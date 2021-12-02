Не поблажка, а насмешка. В лёгкой атлетике продолжают издеваться над Россией

«Ситуация внушает оптимизм»

World Athletics в очередной раз продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики, лишённой членства в международной федерации ещё в 2015 году из-за громких допинговых скандалов. После этого отстранение организации продлевалось уже более 15 раз.

И так как права ВФЛА до сих пор не восстановлены, российские легкоатлеты вынуждены выступать на международном уровне с серьёзными ограничениями – по квоте и в нейтральном статусе.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен объявил, что в 2022 году к участию в чемпионате мира будут допущены 20 россиян:

«Мы считаем, что складывающаяся ситуация внушает оптимизм, ВФЛА стабильно движется вперёд. Ключевые моменты выполнены. Идёт работа ВФЛА по поводу того, какие меры должны быть приняты после восстановления, в том числе для того, чтобы не было отката назад. Мы рекомендовали увеличить квоту нейтральных спортсменов в 2022 году до 20».

С одной стороны, это действительно ослабление санкций в отношении российской лёгкой атлетики. И 20 человек на чемпионате мира однозначно лучше, чем команда из 10 человек – именно такому количеству российских легкоатлетов было разрешено выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

С другой стороны, такое «послабление» и поблажки для российских легкоатлетов, скорее, выглядит как издёвка. Стоит вспомнить, что до отстранения ВФЛА на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2015 выступили 70 российских спортсменов, которые боролись за медали в 33 дисциплинах. В 2017-м, когда ВФЛА уже была отстранена, к чемпионату мира было допущено всего 19 российских спортсменов, в 2019-м на мировом первенстве выступили 30 россиян. А сейчас, через шесть лет санкций на чемпионат мира отправятся 20 спортсменов. Один сплошной оптимизм!

Треть полноценной команды

За четыре года, несмотря на красивые слова о том, что «ВФЛА стабильно движется вперёд», ситуация практически не изменилась. Наши легкоатлеты всё так же будут выступать в нейтральном статусе, и вновь на соревнования отправится усечённая на две трети команда.

И если отталкиваться не от 10 человек, которые смогли выступить на Олимпиаде, а от полноценной команды из 70, которая представляла Россию раньше, кажется, что такие «поблажки» от World Athletics – это постоянное на топтание на месте, а не на движение вперёд.

В 2022 году российские легкоатлеты смогут принять участие в летнем чемпионате мира в США, чемпионате мира в закрытых помещениях в Белграде, чемпионате Европы в Мюнхене, командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане, чемпионате мира по полумарафону в Китае и чемпионату Европы по кроссу в Италии. И стоит учесть, что 20 российских легкоатлетов будут выбираться Всероссийской федерацией лёгкой атлетики даже не на каждое соревнование, а на все шесть турниров. Здесь и сокрыт настоящий подвох – 20 человек на весь сезон!

Есть и ещё одно условие — квота в 20 спортсменов будет автоматически сокращаться на 25%, если какое-либо отдельное требование вроде сдачи определённого количества допинг-тестов не будет выполнено или если ситуация с допингом в России ухудшится.