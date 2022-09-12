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История первого советского рестлера Виктора Зангиева — герой компьютерной игры, жизнь в Японии, 40 сосисок на ужин

Советский борец стал героем компьютерной игры. Его победам радовался Горбачёв с балалайкой
Андрей Шитихин
Советский борец стал героем компьютерной игры
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Виктор Зангиев стал прототипом Красного Циклона в культовой игре Street Fighter. Но не получил за это ни рубля.

Геймеры по всему миру, которые рубятся в Street Fighter разных версий начиная с 1991 года могут играть за персонажа Zangief или Красного Циклона – лютого здоровяка, который живёт в Сибири и борется с медведями в качестве тренировки. Он появился во второй версии игры и остался в вышедшей недавно уже шестой версии!

У этого персонажа есть реальный прообраз. В нынешнем году Виктору Зангиеву исполнилось 60 лет. Он стал одним из первых советских рестлеров, выступал в Японии и США, а сейчас работает тренером по вольной борьбе. В мире он куда более известен, чем в родной стране. Ничего удивительного.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Street Fighter.

«Ну её нахрен, эту Японию!»

Виктор Зангиев – борец вольного стиля, которого в спорт привёл отец Дзантемир Зангиев. На пути к борцовскому ковру и победе на молодёжном чемпионате мира было падение головой вниз с перекладины в 12 лет и нежелание тренироваться. Зангиев в нескольких интервью рассказывал, что отец-тренер несколько раз пытался убедить его начать тренироваться серьёзно и попробовать выступить на турнирах, но всякий раз неудачно.

Переломной стала поездка на юношеский чемпионат РСФСР в Махачкале. Виктор Зангиев ехал туда зрителем, но отец сказал, что нужно провести хотя бы одну схватку – ведь они якобы поехали за казённый счёт, нужно отчитаться. Виктор с ходу стал третьим в своей категории, после чего и началась его борцовская карьера.

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Назвать её яркой сложно. На молодёжном уровне он блеснул, но на взрослом смог добиться чемпионских титулов только на уровне РСФСР. С учётом уровня борьбы в Советском Союзе про Зангиева действительно можно было сказать – один из многих. В 27 лет Виктор уже собрался завершать карьеру, но помог случай.

В Москву приехал Кандзи Иноки – основатель японской лиги рестлинга. Он договорился с Госкомспортом СССР о просмотре нескольких десятков представителей разных единоборств, чтобы предложить им попробовать себя в рестлинге. В пятёрку первопроходцев попали многократный чемпион мира «вольник» Салман Хасимиков, чемпион Европы Ваха Евлоев, «классик» Владимир Беркович и олимпийский чемпион по дзюдо Шота Чочишвили.

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Кстати, в состав этой команды не попал борец-тяжеловес Иван Карапетян, обладатель Кубка мира, чемпион Европы. При этом Кандзи Иноки очень хотел видеть его в своём промоушене, поставив единственное условие – сбросить вес. Карапетян, которому к тому моменту уже исполнилось 30 лет, активно взялся за похудение.

«Он неделю вообще ничего не ел, не ходил с нами. Мы думаем: что такое, Вани нету. А питание у нас хорошее было. Тут Беркович говорит: давай ещё по сосиске скушаем? Ну пойдём. Мы поднялись в столовую в гостинице «Спорт», а буфетчица говорит: «А что вы по две сосиски все берёте»? Беркович спрашивает: «А что, кто-то больше съел»? — «Да, говорит, тут один ваш пришёл — 40 сосисок и ящик пепси-колы взял»! Мы всё побросали — и к Ване. Забегаем — ни сосисок, ни пепси-колы! И Ваня такой: «Да ну её нахрен, эту Японию!» — рассказывал Зангиев в интервью wrestlinghavoc.ru.

Рики Тэсу (Япония) и Виктор Зангиев (СССР, справа)

Рики Тэсу (Япония) и Виктор Зангиев (СССР, справа)

Фото: РИА Новости

Про деньги спросить не догадался

Госкомспорт запросил у японцев три миллиона долларов за «командировку» советских атлетов. Иноки предложение устроило. Про личные контракты первые советские рестлеры не рассказывали. Но Хасимиков как-то обмолвился, что деньги спортсмены получали за каждую схватку, а также фиксированную сумму в месяц. Из всех доступных интервью спортсменов можно сделать вывод, что зарплата в Японии была $ 700 в месяц, а гонорары за схватки доходили до $ 5 тыс.

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Советские рестлеры суперзвёздами в Японии не стали, но без них не обходилось ни одно шоу. Зангиев выделялся своей невероятной гибкостью и удивительными приёмами. Он мог завалить соперника, перевернуться, сделать мостик и бегать пауком, не отпуская захвата. А его коронным приёмом был захват «вертушка», из которого он выходил на болевой или просто ломал соперника.

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В 1991-м компании Capcom и Sony выпустили вторую версию игры StreetFighter, в которой появился офицер КГБ Zangief или Красный Циклон. Он был полностью списан с Виктора, создатели игры наделили своего персонажа чудовищной силой и возможностью делать свои фирменные приёмы. А в одной из версий игры разработчики реализовали «клюквенную» анимацию победы: на вертолёте прилетал президент СССР Михаил Горбачёв и пускался в пляс с балалайкой в руках.

Отчислений за использование образа Зангиев так и не добился. Он объяснил, что просто поставил подпись под соглашением, по которому передавал все права. А про финансы спросить не догадался.

Красный Циклон перекочевал уже в шестую версию игры, а реальный Зангиев в 1994-м закончил с рестлингом.

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«Я ездил по Японии вплоть до 94-го. Потом уже, когда в UWFI стали бороться, получил капитально, два зуба выбили. От первого удара закрылся, а второй прошёл, и я поплыл. Помню, что сплюнул кровь, мне потом ещё капельницу поставили. Я после этого вообще хотел закончить. Ещё пару раз потом выступал… Я не боялся, но думал, что если потеряю связь с реальностью, то зачем нужны все эти деньги?» — рассказывал Зангиев.

Сейчас он тренирует в Тульской области, занимается в основном с девушками и мечтает воспитать олимпийскую чемпионку. Пройти вместе с одной из подопечных тот путь, по которому сам пройти не смог.

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