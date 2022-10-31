«Он мне соврал. Я не могу так больше». Супермодель бросила великого чемпиона из-за футбола

Том Брэди и Жизель Бюндхен были, кажется, самой звёздной парой не только США, но и всего мира. Он – легенда американского футбола и миллионер, она – супермодель и бывший ангел Victoria's Secret. Их история любви многим казалась настоящей сказкой, однако осенью 2022-го ей пришёл конец.

Почему чемпион и супермодель порвали отношения?

Том Брэди и Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

«Это болезненно и сложно»

Слухи о разладе в семье Брэди и Бюндхен ходили ещё с весны. В феврале Том объявил о завершении карьеры, заявив, что делает это в большей степени ради своей семьи, с которой раньше проводил не так много времени. Однако спустя полтора месяца спортсмен изменил своё решение и возобновил тренировки, чтобы остаться в Национальной футбольной лиге ещё на сезон. По всей видимости, Брэди вдохновился историей 37-летнего Криштиану Роналду, который в марте неплохо играл за «Манчестер Юнайтед». 44-летнему Тому показалось, что и он в свои годы может выглядеть так же хорошо.

Супруга на публике поддержала футболиста, однако, по информации СМИ, в семье по поводу возвращения Брэди в большой спорт разразился настоящий скандал. Девушка была в ярости из-за решения мужа, после крупной ссоры она уехала из дома. Всё лето ранее неразлучные Том и Жизель провели порознь, а вскоре бывшую модель заметили на одном из мероприятий без обручального кольца. В конце августа появилась информация, что супруги консультировались со своими адвокатами по поводу развода.

«У нас есть дети, и я бы хотела, чтобы он чаще бывал дома, принимал участие в воспитании. Конечно, я говорила ему об этом постоянно. Но в конечном счёте я чувствую, что каждый должен принять окончательное решение.

Том Брэди с детьми Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Я вижу, как мои дети растут и становятся прекрасными маленькими людьми, вижу, как мой муж преуспевает и реализовывает себя в своей карьере, – всё это делает меня счастливой. На данном этапе моей жизни я чувствую, что хорошо потрудилась над этим. Я думала, мы сможем быть счастливыми по-настоящему, когда нам будет лет 100. Он закончит со своим футболом, и мы будем просто веселиться и проводить время вместе. Каждый раз он говорил мне, что закончит через 10 лет. И вот ему уже 45, и он опять соврал. Я не могу так больше».

Брэди долгое время надеялся, что его жена «остынет» и всё вернётся в нормальное русло. Однако 28 октября Том и Жизель официально развелись, о чём уведомили общественность в своих социальных сетях.

«Мы с женой завершили бракоразводный процесс. Мы пришли к этому решению вдвоём и благодарны друг другу за время, проведённое вместе, – написал Брэди. – У нас прекрасные дети, которые останутся центром нашего мира. Мы остаёмся родителями, они продолжат получать любовь и внимание, которых заслуживают. Это болезненно и сложно, как и у многих людей, которые проходят через подобное. Но мы желаем друг другу только лучшего».

«Мой мир перевернулся»

А ведь история Тома и Жизель началась крайне романтично.

В 2006 году их общий друг организовал для них свидание вслепую. Тогда Брэди переживал тяжёлый разрыв с актрисой Бриджит Мойнахан, а Бюндхен только рассталась со знаменитым актёром Леонардо Ди Каприо. Романтический ужин пришёлся как нельзя кстати, особенно когда друг заявил каждому из них, что нашёл их копию, только противоположного пола. Как потом рассказывала пара, для них это свидание стало любовью с первого взгляда.

Том Брэди и Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Отношения Тома и Жизель складывались отлично, но через пару месяцев бывшая девушка спортсмена сообщила, что беременна. Возлюбленным эта история далась непросто, но после неё пара сплотилась ещё больше.

