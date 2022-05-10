«Не чувствую себя чужим». Лучший тренер Европы приехал в Россию, несмотря на санкции

Зоран Терзич завоевал два десятка медалей со сборной Сербии. А теперь он будет помогать побеждать россиянкам.

В мире спорта не так много тренеров, которые испытывают свою судьбу и нервы фанатов одной и той же команды десятилетиями, как, например, знаменитый наставник футбольного «Арсенала» Арсен Венгер.

Зоран Терзич – как раз из таких. Волейбольный тренер 20 лет руководил национальной командой Сербии, но, в отличие от того же Венгера, с титулами ему всегда везло – Зоран с командой добыл 20 медалей чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Это делает его лучшим тренером Европы.

Почему всё это важно для нас? Да потому, что на днях Терзич подписал контракт с нашей федерацией волейбола и возглавит женскую сборную России.

Зоран Терзич в московском «Динамо» Фото: РИА Новости

Что связывает Терзича с Россией?

Зачем сейчас отправляться в страну, которую отстранили от международных соревнований? На мировой арене русским не дадут выступать как минимум сезон, а то и дольше. Правда, пока спортивный мир активно «избавляется» от россиян, именно волейбол работает практически в привычном режиме: в стране играют топовые легионеры из Америки и Европы, за границей – десятки русских, многие берут трофеи. Видимо, самый успешный тренер Сербии подписал контракт на перспективу. Или просто решил сменить обстановку.

Этот трансфер, как и отставка Туомаса Саммельвуо с поста тренера мужской сборной, не стал сенсацией. Слухи вокруг сделки ходили около года – контракт Терзича с Сербией завершался с Олимпиадой в Токио, где его подопечные взяли бронзу. Договор решили не продлевать и расстались друзьями. Продолжить карьеру в России было самым очевидным решением.

«Без шуток, я правда не чувствую себя иностранцем, чужим в России, потому что это моя страна, вторая родина после Сербии. Вы знаете, мы считаем, что сербы и русские — братья, и в России я чувствую себя почти как дома», — рассказывал Терзич о своём отношении к нашей стране.

Не только к стране, но и к российскому волейболу Зоран всегда питал симпатию: он три года работал с провинциальной «Омичкой», сезон – в столичном «Динамо», а последнее время в турецком «Фенербахче» тренирует звёздных игроков из России — Арину Федоровцеву и Анну Лазареву.

С омскими девушками Терзич дважды брал бронзу: в 2013-м и 2014-м, а в 2018-м с «Динамо» взял Кубок России. Любопытно, что пять лет назад за атаку в клубе, как и сегодня в национальной сборной, отвечала Наталья Гончарова. Так что в новой команде его будут ждать знакомые лица.

Языкового барьера тоже не будет. На третьем году работы в России сербский специалист рискнул пообщаться с журналистами без переводчика, а до этого практиковал язык в команде. Так что о желании поработать на посту главного тренера сборной в 2017-м он заявлял по-русски, пусть и с акцентом.

«В мире есть только две национальные сборные, которые я хотел бы возглавить, – это Сербия и Россия. Были слухи, не было серьёзного разговора с федерацией, но я очень серьёзно об этом думал».

Зоран Терзич Фото: РИА Новости

«Менталитетом он похож на нас»

Решение российской федерации – вызов всему волейбольному миру. При таких талантах и невероятном потенциале девушки уже три года не могут забраться выше четвертьфиналов, а лучший результат – бронза ЧМ-2019. Кажется, тренера с опытом и знанием побед нашим и не хватало. И в этом случае даже пауза на пользу: она позволит сторонам притереться и привыкнуть к новому тренеру.

За сборную рада её недавний лидер Екатерина Гамова:

«Терзич долгие годы был главным тренером сборной Сербии, и то, как они сейчас выглядят на мировой арене — полностью его заслуга, к победам именно он привёл свою команду. Можно порадоваться за сборную России. Менталитетом он похож на нас и неплохо говорит по-русски».

После окончания игрового сезона команда соберётся на сборы в августе. В календаре уже оставили место для статусного турнира на территории России с участием сборных, которые не поддержали международные санкции: Бразилия, Китай, Куба, Корея, Египет и Беларусь. Сейчас российская федерация ждёт подтверждения от международной (FIVB) – это же неофициальные игры. Впрочем, командам перед ЧМ-2022 нужны спарринги.

«Терзич, несмотря на непростые времена, полон энтузиазма. Уже просит планы, высылает списки кандидатов. И руководство ВФВ, и новый главный тренер понимают, что сейчас отличный момент для омоложения команды. Это будет интересный опыт», – сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

И ещё один занимательный факт: Терзич приходится теннисисту №1 в мире Новаку Джоковичу дядей. Он женат на сестре матери выдающегося теннисиста. Так что новые вызовы и испытания, победы и свершения тренеру, как и его великому племяннику, точно по плечу – у них это семейное.