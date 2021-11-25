Просчёт Министра обороны. Почему Карякин так и не смог отобрать титул у Карлсена?

«Вернём корону в Россию!»

В 2016 году после достаточно долгого перерыва шахматист из России вновь принимал участие в матче за мировую корону. Пауза составила восемь лет: россиян на таком уровне не было после того, как Владимир Крамник в 2008 году проиграл индийскому гроссмейстеру Вишванатану Ананду. Ананд затем отстоял титул в схватках с Веселином Топаловым и Борисом Гельфандом, после чего дважды уступил Магнусу Карлсену, который остаётся чемпионом до сих пор.

Пауза болезненно воспринималась российскими поклонниками шахмат. Всё-таки все привыкли к советскому доминированию, да и в 90-е Россия сохраняла первые позиции, даже несмотря на упадок в стране. Поэтому восхождение Сергея Карякина к битве с, казалось бы, непобедимым Магнусом Карлсеном воспринималось с большим энтузиазмом и имело немалую идеологическую подоплёку. Менеджер Сергея Карякина, известный спортивный журналист Кирилл Зангалис запустил проект «Вернём корону в Россию!», который широко освещался в прессе. А спонсоры буквально выстраивались в ряд, чтобы помочь Сергею стать чемпионом.

Впрочем, Карякин, уроженец Симферополя, не только выкладывал фотографии из Крыма с футболкой, на которой был изображён президент Владимир Путин, но и в шахматы играл с каждым днём всё сильнее. Хотя в Кубке мира он почти всё время висел на волоске – рисковал проиграть Александру Онищуку, с ним буквально доминировал Павел Эльянов, а Пётр Свидлер даже вёл 2:0 в финале, но в итоге обыграл всех! Да и перед турниром претендентов Карякин определённо не входил в число фаворитов – все эксперты ставили на второго после Карлсена номера рейтинга ФИДЕ молодого американца Фабиано Каруану.



Россиянин начал претендентское соревнование скромно, но потом стал крушить конкурентов одного за одним. В решающей схватке с Каруаной от Карякина требовалось не проиграть, но Сергей не удовлетворился синицей в руках и разгромил соперника комбинацией с жертвой ладьи. И тогда, пожалуй, впервые с советских времен шахматы показывали во всех новостях!

Фото: РИА Новости

Как Карякин учился не проигрывать

Перед матчем за мировую корону у шахматных обозревателей всё равно оставался определённый скепсис по поводу возможности конечного успеха россиянина – Карякин неудачно играл в личных партиях с Карлсеном, и норвежец выглядел явным фаворитом в чемпионском матче.



Однако Сергей вновь совершил невозможное – он подготовился к поединку всей свой жизни по программе, которую не ожидал никто, в том числе и штаб соперника. Имея почти неограниченные финансовые возможности, Карякин мог собрать бригаду супергроссмейстеров и заставить их круглыми сутками изобретать теоретические новинки. Однако резонно решил, что для победы над Карлсеном ему нужно просто научиться Карлсену не проигрывать.

На сборах с близкими друзьями и элитными гроссмейстерами Шахрияром Мамедьяровым и Теймуром Раджабовым Карякин развивал выдающиеся качества защитника: учился обороняться под страшным давлением. По сути, готовил то, за что его во время матча начали называть Министром обороны. Также Сергей ездил в гости к легендарному экс-чемпиону мира Анатолию Карпову – великий чемпион рассказывал молодому претенденту о самых тонких нюансах матчевой борьбы: как вести себя в переговорах с министерством спорта, как выстроить стратегию, какого повара брать на матч, в скольких километрах от места игры остановиться с командой, идти ли пешком на партию или ехать на такси – и многие-многие другие хитрости.



Карякин также работал со специалистами по физической подготовке высшей квалификации и полностью изменил режим – превратился из «совы» в «жаворонка», что, по словам претендента, очень серьёзно повысило его работоспособность и боевые кондиции.

Чудеса от россиянина

Карлсен начал тот матч в Нью-Йорке вальяжно. Он прощупывал оборону соперника по всему фронту, сначала явно собираясь выиграть, как говорится, «на классе». Карякин стоял насмерть. Магнус усиливал нажим, давил с невероятной мощью, но в ответ Сергей начал творить самые настоящие чудеса. Видавшие виды гроссмейстеры экстра-класса разводили руками и недоумевали: как можно было спасти такую позицию, да против самого Карлсена?!

