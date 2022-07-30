За американской мечтой. Чемпионка мира сбежала из сборной и исчезла прямо во время ЧМ-2022

В последний день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Юджине стало известно об исчезновении пяти членов спортивной делегации Эритреи. Среди них четыре спортсмена и один тренер. Побежали за американской мечтой?
Исчезли, но вернулись
Во время чемпионата мира все пять человек проживали на территории университетского кампуса. По сообщению полиции, никаких криминальных следов и признаков того, что спортсмены покинули место проживания не по своей воле, не было. Вероятно, они просто хотели остаться в США.
Правда, их планы не осуществились. Через несколько дней спортсменов и тренера в Штатах нашли. Сообщается, что они находятся в безопасности. Федерация лёгкой атлетики Эритреи уже сделала заявление о том, что скоро спортсмены возобновят свою деятельность в сборной.
Легкоатлеты на ЧМ-2022
Фото: Steph Chambers/Getty Images
История с исчезновением эритрейских спортсменов наделала много шума. И это неудивительно – всё указывало на то, что атлеты сбежали. А подобное со спортсменами Эритреи происходит часто: они уже не раз сбегали из своей страны, воспользовавшись участием в международных соревнованиях.
Например, во время летних Олимпийских игр – 2012 в Лондоне убежища в Великобритании попросили четыре спортсмена из Эритреи – а это треть всей делегации! Регулярно пользуются возможностью сбежать и эритрейские футболисты. В 2015 году после матча в Ботсване 10 футболистов команды отказались возвращаться домой и попросили политического убежища. Да и в 2019 году на турнире в Уганде из отеля пропали пять футболистов.
Дерзкий побег чемпионки
Причина, по которой эритрейские спортсмены несколько дней отсутствовали в месте проживания команды, доподлинно неизвестна. Вполне возможно, что попытка бегства всё-таки была, но для них она просто оказалась неудачной.
Но есть и те, кому бежать на чемпионате мира – 2022 всё-таки удалось. Сразу две представительницы Кубы после соревнований не вернулись на родину.
Чемпионка мира по метанию диска и призёр Олимпийских игр Яйме Перес покинула расположение команды во время пересадки в Майами. А ещё до начала соревнований из команды сбежала 19-летняя Йиселена Баллар, которая должна была выступить в соревнованиях по метанию копья.
Яйме Перес
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Впрочем, и для Кубы этот случай также не первый. Во время Панамериканского чемпионата в Мексике сбежал олимпийский чемпион Исмаэль Борреро. В 2022 году Куба потеряла серебряного призёра Олимпиады-2020 Хуана Мигеля Эчеварриа и олимпийского чемпиона в гребле на каноэ Фернандо Хорхе.
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