«Это нужно сделать прямо сейчас!» Как нашу чемпионку мира позорно лишили флага России

В мировом спорте бушует антироссийская истерия. Практически все международные федерации запретили нашим спортсменам выступать. Но, как ни странно, сделали это по-разному. Кто-то бежит впереди планеты всей. Например, Международный союз биатлонистов радостно рапортовал о том, что приостановил членство СБР. Кто-то старается до последнего оставлять себе место для маневра. Кто-то действует как все, просто за компанию.

Но федерация шашек выделяется особо.

Во второй раз за год международная федерация этого древнего и красивого вида спорта, в котором россияне отнюдь не на последних ролях, делает нам больно. Причём как-то исподтишка. Мелкой местью. Тычком в спину.

Во вторник, 5 апреля, стало известно, что семикратную (и действующую) чемпионку мира Тамару Тансыккужину буквально вычеркнули с первого места мирового рейтинга. Причём сделали это так, что непонятно, то ли плакать, то ли смеяться. Главный тренер сборной России Юрий Черток считает, что глава международной федерации поляк Яцек Павлицкий лично зашёл на сайт и просто удалил запись с Тамарой. То есть не было ни официального решения, ни бумаги, ни документа, ни ссылки на решение МОК. Просто зашёл и удалил.

«Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары с сайта федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведёт Павлицкий», – заявил Черток.

Но это же просто нелепо, позорно и смешно. Особенно учитывая то, что убрали только Тамару. Остальные российские шашисты в рейтинге остались.

Хотя поверить в эту нелепость несложно. Дело-то в том, что в конце апреля 2021 года Павлицкий уже делал мелкую пакость по отношению к Тансыккужиной.

Чуть менее года тому назад в Варшаве проходил матч за титул чемпиона мира среди женщин, в котором принимала участие многострадальная россиянка и на тот момент действующая обладательница титула полька Наталия Садовская.

Матч проходил на фоне скандального решения исполкома ВАДА выбросить Россию из мирового спорта. Как вы помните, именно той весной наш спорт учился жить без российского флага на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Так вот, прямо по ходу одной из партий Яцек Павлицкий лично подкрался к игровому столу, на котором для трансляции были размещены таблички с именами участниц и флагами стран, которые они представляют. И прямо во время размышлений россиянки над очередным ходом её содрал. А потом подошёл к нашей чемпионке с другой стороны и убрал со столика флаг.

Тамаре оставалось только растерянно оглянуться.

Ту партию она проиграла, но победу в матче смогла вырвать.

Павлицкий позже объяснил, что ему позвонили из ВАДА и потребовали немедленно убрать российский триколор из кадра:

«Звонила секретарь руководителя Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки. Она заявила, что мы действуем в нарушение решений Спортивного арбитражного суда, согласно которому использование российской символики на крупнейших спортивных соревнованиях запрещено. И потребовала убрать со стола российский флаг и заменить табличку, на которой Тамара Тансыккужина была представлена россиянкой.

Я ответил, что мы обязательно выполним все предписания после окончания очередной партии, на что услышал: «Сделайте это немедленно!». При невыполнении этого требования Международную федерацию шашек пригрозили исключить из ВАДА, куда мы так долго стремились, чтобы в итоге получить признание Международного олимпийского комитета. Я ещё раз попытался объяснить, что вмешательство в ход партии недопустимо, но вновь последовало настойчивое: «Это нужно сделать прямо сейчас, чтобы избежать ненужного риска». Мы посоветовались с директором матча Дамьеном Решкой и решили выполнить требования», – рассказал поляк после матча.

Вот только нет никаких сомнений, что все эти слова – лукавство.

Павлицкий не заклеил флажок на табличке, не содрал её полностью, а потом приклеил другую. Он содрал табличку с российским флагом, под которым (вот так неожиданность!) обнаружилась правильная табличка, без флага.

Посмотрите сами. Яцек подходит к столу на 1:03:00.

Получается, всё уже было готово заранее, до матча, но глава федерации осознанно пошёл на провокацию. А потом оправдал эту пакость.

Интересно, а на что же он ещё способен?