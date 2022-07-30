Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Две спортсменки из Кубы осуществили дерзкий побег во время чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2022 в США

За американской мечтой. Чемпионка мира сбежала из сборной и исчезла прямо во время ЧМ-2022
Ангелина Николаева
Как две спортсменки из Кубы сбежали в США
Комментарии
Попыток остаться в США было больше. Но пятерых африканцев нашли.

В последний день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Юджине стало известно об исчезновении пяти членов спортивной делегации Эритреи. Среди них четыре спортсмена и один тренер. Побежали за американской мечтой?

Исчезли, но вернулись

Во время чемпионата мира все пять человек проживали на территории университетского кампуса. По сообщению полиции, никаких криминальных следов и признаков того, что спортсмены покинули место проживания не по своей воле, не было. Вероятно, они просто хотели остаться в США.

Правда, их планы не осуществились. Через несколько дней спортсменов и тренера в Штатах нашли. Сообщается, что они находятся в безопасности. Федерация лёгкой атлетики Эритреи уже сделала заявление о том, что скоро спортсмены возобновят свою деятельность в сборной.

Легкоатлеты на ЧМ-2022

Легкоатлеты на ЧМ-2022

Фото: Steph Chambers/Getty Images

История с исчезновением эритрейских спортсменов наделала много шума. И это неудивительно – всё указывало на то, что атлеты сбежали. А подобное со спортсменами Эритреи происходит часто: они уже не раз сбегали из своей страны, воспользовавшись участием в международных соревнованиях.

Например, во время летних Олимпийских игр – 2012 в Лондоне убежища в Великобритании попросили четыре спортсмена из Эритреи – а это треть всей делегации! Регулярно пользуются возможностью сбежать и эритрейские футболисты. В 2015 году после матча в Ботсване 10 футболистов команды отказались возвращаться домой и попросили политического убежища. Да и в 2019 году на турнире в Уганде из отеля пропали пять футболистов.

Политика важнее честности. Украинку Могучих номинировали на особую премию по итогам ЧМ Политика важнее честности. Украинку Могучих номинировали на особую премию по итогам ЧМ
«Не вышли рож… паспортом». Сколько медалей Россия завоевала бы на ЧМ по лёгкой атлетике? «Не вышли рож… паспортом». Сколько медалей Россия завоевала бы на ЧМ по лёгкой атлетике?

Дерзкий побег чемпионки

Причина, по которой эритрейские спортсмены несколько дней отсутствовали в месте проживания команды, доподлинно неизвестна. Вполне возможно, что попытка бегства всё-таки была, но для них она просто оказалась неудачной.

Но есть и те, кому бежать на чемпионате мира – 2022 всё-таки удалось. Сразу две представительницы Кубы после соревнований не вернулись на родину.

Чемпионка мира по метанию диска и призёр Олимпийских игр Яйме Перес покинула расположение команды во время пересадки в Майами. А ещё до начала соревнований из команды сбежала 19-летняя Йиселена Баллар, которая должна была выступить в соревнованиях по метанию копья.

Яйме Перес

Яйме Перес

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Впрочем, и для Кубы этот случай также не первый. Во время Панамериканского чемпионата в Мексике сбежал олимпийский чемпион Исмаэль Борреро. В 2022 году Куба потеряла серебряного призёра Олимпиады-2020 Хуана Мигеля Эчеварриа и олимпийского чемпиона в гребле на каноэ Фернандо Хорхе.

Поделиться
Теги Другие Лёгкая атлетика •••

Заглавное фото: Hannah Peters/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022