А потом случилась сенсация. Во второй половине матча уставший от ничьих, выдохшийся от упущенных голевых моментов Магнус Карлсен в восьмой партии оголил тылы и ошибся. Глаза Карякина блеснули, и он использовал свой малейший, единственный шанс – чётко высчитал выигрывающий вариант, нанёс изящный тактический удар и повёл в счёте!



До конца оставалось всего четыре партии. Карякину нужно было их просто не проиграть.

Перешёл в наступление. А зря!

Но Карлсен – это Карлсен. В самый непростой момент своей карьеры он собрался и начал бороться изо всех сил. В девятой партии Сергей попытался развить успех – впервые за матч он перешёл в наступление, выиграл пешку и больше 70 ходов пытался её реализовать. Магнус выглядел подавленным, но проявил волю и характер, сумев уйти на ничью.



А в 10-й партии сравнял счёт.

М. Карлсен (Норвегия) – С. Карякин (Россия)



Сергей отлично разыграл дебют, развил инициативу на королевском фланге и, по его собственным словам с пресс-конференции, видел вариант 21...Kхf2+! 22.Крg2 (плохо 22.Крg1? Фg5! 23.Фхg5 Кh3+ – белые остаются без пешки) 22… Фf7 23.Фe2 Кh4+! 24.Крg1 Кh3+ 25.Крh1 Кf2+, форсируя ничью. Но из-за страшного нервного напряжения почему-то не поверил себе. Мерещились ужасы, что белые всё-таки ловят чёрного коня в своём лагере.



Карякин отступил конём к своим 21… Кg5?, но дальше сложилось 22.h4 Кf3 23.Кхf3 Фхf3+ 24.Фхf3 Лхf3 25.Крg2 Лf7 26.Лfe1. Окончание оказалось довольно неприятным для чёрных – у них очень слабы сдвоенные пешки «е». Сергей и здесь бился как лев, но в этот раз Магнус вёл партию невероятно технично, всё-таки склонив чашу весов на свою сторону.

У Карякина сели батарейки

Последние две партии не выявили лучшего – предстоял тай-брейк из четырёх партий в рапид. Первая – опять ничья. Во второй Карякин вновь показал чудеса защиты и вытащил окончание с ладьёй против двух могучих слонов соперника. И тут у россиянина сели батарейки – он не выдержал сумасшедшего темпа боя. Тренеры позднее говорили, что в третьей партии ему стоило белыми сделать быструю ничью и заставить Карлсена поставить всё на одну партию. И в случае новой ничьей играть в блиц, где Сергей не слабее Магнуса и тоже был чемпионом мира.

Но Карякин решил, что это удобный момент для встречного наступления, и пошёл на полновесную борьбу, где в критический момент не выдержал. Он весь матч парировал сложнейшие угрозы гениального соперника, но в этот раз проиграл буквально в два хода – Карлсен окружил ферзя в лагере соперника. Теперь Сергей должен был отыгрываться чёрными и сделал всё, что в его силах, но в конце норвежец потряс соперника и шахматный мир шикарной жертвой ферзя.

М. Карлсен (Норвегия) – С. Карякин (Россия)

Чёрные ставят мат? Нет, белые успевают первыми! 50.Фh6+!!! Защиты нет – 50…Крхh6 51.Лh8# или 50...gхh6 51.Лхf7#, поэтому Карякин поздравил соперника с победой в матче.



Мог ли Карякин победить? Конечно, даже без срыва Сергея в дополнительных партиях итоговый выигрыш Карлсена всё равно выглядел вероятнее, хотя в отдельно взятой партии всякое могло случиться. Но вот та самая позиция перед взятием конём на f2 наверняка ещё очень-очень долго снилась претенденту…



После матча многое сопутствовало падению результатов Карякина: и усталость от прошедшей битвы, и нахлынувшая популярность. И лишь сейчас Сергей сумел преодолеть затянувшийся кризис – вышел в турнир претендентов – 2022 и надеется ещё раз побороться за корону!



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