«Когда мы были вместе два месяца, Том сказал мне, что его бывшая девушка беременна, – вспоминала Жизель. – На следующий день новость была повсюду, и я почувствовала, что мой мир перевернулся. Это была неидеальная ситуация для всех – нет какой-то инструкции, которая готовит вас к подобному».

После трёх лет отношений Брэди сделал своей возлюбленной предложение, причём весьма необычным способом. Он сказал Бюндхен срочно приехать в квартиру, якобы из-за потопа, но девушка вместо воды увидела десятки свеч и лепестки роз. Том попытался встать на колено и сделать предложение, но Жизель его долго отговаривала делать подобное, ведь недавно он перенёс операцию. В итоге на главный вопрос супермодель ответила «да».

Пара сыграла две свадьбы. Первую – спустя месяц после предложения, на церемонии в Санта-Монике были лишь самые близкие, а вторую – чуть позже с большим размахом на Коста-Рике, где было около 40 гостей.

Том Брэди и Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Уже спустя год после свадьбы у Жизель и Тома родился первенец Бенджамин Рейн. Сперва супруги не хотели заводить детей так быстро, но потом решили, что сыну Брэди от Мойнахан нужен брат или сестра. Бюндхен было сложно совмещать воспитание ребёнка с модельной карьерой, и девушка даже признавалась, что в какой-то момент потеряла себя.

«Футбол — его первая любовь, и, думаю, главная»

Однако Жизель быстро пришла в себя и уже через три года родила ещё одного малыша – на этот раз девочку, которую назвали Вивиан Лейк. Супермодель научилась находить баланс между работой и семьёй и была счастлива.

Том Брэди и Жизель Бюндхен Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

«Я постоянно ищу компромисс. Перед сном я анализирую прожитый день: иногда жалею, что чего-то не сделала, иногда чувствую, что довольна собой, – рассказывала Бюндхен. – Но стопроцентной удовлетворённости не бывает никогда. Сейчас мне труднее путешествовать. У меня сын, которого нужно водить в школу. Потом я бегу домой, чтобы пообщаться с дочкой – малышке всего год и три месяца. Сейчас мне хочется одного – как можно чаще бывать в кругу семьи. К счастью, возможности для манёвра в моей работе расширились, ведь я в профессии уже 20 лет. Невозможно это представить, правда?»

Тому же найти этот баланс никак не удавалось, что стало тревожным звоночком. В 2015 году эта тема активно обсуждалась в СМИ, которые полагали, что в семье возникли серьёзные разногласия. Кроме того, тогда у Брэди были серьёзные проблемы в НФЛ, а Бюндхен только завершила карьеру. Однако супруги спокойно опровергли слухи, заявив, что поддерживают друг друга как никогда. После этого в семье отношения стали ещё лучше – спустя пару лет Том и Жизель трогательно поздравили друг друга с десятилетием свадьбы.

«Я знаю, что наш путь был непростым, но трудности, которые мы преодолели, укрепили нашу связь, а наша любовь стала глубже. Спасибо, что любишь меня, поддерживаешь мои мечты и заботишься о нашей семье так, как можешь только ты. Ты моя скала, моя любовь и мой свет!» – писал Брэди.

«В этом мире нет ничего, что я люблю больше, чем тебя и нашу семью. Пусть мы продолжим расти вместе, шагая бок о бок, поддерживая и любя друг друга ещё много-много лет», – столь же мило ответила мужу Бюндхен.

Но проблема осталась – спортсмен продолжил уделять мало времени семье.

Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

«Когда мы познакомились в 2006-м, он сказал: слушай, я поиграю лет 10, выиграю ещё один Супербоул и буду счастлив. Насколько я понимаю, футбол – это его первая любовь. И, честно говоря, думаю, это его главная любовь. Он уверяет в обратном, но это так», – расстраивалась Жизель.

Видимо, решение Тома вернуться в спорт стало для Бюндхен последней каплей. Она поняла, что проиграла футболу в борьбе за сердце супруга.