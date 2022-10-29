Магнус Карлсен — Ян Непомнящий. Полуфинал ЧМ по шахматам Фишера. Битва двух титанов! LIVE

В субботу, 29 октября, в столице Исландии стартует плей-офф чемпионата мира по шахматам Фишера. И уже полуфиналы дарят болельщикам потрясающую вывеску: Ян Непомнящий (Россия) сыграет против Магнуса Карлсена (Норвегия). Именно они спорили за титул в классических шахматах в конце 2021 года, и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го. Но Магнус отказался, и единственная доступная россиянину и норвежцу битва за мировую корону разгорится здесь и сейчас — на ЧМ-2022 по шахматам Фишера.
Первый ход будет сделан в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!
О том, что такое шахматы Фишера, о нюансах регламента и призовых, положенных чемпиону, вы можете прочитать в материале «Чемпионата».
Во втором полуфинале чемпионата мира будут сражаться хорошо известный поклонникам шахмат Хикару Накамура (США) и талантливый представительно молодого поколения Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня большой шахматный день — день противостояния двух лучших шахматистов мира последних лет — действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия) и двукратного претендента Яна Непомнящего (Россия). Эта афиша всегда привлекает внимание, а уж в полуфинале чемпионата мира, когда победитель будет бороться за титул, а проигравший вылетит, — вдвойне.
- 29 октября 2022
-
00:31
- 28 октября 2022
-
22:48
-
20:31
-
14:53
-
14:17
-
13:51
-
13:40
-
13:37
-
12:35
-
12:19
-
08:38
- 27 октября 2022
-
23:55
-
23:20
-
21:15
-
17:22
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:20
-
14:17
-
14:07
-
13:55
-
12:58
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:18
-
11:05
-
10:51
-
10:30
-
09:20