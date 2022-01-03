Последняя попытка Виктора Санеева. В Австралии скончался гениальный советский легкоатлет

Не стало Виктора Санеева. Величайшего легкоатлета, который был знаменит своими последними попытками. Он выиграл три подряд Олимпиады в тяжелейшей дисциплине, а в 34 года ему каких-то сантиметров не хватило, чтобы взять четвёртое золото и уйти непобеждённым. Санеев скончался от инфаркта в 76 лет в Сиднее, куда переехал с семьёй после развала СССР.

Санеев – гениальный спортсмен, сила духа которого просто невероятна. В это сложно поверить, но большинство крупных стартов, в которых он участвовал, Виктор Данилович выигрывал последней попыткой. Либо последней по счёту, либо последней результативной. И лишь на одной Олимпиаде всё пошло по другому сценарию.

Четыре мировых рекорда

В Мехико в 1968-м Санеев поехал после тяжёлой травмы и не первым номером сборной СССР. Тогда он уступал Александру Золотарёву.

Но уже на соревнованиях Санеев проявил просто феноменальную стойкость. Тогда уровень конкуренции в секторе был невероятным, борьба велась на уровне мировых рекордов. Высочайшую планку задал итальянец Джузеппе Джентиле, который в квалификации улетел на 17,10 м – новое мировое достижение.

В финале он же в первой попытке прыгнул на 17,22 м – невероятное по тем временам достижение. Санеев в своей третьей попытке перепрыгнул результат Джентиле, улетев на 17,23 м. Но ещё дальше прыгнул бразилец Нельсон Пруденсио – 17,27 м.

Казалось, уже всё. Известно имя чемпиона и призёров, что может произойти, кому в такой битве нервов и рекордов удастся сохранить энергию ещё на одну попытку, ещё раз постараться выплеснуть всё, к чему готовился?

Такой спортсмен нашёлся. Виктор Санеев в последней попытке толкнулся примерно за 15 см до планки и полетел. Его полёт длился целую вечность, а когда судьи объявили результат, не все сразу поверили.

17,39 м – мировой рекорд, который принёс Санееву первое олимпийское золото.

Нокаут с первого удара

На Олимпиаду в Мюнхен Санеев ехал главным фаворитом. Естественно, олимпийский чемпион не мог не быть таковым. Тем более Виктору было всего 26 лет – пора расцвета. Хотя результаты в предолимпийском сезоне были не теми, с которыми можно побеждать на главном старте. Но на Олимпиаде прыгал тот Санеев, которого боялись соперники и любили болельщики.

В первой же попытке Виктор прыгнул на 17,35 м. Чуть ближе, чем на предыдущей Олимпиаде, но этого результата хватило, чтобы завоевать золотую медаль. Из всех соперников ближе всех к советскому чемпиону оказался Йорг Дремель из ГДР, которому не хватило четырёх сантиметров. Санеев стал двукратным олимпийским чемпионом, а через месяц установил новый мировой рекорд, при встречном ветре в Сухуми улетев на 17,44 м.

Третье золото и последнее серебро

На Олимпиаде в Монреале Санеев стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Это достижение в прыжках тройным никто не побил до сих пор. Возможно, это попробовал бы сделать в Токио американец Кристиан Тейлор, феноменальный спортсмен, который выиграл золото в Лондоне и Рио-де-Жанейро, который четыре раза поднимался на высшую ступень на чемпионатах мира. Но в Японию Тейлор не полетел из-за травмы ахиллова сухожилия.

Санеев же вырвал победу пятой попыткой. Он прыгнул на 17,29 м. Эта попытка стала для советского прыгуна последней результативной, поскольку в шестой он допустил заступ.

34-летний чемпион хотел красиво попрощаться со спортом на домашней Олимпиаде в Москве. Зажечь огонь Игр, как было запланировано первоначально, Санееву не дали, в последний момент поменяв на баскетболиста Сергея Белова. И в прыжковом секторе у него тоже не получилось стать четырёхкратным.

Более того, до последнего прыжка вообще было непонятно, попадёт Санеев в топ-3 или нет. В своей последней попытке он улетел на 17,24 м, но это было только второе место. Для любого другого прыгуна это было бы прекрасное достижение, но не для Санеева. Впереди на тот момент был Яак Уудмяэ с результатом 17,35 м. Да и второй прыжок эстонца тоже был дальше, чем у Санеева – 17,28 м.

Спустя много лет Санеев утверждал, что во время чемпионского прыжка (17,35 м) Уудмяэ допустил заступ, но судьи закрыли на это глаза. На самом деле, даже если и так, вторая попытка Яака тоже была дальше.

И, если уж совсем честно, нельзя не вспомнить, как странно судьи вели себя во время прыжков австралийца Йена Кэмпбелла и бразильца Жуана Оливейры, которым не засчитывали далёкие попытки, среди которых наверняка была бы чемпионская. Причины таких решений были просто смешными.

После развала СССР Виктор Санеев уехал в Австралию, где работал тренером. 3 октября великому спортсмену исполнилось 76 лет.