая победа Алины Горносько на крупных международных турнирах. Ранее на чемпионатах Европы и мира ей удавалось завоевать только серебряные и бронзовые награды. На чемпионате Европы – 2020, где россиянки участия не принимали, в личном многоборье Горносько набрала одинаковое количество баллов с Линой Ашрам, но судьи отдали Алине только второе место.

Горносько побеждала и раньше

Горносько опережает россиянок уже не в первый раз. На Олимпиаде-2020 белоруска выиграла бронзу, оставив позади Арину Аверину. На чемпионате Европы-2021 она также обошла Арину в упражнении с мячом и лентой.

Интересно, что на Олимпиаде в Токио именно лента помогла Горносько выиграть бронзовую награду. После упражнений с обручем, мячом и булавами белоруска шла на четвёртом месте, однако в упражнении с лентой она набрала больше баллов чем Арина Аверина, допустившая ошибку.

«Мотивация есть, сил и энергии хватает»

В интервью белорусским СМИ спортсменка рассказала о том, что заканчивать спортивную карьеру она не собирается. И вполне возможно, что мы увидим её на Олимпиаде-2024 в Париже:

«Три года я намерена оставаться в том же прекрасном месте, где сейчас нахожусь. Мотивация есть, сил и энергии хватает, поэтому будем работать. А дальше не загадываем», – цитирует Горносько «Минск-новости».

В предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии пройдёт индивидуальное многоборье. И Алина Горносько, почувствовавшая уверенность после прекрасного выступления в отдельных упражнениях, способна не просто побороться за медали чемпионата, но и навязать сёстрам Авериным борьбу за победу.