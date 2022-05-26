«Он победил в честной битве». Соперник наказанного россиянина не хочет забирать его медаль

Ничто так не вдохновляет в спорте, как примеры спортивного благородства или, если говорить менее возвышенно – фэйр-плей. Поразительно, но такое ещё можно встретить в отношении порицаемых всеми спортсменов из России.

Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за сборную Азербайджана, заявил, что не будет настаивать на передаче ему бронзовой медали в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира, который проходил в марте в Катаре, если этой самой медали будет лишён российский спортсмен Иван Куляк.

Иван Куляк Фото: РИА Новости

«Если Куляк в итоге будет лишён этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря. На том турнире я выполнил те задачи, которые ставил перед собой, и вышел в финалы на трёх снарядах, где выступил ровно», – приводит слова Ивана Тихонова ТАСС.

На турнире в Катаре, напомним, Тихонов стал четвёртым. Тройку призёров составили Илья Ковтун (Украина), Милад Карими (Казахстан) и Иван Куляк (Россия). При этом на церемонию россиянин вышел с изображением буквы «Z» на форме, за что был отстранён на год и лишён медали Кубка мира. Федерация спортивной гимнастики России будет обжаловать это решение, но шансы на его смягчение, безусловно, невелики. Бронзы Куляк, вероятно, лишится.

Понятно, что выступающий за Азербайджан Иван Тихонов – это соотечественник Куляка. Тихонов родился в Сызрани, ходил под основным составом сборной России, но понял, что не прорвётся, а потому в 2018-м переехал в соседнюю страну, где получил отличные условия для тренировок и стал лидером.

Ясно, что два Ивана знакомы, поскольку регулярно пересекаются на соревнованиях. И Тихонов точно не сказал бы, мол, поскорее отберите у Куляка медаль и отдайте её мне – дело тут даже не в политике, а в банальной культуре. Но промолчать или хотя бы не говорить о том, что Куляк выиграл в «честной борьбе», спортсмен, представляющий Азербайджан, точно мог. Ну присудили, мол, и присудили. Ну из-за политики – так из-за политики. Я-то тут при чём?

А чтобы высказать такую позицию, какую высказал Тихонов, сейчас нужно определённое мужество, которое далеко не у всех есть. Давайте пожелаем, чтобы Ивану за это мужество ещё воздалось на спортивных аренах.