«Грядут большие перемены». Зачем прославленная гимнастка уехала из России

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня», – написала экс-гимнастка сборной России Мария Пасека в своих социальных сетях.

Мария стала вторым призёром Олимпийских игр, который покинул Россию за последние две недели. Ранее так поступила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

Однако если Давыдова покинула страну именно по политическим причинам, то случай с Пасекой – совершенно про другое. Смешивать их не стоит.

«Мой отъезд из страны даст мне новые мысли»

В марте 2020 году Мария Пасека объявила о приостановке карьеры, однако спустя год тренер сборной России Валентина Родионенко заявляла, что спортсменка намерена вернуться. Сама Мария строила планы на участие в Олимпиаде-2024. Однако в мае этого года гимнастка призналась, что планирует дальше развиваться в качестве тренера. И вот, вечером 5 октября Пасека в своих социальных сетях сообщила, что покидает Россию.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как всё сложится. Когда я вернусь на родину», – таков полный текст, который выложила Мария в социальных сетях.

Несмотря на то что спортсменка уже удалила пост из своего аккаунта, публикация успела вызывать немалую шумиху. Одним из первых ситуацию прокомментировал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов, заявивший, что Пасека по-прежнему в России.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», – сказал Титов «Спорт-экспрессу».

Мария Пасека Фото: Alex Livesey/Getty Images

Чуть позднее глава ФСГР дал более подробное объяснение – Мария находилась в поиске работы за рубежом.

«Давайте начнем с того, что Мария Пасека не является ни членом сборной, ни тренером сборной. Она бывшая спортсменка, призер Олимпийских игр, — дополнил Титов. – Мария, как и любой гражданин, имеет право на любые предложения, если какие-то к ней поступили. У меня нет полной информации. Насколько я понимаю, она ещё не уехала. Она действительно планировала, искала когда-то работу за рубежом. Удалось ли решить эту проблему, я не знаю. Нет, никаких контактов с Марией не было, потому что федерация не имеет к этому отношения».

«Я люблю свою матушку-Россию!»

Всколыхнувшей аудиторию Пасеке в итоге пришлось объясняться самой.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Поскольку я уже работала в развивающей спортивной гимнастике с маленькими детьми, проработала полгода, мне это понравилось. Но это немного не тот уровень, где бы хотела работать, но, получив опыт за границей, я смогу его передать здесь, и, возможно, это поможет мне в каком-то своём деле, если это получится сделать. Это мне нужно. Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю свою матушку-Россию! Я её никогда не оставлю! Я патриот в этом плане».

Так гимнастка сразу пресекла разговоры о политических причинах отъезда. Мария действительно ещё в мае рассказывала, что получала предложение стать тренером в сборной Китая и заняться подготовкой национальной команды к Олимпиаде-2024. По всей видимости, договорённости между российской спортсменкой и Поднебесной были достигнуты.

Главный тренер сборной России Валентина Родионенко подтвердила, что Пасека действительно активно работала над отъездом в Китай. Вместе с ней в Поднебесную должна была отправиться и Татьяна Набиева.

«Мария Пасека собиралась уезжать в Китай вместе с Татьяной Набиевой, — рассказала Родионенко «Р-Спорту». — Насколько я знаю, они ждали визу. Про отъезд они мне пока ничего не говорили. Татьяна была у меня перед отъездом нашей команды в Казань и сказала, что до сих пор ждут. Но раз уж Пасека так написала, значит, получили визу. Но, повторюсь, мне они пока ничего не сообщали».

Мария Пасека Фото: РИА Новости

Пасека и Набиева – не единственные российские спортсменки, которые отправились работать в Китай. В мае в Поднебесную уехала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк, которая теперь будет тренировать сборную Китая.