Россия против Украины: драматичная история спортивного противостояния после 2014 года

В нём нет никакой политики! За восемь лет матчи между странами ни разу не обернулись конфликтом.

Кажется, главным матчем чемпионата Европы по мини-футболу станет не финал, а полуфинальная встреча между Украиной и Россией. После известных событий 2014 года во многих спортивных турнирах сборные и клубы двух стран разводят, поэтому за каждой встречей россиян и украинцев в спортивном мире наблюдают особо внимательно. Противостояние действительно получается драматичным, но только со спортивной точки зрения. Что бы ни говорили власти, спортсмены между собой не конфликтуют. Ни один матч за восемь лет не завершился скандально.

Футбольный развод

С 2015 года УЕФА принял решение разводить футбольные клубы из Украины и России в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в дальнейшем в Лиге конференций. Как итог – команды не попадают в одну группу, а также не выпадают друг другу при жеребьёвке. Но если клубы выходят друг на друга в плей-офф, то матч должен играться. Хотя прецедентов ещё не было. Аналогичная история и со сборными стран. Так, если обе команды выйдут в финальную стадию чемпионата мира — 2022, то будут разведены по разным группам и имеют шансы встретиться лишь в плей-офф турнира.

По политическим причинам украинцы и россияне не встречаются и в пляжном футболе. В 2019-м году власти Украины не пустили сборную на московский отбор к ЧМ-2019. А в 2021-м произошла аналогичная ситуация, только теперь сборная Украины не смогла приехать на финальную стадию ЧМ в Москве, хотя честно завоевала своё место на турнире.

Политическая лояльность

В остальных видах спорта разводом команд озабочены не так сильно. С 2014 года в командных видах сборные России и Украины сыграли между собой пять раз. Первым матчем стала встреча женских команд на чемпионате Европы — 2017 по волейболу. Россиянки считались фаворитками, но добыли довольно тяжёлую победу в пяти сетах. Тай-брейк завершился со счётом 15:13.

В ноябре 2020-го российские гандболисты играли с украинскими в отборе на чемпионат Европы — 2022. Матчи проходили на нейтральной территории – в Минске — и оказались драматичными, но не в плане политических баталий. Первая игра завершилась ничьей 27:27, вторая – победой россиян с небольшим преимуществом – 30:28. Оба раза украинские гандболисты совершали невероятные камбеки, из-за чего российские атлеты с трудом справлялись с соперником.

В сентябре 2021 года Россия и Украина встретились в женской Евролиге по пляжному футболу. Россиянки обыграли украинок на групповом этапе 4:2. Россия в итоге стала победителем турнира, а Украина заняла шестое место.

Тогда же играли и волейболисты в 1/8 финала чемпионата Европы. Россияне обыграли украинцев со счётом 3:1, хотя матч выдался напряжённым. Правда, украинские болельщики так и не смогли досмотреть игру до конца, так как телеканал XSPORT прервал трансляцию в решающей партии ради показа хоккейного матча «Донбасса» с «Рунгстедом» в групповом турнире Лиги чемпионов. Но, согласно объяснению руководства, решение было вызвано не политическими мотивами, а обязательствами телеканала из-за эксклюзивных прав на показ матчей «Донбасса».

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В целом во всех встречах между командами из разных стран конфликтов на политические темы не возникало, а спортсмены общались если уж не дружелюбно, то нейтрально.

Спорт – не политика

Перед мини-футбольным матчем между Россией и Украиной УЕФА выступил с заявлением об ожиданиях от игры. Сделано оно было в ожидаемом миролюбивом формате: «УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами».

А между тем некоторые депутаты и чиновники из обеих стран пытаются найти в предстоящей игре политические мотивы, предполагая провокации. Но уже очевидно, что спортсменам это всё неинтересно. Их не волнуют отношения между странами – только спортивный результат.

К тому же есть немало примеров, когда российские и украинские спортсмены хорошо общаются между собой. Легкоатлетки Мария Ласицкене и Ярослава Могучих давно соревнуются друг с другом и находятся в довольно хороших отношениях. После турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде, где россиянка стала первой, а украинка второй, они долго общались, обнимались и поздравляли друг друга с медалями. А потом сделали совместное фото с флагами, за которое потом Могучих стали оскорблять на родине. Аналогичное произошло и с фристайлистами Александром Абраменко и Ильёй Буровым на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Спортсменов из Украины и России порой связывают не только дружеские, но и романтические отношения. Так, биатлонист сборной России Карим Халили уже длительное время встречается с биатлонисткой Екатериной Бех, выступающей за сборную Украины. И ребят явно не волнуют политические распри между странами.

Так, может, пора уже перестать искать политический подлог в спортивных встречах между Россией и Украиной? Дело не только в отсутствии поводов, но и в том, что спорт – это не политика, а спорт. Хоть все давно и пытаются связать эти два понятия.