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Противостояние тяжелоатлетов Юрия Власова и Леонида Жаботинского на Олимпиаде-1968 — легендарная битва, овеянная слухами

«Я показал, что отказываюсь от борьбы за золото». Величайшая битва двух советских силачей
Татьяна Постникова
Схватка Юрия Власова и Леонида Жаботинского
Комментарии
Схватка Юрия Власова и Леонида Жаботинского в финале Олимпиады вошла в историю.

Противостояние великих советских тяжелоатлетов Юрия Власова и Леонида Жаботинского даже спустя 58 лет остаётся легендарным. С одной стороны, потому что вокруг битвы двух богатырей ходит множество слухов. С другой — потому что та схватка стала самой громкой и драматичной в истории.

Так что же случилось на Олимпиаде-1964 в Токио?

«Есть ли человек, который может выиграть у меня?»

Кажется, до начала той Олимпиады мало кто предполагал, что события на турнире войдут в историю. Перед Играми очевидным фаворитом был Юрий Власов. И дело было не только в олимпийском золоте Рима-1960. На счету Власова было четыре титула чемпиона мира, шесть титулов чемпиона Европы, пять титулов чемпиона СССР и – главное – 28 мировых рекордов! Юрий был живой легендой, недаром его часто сравнивали с Юрием Гагариным.

Леонид Жаботинский

Леонид Жаботинский

Фото: РИА Новости

Конечно, сказать, что в Токио у него не было конкурентов, некорректно. В соперниках были сильный и опытный американец Норберт Шемански, не раз отбиравший рекорды у Власова, ещё был молодой представитель США Гэри Губнер, а также советский силач Леонид Жаботинский.

Последний тренировался под руководством Алексея Медведева, которого Власов в конце 50-х сбросил с вершины в тяжёлой атлетике. Леонид прорвался на высший уровень в 1961 году и с тех пор неоднократно показывал, что может претендовать на медали. В 1964 году Жаботинский не раз бил рекорды Власова, однако лучший атлет мира довольно быстро возвращал их себе.

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Но, несмотря на достижения соперников, Власов, кажется, не сомневался в предстоящей победе. В одном из интервью перед Олимпиадой он сказал: «А есть ли человек, который может выиграть у меня?» Как позднее признавался тяжелоатлет, это было сказано без заносчивости. Так Юрий просто хотел показать свою мужественность и физическую несокрушимость.

Жаботинский же надеялся, что сможет обойти Власова, и говорил об этом. Вспоминал случай на чемпионате мира 1962 года, где Юрий завоевал золото, а Леонид стал лишь седьмым. Тогда на радостях после очередной победы Власова Жаботинский поднял и вынес с помоста своего соотечественника.

Леонид Жаботинский

Леонид Жаботинский

Фото: РИА Новости

«Не помню точно, так ли было на самом деле, но Власову тогда одна из газет приписала такие слова: «Вот ты, Лёня, сейчас вынес меня с помоста. А через несколько лет также вынесешь меня из спорта». Может, не запомнил я их, потому что не придавал значения сказанному Юрой. Для меня, да и для всех нас он был кумиром, на которого равнялись, которому пытались подражать. Но при этом я действительно никогда не расставался с мыслью, что смогу-таки рано или поздно и мировой рекорд установить, и Власова превзойти».

«Самовлюблённый Власов решает доказать, что он сильнее»

Вокруг борьбы советских спортсменов на Олимпиаде в Токио тоже много неоднозначных воспоминаний. Некоторые историки спорта утверждают, что на протяжении всего турнира Жаботинский вёл себя вызывающе: приходил на тренировки Власова и буравил взглядом главного соперника.

Непосредственный поединок на помосте – ещё большая почва для домыслов. И уже вряд ли кто-то сможет прояснить, были ли все действия Жаботинского хитростью и тактической игрой или счастливым стечением обстоятельств.

Медали в категории свыше 90 кг разыгрывались 18 октября. Практически сразу из борьбы выбыли оба американца, и стало ясно – золото заберёт один из советских тяжелоатлетов. В то время соревнования проходили в формате троеборья: жим, рывок и толчок. Жим выиграл Власов с мировым рекордом 197,5 кг, Жаботинский проигрывал 10 кг. Но с учётом того, что Леонид весил на 18 кг больше Юрия, фактический отрыв составлял все 12,5 кг.

