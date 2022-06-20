«Я отрицаю обвинения». Золото российских пловцов из-за допинга отдали американцам

Россию снова лишили награды из-за допинг-истории. Спустя шесть лет после чемпионата мира по плаванию на короткой воде у россиян забрали эстафетное золото. Победу задним числом отдали команде США, серебряные медали перешли сборной Японии, бронзовые — достались австралийцам.

Наш спорт по-прежнему страдает из-за обвинений в использовании «коктейля Родченкова» и существовании государственной допинговой системы.

«Ложное сообщение» из Москвы

Одного из членов российской эстафетной команды чемпионата мира на короткой воде – 2016, россиянина Артёма Лобузова, в марте 2022 года признали виновным в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Все результаты российского спортсмена с 27 июля 2014 года были аннулированы, в том числе и «золотой» заплыв на ЧМ в Канаде в эстафете 4х200 вольным стилем. Также Лобузов получил дисквалификацию на четыре года с 25 августа 2021-го.

Артём Лобузов Фото: РИА Новости

В решении Международной федерации плавания (FINA) сообщается, что Лобузов якобы сдал положительный тест на допинг во время российских соревнованиях по плаванию в 2014 году. В пробе спортсмена были обнаружены следы того самого загадочного коктейля «Дюшес» Родченкова. Несмотря на это, Московская антидопинговая лаборатория не сообщила о факте нарушения, а передала «ложное сообщение» об отрицательной пробе Лобузова. В докладе FINA сообщается, что российский спортсмен принимал допинг в рамках подготовки к дальнейшим международным соревнованиям и являлся частью российской допинг-системы. Всё как обычно, в общем.

«Я отрицаю обвинения»

Сам Лобузов отрицал все обвинения, но дополнительных объяснений по факту нарушения российский спортсмен не дал и на письма FINA не ответил.

Артём Лобузов Фото: РИА Новости

«Я, Артём Юрьевич Лобузов, завершил мою спортивную карьеру в 2018-м. В настоящее время я не работаю как тренер ни в одном государственном учреждении. Я отрицаю обвинения в нарушении правил».

Из-за дисквалификации Лобузова также золотых наград чемпионата мира – 2016 лишились выступавшие в той же эстафете Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Даниил Пасынков.

Стоит отметить, что у россиян забрали и бронзовую награду чемпионата мира – 2014 в той же самой эстафетной дисциплине. Награды Артёма Лобузова, Данилы Изотова, Александра Красных, Вячеслава Андрусенко, Дмитрия Ермакова и Михаила Полищука перешли сборной ЮАР.

Лобузов, впрочем, оказался не единственным наказанным пловцом. Также за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы завершившие карьеру Александра Соколова и Артём Подьяков.