Всё в руках россиянина. Что должен сделать Непомнящий, чтобы выиграть Турнир претендентов?

Российский шахматист Ян Непомнящий просто блестяще выступает на Турнире претендентов в Мадриде. Перед началом соревнования его шансы на победу оценивались не слишком высоко, но последний соперник Магнуса Карлсена по чемпионскому матчу сумел посрамить скептиков. После 12 игровых дней он лидирует с большим отрывом и остаётся единственным участником турнира, не потерпевшим ни одного поражения. Чтобы зафиксировать своё первое место, ему осталось сделать один маленький шажок. Даже полушажок.

Итак, давайте посмотрим на турнирную таблицу.

Уже сейчас, за два тура до завершения турнира можно сказать одно: даже при катастрофическом стечении обстоятельств Ян Непомнящий сыграет тай-брейк за первое место. Всё дело в том, что отрыв от Дин Лижэня и Хикару Накамуры составляет два очка – ровно столько можно отыграть, если выиграть обе партии при двух поражениях Непомнящего. Но важный нюанс в том, что китаец и американец одновременно опередить россиянина не смогут, потому что в 14-м туре будут играть между собой, и кто-то гарантированно очки потеряет.

Так что даже если Ян проиграет белыми Раппорту, а чёрными Дуде, то всё равно позволит лишь поравняться с собой одному из конкурентов.

Но довольно про наполовину пустой стакан пессимиста. Взгляд оптимиста на турнирное положение намного проще. Если Ян Непомнящий сведёт вничью хотя бы одну партию из двух оставшихся, то гарантирует себе первое место, вне зависимости от того, какую феерию будут устраивать Лижэнь и Накамура. А не феерить им никак нельзя – любая ничья лишает шанса на первое место.

Конечно, в спорте бывает всякое, и поздравлять Яна с победой можно будет только тогда, когда он заслужит её математически на 100%, но, кажется, и эксперты, и соперники уже не верят в то, что россиянина можно догнать. «Расписная» ничья Хикару с Яном – тому яркое подтверждение. Если даже один из главных преследователей и претендентов на первое место не хочет рисковать и играть с фаворитом на победу, то кто тогда должен это делать?

Впрочем, мотивы Хикару тоже понятны. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен словно воды в рот набрал и ничего не говорит о своём следующем чемпионском матче. Норвежец хотел сыграть с Фируджей, но иранец, выступающий под флагом Франции, идёт на последнем месте. И теперь шахматный мир гадает – а сдержит ли Магнус своё опрометчивое обещание: откажется ли защищать титул, раз его соперником стал не Алиреза.

В ФИДЕ подстраховались на случай отказа Карлсена и ещё перед началом Турнира претендентов – 2022 заявили, что в матче за титул могут сыграть шахматисты, занявшие первое и второе места в турнирной таблице. И если с первым всё ясно, то за второе как раз разворачивается нешуточная борьба: Накамура и Лижэнь на полкорпуса впереди, но и Каруана с Раджабовым отстают совсем чуть-чуть. Так что, пожалуй, эта четвёрка сейчас будет сосредоточена на том, чтобы достичь реальной цели – добраться до второго места.