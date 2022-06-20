Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Сборную России лишили золота ЧМ-2016 по плаванию из-за дисквалификации Артёма Лобузова – победу отдали американцам

«Я отрицаю обвинения». Золото российских пловцов из-за допинга отдали американцам
Ангелина Николаева
Сборную России лишили золота ЧМ-2016
Комментарии
Артёма Лобузова наказали за «коктейль Родченкова».

Россию снова лишили награды из-за допинг-истории. Спустя шесть лет после чемпионата мира по плаванию на короткой воде у россиян забрали эстафетное золото. Победу задним числом отдали команде США, серебряные медали перешли сборной Японии, бронзовые — достались австралийцам.

Наш спорт по-прежнему страдает из-за обвинений в использовании «коктейля Родченкова» и существовании государственной допинговой системы.

«Ложное сообщение» из Москвы

Одного из членов российской эстафетной команды чемпионата мира на короткой воде – 2016, россиянина Артёма Лобузова, в марте 2022 года признали виновным в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Все результаты российского спортсмена с 27 июля 2014 года были аннулированы, в том числе и «золотой» заплыв на ЧМ в Канаде в эстафете 4х200 вольным стилем. Также Лобузов получил дисквалификацию на четыре года с 25 августа 2021-го.

Артём Лобузов

Артём Лобузов

Фото: РИА Новости

В решении Международной федерации плавания (FINA) сообщается, что Лобузов якобы сдал положительный тест на допинг во время российских соревнованиях по плаванию в 2014 году. В пробе спортсмена были обнаружены следы того самого загадочного коктейля «Дюшес» Родченкова. Несмотря на это, Московская антидопинговая лаборатория не сообщила о факте нарушения, а передала «ложное сообщение» об отрицательной пробе Лобузова. В докладе FINA сообщается, что российский спортсмен принимал допинг в рамках подготовки к дальнейшим международным соревнованиям и являлся частью российской допинг-системы. Всё как обычно, в общем.

«Мужикам в юбках» запретили соревноваться с женщинами! В плавании разум наконец-то победил «Мужикам в юбках» запретили соревноваться с женщинами! В плавании разум наконец-то победил
«Мы результаты не покупали». Чемпионат мира без российских синхронисток смотрится нелепо «Мы результаты не покупали». Чемпионат мира без российских синхронисток смотрится нелепо

«Я отрицаю обвинения»

Сам Лобузов отрицал все обвинения, но дополнительных объяснений по факту нарушения российский спортсмен не дал и на письма FINA не ответил.

Артём Лобузов

Артём Лобузов

Фото: РИА Новости

«Я, Артём Юрьевич Лобузов, завершил мою спортивную карьеру в 2018-м. В настоящее время я не работаю как тренер ни в одном государственном учреждении. Я отрицаю обвинения в нарушении правил».

Из-за дисквалификации Лобузова также золотых наград чемпионата мира – 2016 лишились выступавшие в той же эстафете Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Даниил Пасынков.

Стоит отметить, что у россиян забрали и бронзовую награду чемпионата мира – 2014 в той же самой эстафетной дисциплине. Награды Артёма Лобузова, Данилы Изотова, Александра Красных, Вячеслава Андрусенко, Дмитрия Ермакова и Михаила Полищука перешли сборной ЮАР.

Лобузов, впрочем, оказался не единственным наказанным пловцом. Также за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы завершившие карьеру Александра Соколова и Артём Подьяков.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022