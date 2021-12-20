Китайский пловец, бивший допинг-пробы молотком, опять попался. Сунь Ян снова выкрутится?

Трёхкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по плаванию Сунь Ян из Китая, который известен, скорее, тем, что разбивал пробирки со своими допинг-пробами молотком и долгое время не был за это наказан, вновь попался на нарушении антидопинговых правил.

Китайский чемпион всё-таки нарвался на дисквалификацию. Однако на днях он выложил фото с тренировки. ВАДА уже начало новое расследование. Неужели Сунь Ян снова выкрутится?

История нарушений Сунь Яна

Сунь Ян был дисквалифицирован в феврале 2020 года на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Когда в 2018-м в его дом пришли допинг-офицеры, китайский пловец молотком разбил пробирку со своей пробой и оскорблял офицеров.

Но тогда наказать спортсмена смогли – Сунь Ян обвинил допинг-офицеров в отсутствии необходимых документов и после инцидента смог даже принять участие в чемпионате мира.

А ведь это стало уже вторым нарушением Сунь Яна. Ранее, в 2014 году, его дисквалифицировали за употребление триметазидина. Срок наказания составил всего три месяца, а о том, что спортсмен был наказан, по неизвестной причине стало известно уже после дисквалификации.

Летом 2021 года CAS сократил срок второго наказания китайского пловца с восьми лет до четырёх. Причина сокращения срока наказания крайне необычна: судью, принявшего решение о наказании Сунь Яна, обвинили в расизме. Был обнаружен твит, в котором судья выразил негодование по поводу жестокого обращения с животными в Китае. После этого решение было пересмотрено и срок наказания сократили в два раза. Удивительно, но это правда! Таким образом, у китайского пловца появилась возможность принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Запрещённая тренировка

Но в декабре 2021 года стало известно о новом расследовании ВАДА в отношении Сунь Яна. Китайский пловец был замечен на тренировке в финансируемом правительством учреждении, что является нарушением правил. Сунь Яну запрещено тренироваться с национальной командой и на государственных спортивных объектах во время отбывания дисквалификации.

По сообщениям зарубежной прессы, спортсмен сам выложил фотографию с «секретной тренировки» в соцсеть. Это фото и стало причиной начала расследования. Сунь Ян был замечен на тренировке в одной из детских спортивных школ, которая полностью финансируется государством.

Если факт нарушения будет подтверждён, вся четырёхлетняя дисквалификация начнётся заново, а это значит, что Сунь Ян всё-таки пропустит Олимпийские игры – 2024 в Париже. Ранее из-за дисквалификации он не смог принять участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

Представители ВАДА уже сделали заявление о том, что начали расследование, и сбор информации о возможном нарушении Сунь Яна. Впрочем, вряд ли кто-то удивится, если ему снова удастся выйти сухим из воды, как он делал это неоднократно. Ждём его на Играх в Париже?