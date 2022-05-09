«Я считаю себя русским!» Чем запомнится финский тренер сборной России по волейболу

Финн Туомас Саммельвуо за короткий срок лишился второй работы в нашем волейболе. Вслед за «Зенитом» тренер покидает и сборную России.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила не продлевать контракт со специалистом. Саммельвуо руководил национальной командой два года. За это время он выиграл Лигу наций и добыл серебро Олимпиады. Впервые с 2010 года, когда сборную покинул Даниэле Баньоли, в команду пришёл иностранный тренер. Так чем же запомнился на своём посту Саммельвуо?

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Триумфальные победы

Главные достижения Туомаса на посту тренера сборной России: победа в Лиге наций и серебро Олимпийских игр в Токио. После поражения в финале Олимпиады финский тренер с сожалением признался, что у него нет медали, хотя он с детства мечтал об олимпийской награде.

Туомас Саммельвуо Фото: РИА Новости

«У каждого кипит внутри во время финала, особенно у тренера. У меня были яркие мысли, яркие глаза. Но я контролировал свои эмоции. Никто не говорит, что именно будет правильно. В такие моменты интуитивно понимаешь, что сказать. Часто вообще ничего не надо говорить. Маленький перерыв — и обратно на площадку. У меня нет медали. Тренерам их не дают, так исторически сложилось на Олимпийских играх», — рассказал Саммельвуо.

Ещё больше эмоций Туомас получил после победы в Лиге наций. Тогда тренер заявил, что не ожидал победы сборной России в турнире.

«Я думаю, что мы были усердны, потому что знали, что США — отличная команда. Мы хотели сыграть длинный матч, потому что они до этого сыграли пять сетов. Рассчитывали, что их подачи и передачи не будут такими эффективными. Мы начали игру не лучшим образом, но затем смогли набрать очки, когда действительно нуждались в них. Это была командная работа — верить и доверять друг другу. Мы играли как команда. Я думаю, что мы не ожидали выиграть, когда начали турнир. Мы сосредоточились на том, чтобы становиться лучше с каждым днём», – пояснил Саммельвуо.

Важность поражений

Вообще, у Саммельвуо была особая философия в команде. Первое, что сказал специалист, возглавив сборную России, – ему нужно быть честным тренером.

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Финн всегда признавал, что поражения так же важны, как победы. Иногда он даже говорил, что рад, когда сборная проигрывает матч или сет. Такое мнение он, например, выразил после поражения на старте чемпионата Европы, когда россияне победили Турцию со счётом 3:1, проиграв при этом второй сет.

Туомас Саммельвуо Фото: Getty Images

«В первом матче мы искали свой игровой ритм. Мы неплохо подавали. Поначалу подача и приём были на хорошем уровне. Во втором сете, после лёгкого первого, мы повели в счёте, но затем нам несколько минут не хватало концентрации. В волейболе в такой ситуации всегда приходится нелегко. Но я рад, что мы проиграли второй сет. Мы не заслужили выиграть его. Затем команда стала играть сосредоточенно, и мы смогли победить уверенно».

Почему Туомас был рад такому? Потому что, по его мнению, команда проверяется именно в трудные времена, в сложные моменты. Ведь когда всё хорошо, то командой быть слишком просто.

«Когда есть трудности, что-то не получается – сразу видно, есть команда или нет. Большие перелёты, плохое питание, поражения – без них мы просто люди в заявке. Например, тур Лиги наций в Австралии. После такой длинной дороги, ужасной еды я не услышал ни одной жалобы. Это тоже была проверка, которая сделала нас лучше. Ещё я уверен, что поражения нужны. Более того, они просто необходимы – они дают понимание, как стать лучше. В отдельных матчах Лиги наций у нас было много ошибок, которые можно было контролировать: касания сетки, плохие передачи, подачи. Но мы не контролировали».

Несмотря на свой философский подход к тренерской работе, Саммельвуо мог и пошутить. Так, однажды он решил не называть команду молодой, ведь за неё играет старый Сергей Гранкин, которому на тот момент было лишь 34 года.

«У нас новая команда, надеюсь, у нас будет достаточно энергии. Я не говорю «молодая» команда, потому что Гранкину почти 50 лет, но он всё ещё хочет быть здесь. Я рад, что игроки хотят выступать за сборную. Это здорово».

Любовь к России

У Саммельвуо особая связь с Россией. Финн долгие годы и играл в российских клубах («Динамо-Янтарь», «Локомотив»), и тренировал российские команды («Кузбасс», «Зенит»). Естественно, за эти годы Туомас полюбил Россию, причём аж до такой степени, что выучил русский язык, подал документы на получение гражданства и неоднократно заявлял, что считает себя русским.

Туомас Саммельвуо Фото: Getty Images

«Я уже очень давно живу и работаю в России. Считаю себя уже русским! И финским, конечно. Это всегда и никуда не уходит. Я люблю Питер – это для меня дом. Конечно, я финн, это моя Родина. Но я стал и русским, так сказать. Но понимание русского менталитета должно становиться ещё больше. Это не только спорт. Я стараюсь смотреть шире, какая страна, какая история. Мне всё это очень интересно. Я люблю находиться здесь».

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По словам самого Саммельвуо, любовь к России у него была ещё с детства, когда он читал произведения Антона Чехова.

«В России мне везде хорошо. Про каждый город могу сказать только доброе. В Калининграде очень красиво, с Новосибирском мы неожиданно для всех выиграли Кубок России, Кемерово — суперволейбольный город. Приехав сюда, я купил книги и самостоятельно учил русский язык. Причём делал это с удовольствием. Если бы учил из-под палки, у меня бы ничего не получилось».

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Пускай Саммельвуо больше нет в сборной, болельщикам российской команды финский специалист явно запомнится на долгие годы.

И кто знает, может быть, он ещё вернётся в Россию.