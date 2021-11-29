«Даже при игре белыми Карлсен даёт Непомнящему шансы. А чёрными пока играет на отбой»

Первый игровой отрезок в матче за титул чемпиона мира по шахматам завершён. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен провели три партии, однако все они завершились вничью.

Гроссмейстер, председатель тренерской комиссии ФИДЕ, старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия присутствует в Дубае. По его мнению, пока оба соперника нервничают, а Магнус ещё и не слишком уверенно играл белыми. Что же ждёт нас дальше?

«Для детей посещение матча за титул очень важно»

– Михаил, расскажите, с какой целью вы приехали в Дубай на чемпионский матч?

– Я руководитель детской программы ФИДЕ «Академия Chessable. У нас больше 200 учеников из разных стран, и каждую неделю проходят лекции на трёх языках: английском, русском и испанском. Задействовано много известных тренеров со всего мира. Программа началась в июле нынешнего года и рассчитана на три года. Это большой совместный проект портала Chessable и Международной шахматной федерации. В рамках этой программы в Дубае будет организован лагерь для 12 детей из разных стран и даже с разных континентов.

– Какого они примерно возраста и уровня игры?

– Программа в целом рассчитана на детей от 8 до 16 лет, но сюда приехали те, кто постарше, им по 13-15 лет. Чтобы попасть в лагерь, нужно иметь рейтинг хотя бы 2000. Есть и звёзды: например, гроссмейстеры Гукеш и Мендонка из Индии – они сейчас играют на «Экспо» в школьном чемпионате мира. Так что есть определённый разнобой среди учеников, но в целом дети достаточно перспективные и целеустремлённые.

Планировалось, что основными тренерами в лагере будут экс-чемпионы мира Виши Ананд и Владимир Крамник, а также обладатель Кубка мира — 2021 Ян-Кшиштоф Дуда, однако Крамник в последний момент не смог приехать, и я его буду его заменять. У ребят в Дубае насыщенная шестидневная программа: они будут и заниматься с гроссмейстерами, и посещать матч за титул чемпиона мира. Для детей это всё бесплатно.

– Эффект присутствия на матче важен?

– Да, это очень важно, многие об этом мечтают! Уверен, это вдохновит детей на более упорную работу. Тем более когда занятия ведёт легендарный Ананд или молодой, но уже титулованный Дуда. Они вполне могут послужить хорошим примером для юных шахматистов.

«Нервничают пока оба шахматиста»

– Какие первые впечатления от города, от организации матча и от самой игры?

– Первый раз я был в Дубае 20 лет назад, и каждый раз, приезжая сюда снова, вижу, как меняется город. Сначала построили один молл, потом второй. Город растёт, словно в геометрической прогрессии. Высокое здание, потом ещё выше, ещё выше!

Вообще, в Дубае проходит масса соревнований, начиная с Формулы-1, поэтому организационный опыт накоплен большой. То же самое можно сказать и о нынешней команде ФИДЕ. Вспомним хотя бы последний Кубок мира в Сочи, который ФИДЕ провела в сотрудничестве с Федерацией шахмат России: несмотря на пандемию, удалось удержать очень высокую планку с точки зрения организации. Поэтому лично у меня не было никаких сомнений в том, что и здесь организация будет на высоте. Скорее, больше вопросов конкретно к игрокам…

– И какие же к ним вопросы?

– Вот интересно. С одной стороны, Ян и Магнус одногодки, они знают друг друга очень давно, лет с 10. В детских чемпионатах Ян обыгрывал своего соперника. Но сейчас для Магнуса это уже пятый матч на первенство мира, а для Яна – первый. Как так получилось? То есть сейчас опыта у Магнуса гораздо больше.

С другой стороны, по первым партиям матча можно сделать вывод, что нервничают пока что оба соперника. Особенно показательна вторая партия, где игра чемпиона не впечатлила. Решения вроде жертвы качества больше подходят, на мой взгляд, для игры в рапид или даже блиц. Принимать такие ответственные решения при игре в классические шахматы очень опасно. Магнус стоял крайне подозрительно, у Яна были хорошие шансы на победу.

Понятно, что партия получилась очень сложной, и когда ты смотришь её в спокойной обстановке, да ещё и с компьютером, то рассуждать гораздо проще. Но объективно шансы на победу у чёрных были. Так что даже при игре белыми Карлсен даёт сопернику шансы. А чёрными чемпион пока что играет очень аккуратно, на отбой.

Однозначно можно сказать, что партии наверняка будут интереснее, чем в предыдущем матче. И дело не в том, что там случилось 12 ничьих; здесь ничьих тоже может быть много. Но партии все боевые, Магнус и Ян играют до конца, до голых королей. Надеюсь, мы не будем разочарованы.

– Михаил, когда вы начали работать старшим тренером юношеской сборной России, Ян уже вышел из юношеского возраста. Он не был вашим подопечным?

– Не был. Но помню, когда Яну было 15 лет, я проиграл ему решающую партию за выход в Суперфинал чемпионата России. Так что знакомы мы давно!

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