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В рывке ситуация развивалась похожим образом – Власов вновь победил с мировым рекордом (172,5). Однако установлено достижение было в четвёртой, дополнительной попытке, в зачёт же пошёл результат 162,5 кг. Жаботинский сумел сократил своё отставание до 5 кг, взяв штангу весом 167,5 кг.

«Душный зал, большая влажность. Дышать нечем. Спасаемся кислородом из подушек. Начинаю рывок со 160. Юра – со 162,5. Я беру – он нет, – рассказывал Жаботинский. – И во втором подходе Власову вес не покоряется. Плёвый вес-то для него, но… Тут уж не до соперничества, не до личных амбиций. Подхожу к Юре: «Протяни повыше, вложись. И всё будет в порядке». Нуля нам нужно было избежать. И он рвёт злополучные 162,5 с третьего раза. Я, в свою очередь, фиксирую 167,5 во втором подходе, а следующие 172,5 мне не покоряются. И тут самолюбивый Власов решает доказать, что он и в этом упражнении сильнее: в четвёртом дополнительном рвёт штангу в 172,5 и устанавливает мировой рекорд. Но в зачёт троеборья вошёл результат на 10 кило меньше».

Юрий Власов

Юрий Власов

Фото: РИА Новости

«Я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за золото»

Ключевым видом стал толчок. В первой попытке Жаботинский взял 200 кг, Власов – 205 кг. Следом Юрий взял 210, и Леониду необходимо поставить 217,5 кг, чтобы отыграть отрыв. Вот только это было сразу на 2 кг выше мирового рекорда. В итоге попытка совсем не удалась – Жаботинский бросил штангу на помост, скорчившись от боли из-за старой травмы.

Затем рекордные 217,5 кг в последней попытке попытался взять Власов, однако и у него не вышло. Жаботинский, предполагая успех Власова, уже готов был ставить недостижимые 222,5 кг, но после ошибки соперника остановился на 217,5 кг. И взял этот вес, сразу же обеспечив себе золото Олимпиады.

Юрий Власов

Юрий Власов

Фото: РИА Новости

«Выхожу в зал, как всегда, мысленно проделываю все движения. Услышал предупредительный сигнал – осталась минута, сработало в голове, – вспоминал Жаботинский. – Резко подошёл к снаряду, ухватился, взял на грудь, поднялся. Дальше – проще. За все годы выступлений не случалось, чтобы я с груди не толкал. Но здесь особый случай. Толкнул и держу. Старшим на помосте был англичанин Оскар Стейт, не самый большой наш друг, мягко говоря. Дождался его команды «Даун!» – опустить, значит. А я держу. Стейт аж с места вскочил, рукой машет – опускай, мол, хватит. Вот тогда я нежно-нежно, словно боясь разбить стеклянный сосуд, аккуратненько поставил снаряд на помост. Всё...»

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А ещё Леонид признавался, что без тактической игры не обошлось.

«Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за золото, и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и… срезался», – предположил Жаботинский.

Юрий Власов поднимает рекордный вес — 196 килограммов — на Олимпиаде в Токио

Юрий Власов поднимает рекордный вес — 196 килограммов — на Олимпиаде в Токио

Фото: РИА Новости

Это противостояние стало началом конца для Власова. На Олимпиаде в Токио закончилась «эпоха Власова», и как итог спустя пару лет Юрий объявил о завершении карьеры, больше не достигнув высоких результатов. «Два сильнейших человека России – Никита Хрущёв и Юрий Власов – пали практически в один день», – писали о том финале японские газеты.

Советские тяжелоатлеты Юрий Власов, Леонид Жаботинский и американец Норберт Шеманский (слева направо) во время вручения наград на Олимпийских играх

Советские тяжелоатлеты Юрий Власов, Леонид Жаботинский и американец Норберт Шеманский (слева направо) во время вручения наград на Олимпийских играх

Фото: РИА Новости

Власов после ухода из спорта активно занимался общественной и политической деятельностью. Был депутатом Госдумы. Скончался в феврале 2021 года.

Леонид Жаботинский на следующих Играх в Мехико в 1968 году стал двукратным олимпийским чемпионом. При этом с 1964-го по 1968-й он выиграл четыре чемпионата мира. Ушёл из жизни в январе 2016 года.

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Теги Другие Прочие виды спорта Легенды спорта •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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