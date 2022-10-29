Магнус Карлсен — Ян Непомнящий. Полуфинал ЧМ по шахматам Фишера. Битва двух титанов! LIVE

Российский и норвежский шахматисты в очном противостоянии оспорят путёвку в финал чемпионата мира.

В субботу, 29 октября, в столице Исландии стартует плей-офф чемпионата мира по шахматам Фишера. И уже полуфиналы дарят болельщикам потрясающую вывеску: Ян Непомнящий (Россия) сыграет против Магнуса Карлсена (Норвегия). Именно они спорили за титул в классических шахматах в конце 2021 года, и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го. Но Магнус отказался, и единственная доступная россиянину и норвежцу битва за мировую корону разгорится здесь и сейчас — на ЧМ-2022 по шахматам Фишера.

Первый ход будет сделан в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!