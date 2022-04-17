Гениальному Ронни помешали гугл-карты. ЧМ по снукеру стартовал с курьёза

16 апреля в английском Шеффилде стартовал главный снукерный турнир года — чемпионат мира. Пока завершился только один матч первого раунда: в следующую стадию не без трудностей шагнул действующий чемпион Марк Селби. Не обошлось и без курьёза — был незапланированно прерван матч суперзвезды снукера Ронни О’Салливана.
Странный шум мешал Ронни — вмешался рефери
Лидер мирового рейтинга играл против 19-го номера Дэвида Гилберта, и в ход матча внезапно вмешались… гугл-карты. Но никаких суперсекретных шпионских схем не было: просто кто-то из болельщиков на трибунах театра Крусибл, где традиционно проводится чемпионат мира, забыл включить беззвучный режим на телефоне.
Судья Брэндон Мур обратился к зрителям, когда над ареной вдруг раздался роботизированный голос гугл-помощника. «Вы бы не могли это выключить, пожалуйста?» — попросил рефери. А О’Салливан уточнил: «Это гугл-карты».
«Серьёзно, это звучит как чей-то спутниковый навигатор, — согласился Мур. — Не могли бы вы его выключить?»
Ожидая возобновления матча, британские комментаторы заметили, что такие вынужденные перерывы — современная проблема спорта. «Они нашли дорогу в Шеффилд, и это всё, что мы знаем. У Ронни не было такой проблемы, когда он играл здесь впервые, в 1993 году».
Игра продолжилась. Пока О’Салливан ведёт со счетом 6:3, хотя изначально уступал 0:3. Для прохода во второй раунд необходимо выиграть 10 фреймов — поэтому скоро соперники снова выйдут к столу.
По иронии, накануне жеребьёвки Гилберт заявил, что хотел бы избежать встреч с топами в первых матчах. А когда узнал, с кем сыграет, вздохнул: «Кто угодно, кроме Ронни».
Фото: Zac Goodwin/Getty Images
Действующий чемпион столкнулся с трудностями
Победитель ЧМ-2021 Марк Селби первым и пока единственным шагнул во второй раунд, но матч с Джейми Джонсом — несмотря на его 37-е место в мировом рейтинге — получился непростым. Неуступчивый валлиец вышел вперёд только один раз — на самом старте матча — но то и дело поджимал действующего чемпиона.
Селби пропустил последние рейтинговые турниры в Гибралтаре и Турции, и британские эксперты предполагали, что ему понадобится время, чтобы «вкатиться». Джонс возвращался в игру при счёте 8:3 и сократил отставание до 8:6, но Селби ответил, выбив 137 очков — это его сотый сенчури на чемпионатах мира. Джонс снова сокращал, но Марк выстоял и победил 10:7.
«Это было довольно эмоционально. Поначалу результат не имел значения, я просто наслаждался моментом — и вот что произошло. Главное для меня на данный момент — стать лучше. Я думал: «Если он закамбэчит и выиграет у меня 10:9, я всё равно получу удовольствие». Когда я перестану наслаждаться тем, что делаю, я просто повешу кий на гвоздь», — заявил Селби, в начале года столкнувшийся с психологическими проблемами.
А что ещё интересного?
- 20-летний Джексон Пейдж, самый молодой игрок в сетке, выигрывает у экс-финалиста Барри Хокинса со счётом 6:3.
- Стивен Магуайр ведёт у принципиального соперника Шона Мёрфи с таким же счётом.
- Чжао Синьтун уничтожает Джейми Кларка (7:2) — он выбил два сенчури и четыре полусотни.
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