«Я отрицаю обвинения». Золото российских пловцов из-за допинга отдали американцам

Россию снова лишили награды из-за допинг-истории. Спустя шесть лет после чемпионата мира по плаванию на короткой воде у россиян забрали эстафетное золото. Победу задним числом отдали команде США, серебряные медали перешли сборной Японии, бронзовые — достались австралийцам.
Наш спорт по-прежнему страдает из-за обвинений в использовании «коктейля Родченкова» и существовании государственной допинговой системы.
«Ложное сообщение» из Москвы
Одного из членов российской эстафетной команды чемпионата мира на короткой воде – 2016, россиянина Артёма Лобузова, в марте 2022 года признали виновным в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Все результаты российского спортсмена с 27 июля 2014 года были аннулированы, в том числе и «золотой» заплыв на ЧМ в Канаде в эстафете 4х200 вольным стилем. Также Лобузов получил дисквалификацию на четыре года с 25 августа 2021-го.
Артём Лобузов
Фото: РИА Новости
В решении Международной федерации плавания (FINA) сообщается, что Лобузов якобы сдал положительный тест на допинг во время российских соревнованиях по плаванию в 2014 году. В пробе спортсмена были обнаружены следы того самого загадочного коктейля «Дюшес» Родченкова. Несмотря на это, Московская антидопинговая лаборатория не сообщила о факте нарушения, а передала «ложное сообщение» об отрицательной пробе Лобузова. В докладе FINA сообщается, что российский спортсмен принимал допинг в рамках подготовки к дальнейшим международным соревнованиям и являлся частью российской допинг-системы. Всё как обычно, в общем.
«Я отрицаю обвинения»
Сам Лобузов отрицал все обвинения, но дополнительных объяснений по факту нарушения российский спортсмен не дал и на письма FINA не ответил.
Артём Лобузов
Фото: РИА Новости
«Я, Артём Юрьевич Лобузов, завершил мою спортивную карьеру в 2018-м. В настоящее время я не работаю как тренер ни в одном государственном учреждении. Я отрицаю обвинения в нарушении правил».
Из-за дисквалификации Лобузова также золотых наград чемпионата мира – 2016 лишились выступавшие в той же эстафете Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Даниил Пасынков.
Стоит отметить, что у россиян забрали и бронзовую награду чемпионата мира – 2014 в той же самой эстафетной дисциплине. Награды Артёма Лобузова, Данилы Изотова, Александра Красных, Вячеслава Андрусенко, Дмитрия Ермакова и Михаила Полищука перешли сборной ЮАР.
Лобузов, впрочем, оказался не единственным наказанным пловцом. Также за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы завершившие карьеру Александра Соколова и Артём Подьяков.
- 20 июня 2022
-
12:48
-
11:13
-
08:21
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:16
-
22:22
-
21:35
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
19:54
-
09:00
-
01:04
- 18 июня 2022
-
23:52
-
23:35
-
22:59
-
21:21
-
20:20
-
19:57
-
19:19
-
18:43
-
18:18
-
12:59
-
12:46
-
11:37
-
10:00
-
09:00
-
04:23
- 17 июня 2022
-
23:10
-
22:28
-
21:57
-
19:42
-
19:15
-
17:51