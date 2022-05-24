«Мы не забили четыре пенальти!» ЦСКА дарит «Ростову-Дон» золото чемпионата России?

«Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в первом матче финала чемпионата России и вырвался вперёд в серии. Шансы команд на победу оценивались как почти равные: у обеих есть небольшие кадровые проблемы, а из предыдущих шести матчей в текущем сезоне каждая выиграла по три.

Но ростовчанки, видимо, хотели взять реванш за Кубок России и смотрелись в первом матче лучше. «Ростов-Дон» к победе вытянула легенда клуба Анна Вяхирева, забившая десять голов – это больше трети мячей команды – 27:22. А голкипер Галина Габисова отразила сразу четыре пенальти в исполнении игроков ЦСКА. Кажется, во втором матче москвичкам будет тяжело отыграться.

«Ростов-Дон» — ЦСКА Фото: whccska.ru

Задел Вяхиревой

Начало первого тайма было тягучим: к десятой минуте матча счёт был лишь 3:2 в пользу ростовчанок. Обе команды активно играли в защите, а вратари не допускали ошибок. Анна Вяхирева первой сумела найти лазейки в чужой обороне защите: правая полусредняя забросила сразу три мяча. Вкупе с голом Ярославы Фроловой и отличными сейвами Анастасии Лагиной это помогло «Ростову-Дон» создать ощутимый задел – «+4».

ЦСКА после не дал соперницам уйти в ещё больший отрыв, и команды обменивались голами. При этом к 20-й минуте Вяхирева забила ещё три мяча, записав, таким образом, семь из девяти командных голов на свой счёт.

Москвички вскоре собрались, во многом благодаря хорошей игре вратаря Полины Каплиной, которая после выхода на площадку отразила пять из восьми бросков. Однако пока Каплина защищала свои ворота, у ЦСКА не особо получалось в атаке. Подопечные Флорентина Пера имели два отличных шанса приблизиться к соперницам благодаря пенальти, но Галина Габисова отбила мяч Дарьи Дмитриевой, а Екатерина Ильина сама бросила мимо ворот. На перерыв в итоге команды ушли при счёте 11:7 в пользу «Ростова».

Неудача ЦСКА

Во втором тайме накал борьбы повысился, а игра стала равной. За первые пять минут спортсменки наколотили шесть мячей – обе команды по три. При этом преимущество «Ростова-Дон» успело вырасти до «+6», но игроки ЦСКА отыгрались, и к 37-й минуте отрыв ростовчанок составлял всего два мяча.

Богаты первые минуты второго тайма были и на красивую борьбу. Друг другу противостояли Драгана Цвийич и Анна Сень, Анна Вяхирева с Юлией Манагаровой и Полина Каплина. Вяхирева в этот промежуток времени, хоть и забила разок, скорее, перешла на роль ассистента, помогая либо Манагаровой, либо Таженовой. 51-й номер «Ростова-Дон» как раз помогла команде вновь вернуть комфортное преимущество, забив трижды за три минуты.

Ростовчанки не просто удерживали комфортное преимущество, но и развивали его. Ближе к концовке матча на табло было уже «+7». Особо москвичкам не помогли и три заработанных семиметровых, два из которых вновь не позволила забить Габисова. Сперва Карина Сабирова пробила мимо, а затем Елена Михайличенко не переиграла вратаря соперниц. Лишь Сара Ристовска реализовала пенальти на 59-й минуте, но спасти ЦСКА от поражения это уже не могло. Итог – 27:22, «Ростов-Дон» имеет отличные «+5» и шансы на завоевание титула. Но Флорентин Пера не складывает оружие.

«Ростов-Дон» — ЦСКА Фото: whccska.ru

«Мы ожидали трудный матч. Перед этим выиграли Кубок России, но понимали, что теперь «Ростов-Дон» сыграет иначе, у них будет мощная поддержка болельщиков. Мы не реализовали много моментов, в том числе четыре пенальти. Это сделало разницу в счёте. Кроме того, ошибались в защите. Но это спорт. Нам нужно сделать правильные выводы. У нас по-прежнему есть шансы победить. Впереди игра дома, и «-5» – не так много. Будет непросто, но я уверен в своих гандболистках», – сказал наставник ЦСКА.

Ответная встреча финала чемпионата России пройдёт 29 мая в Москве.