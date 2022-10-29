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Магнус Карлсен — Ян Непомнящий в полуфинале чемпионата мира — 2022 по шахматам Фишера, онлайн-трансляция 29 октября 2022

Магнус Карлсен — Ян Непомнящий. Полуфинал ЧМ по шахматам Фишера. Битва двух титанов! LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Карлсен — Непомнящий, полуфинал ЧМ-2022
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Российский и норвежский шахматисты в очном противостоянии оспорят путёвку в финал чемпионата мира.

В субботу, 29 октября, в столице Исландии стартует плей-офф чемпионата мира по шахматам Фишера. И уже полуфиналы дарят болельщикам потрясающую вывеску: Ян Непомнящий (Россия) сыграет против Магнуса Карлсена (Норвегия). Именно они спорили за титул в классических шахматах в конце 2021 года, и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го. Но Магнус отказался, и единственная доступная россиянину и норвежцу битва за мировую корону разгорится здесь и сейчас — на ЧМ-2022 по шахматам Фишера.

Первый ход будет сделан в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!

Live Михаил Чесалин

О том, что такое шахматы Фишера, о нюансах регламента и призовых, положенных чемпиону, вы можете прочитать в материале «Чемпионата».

Непомнящий и Карлсен вновь бьются за титул чемпиона мира. Сможет ли россиянин отомстить? Непомнящий и Карлсен вновь бьются за титул чемпиона мира. Сможет ли россиянин отомстить?
10:21 Михаил Чесалин

Во втором полуфинале чемпионата мира будут сражаться хорошо известный поклонникам шахмат Хикару Накамура (США) и талантливый представительно молодого поколения Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

10:20 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня большой шахматный день — день противостояния двух лучших шахматистов мира последних лет — действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия) и двукратного претендента Яна Непомнящего (Россия). Эта афиша всегда привлекает внимание, а уж в полуфинале чемпионата мира, когда победитель будет бороться за титул, а проигравший вылетит, — вдвойне.

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