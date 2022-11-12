«Этот ход не считается». Большой скандал, который разрушил шахматную репутацию Каспарова

Чемпион мира позволил себе взять назад один ход в принципиальной партии. Почему судьи разрешили ему такое самоуправство?

Гарри Каспаров включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата».

Это история случилась много лет тому назад, но до сих пор не имеет аналогов в шахматной борьбе на самом высоком уровне. На супертурнире в Линаресе 1994 года, собравшем весь цвет элиты того времени, действующий чемпион мира Гарри Каспаров… взял назад свой ход и переходил! Причём играл он не с кем-нибудь, а с прекрасной соперницей – самой гениальной шахматисткой всех времён и народов, очаровательной венгеркой Юдит Полгар.

В шахматном мире отнеслись к этому странном эпизоду по-разному: кто-то – снисходительно, учитывая шахматный гений Каспарова. Другие посчитали это бесчестным поступком, после которого чемпион растерял всё уважение.

Большая гонка Карпова и Каспарова

Итак, 1994 год. После того как в 1993 году чемпион мира россиянин Гарри Каспаров и претендент англичанин Найджел Шорт сыграли матч за мировую корону вне эгиды ФИДЕ, мир шахмат был расколот пополам. Под руководством Каспарова и Шорта возникла Профессиональная шахматная ассоциация (ПША), генеральным спонсором которой стала крупнейшая компьютерная корпорация Intel. ПША проводила соревнования с очень неплохими призовыми фондами и фактически кормила спортсменов чёрно-белой доски того времени.

ФИДЕ же дисквалифицировала Гарри и Найджела и провела свой чемпионский матч между проигравшими Шорту в отборе экс-чемпионом мира из России Анатолием Карповым и голландским гроссмейстером Яном Тимманом. Карпов выиграл и вернул себе официальную корону, которой, правда, не хватало некоторой легитимности в глазах многих болельщиков. Да и ФИДЕ под руководством филиппинца Флоренсио Кампоманеса находилась на грани банкротства и до появления Кирсана Илюмжинова держалась на плаву лишь благодаря хитроумности и политическим интригам президента.

Между ФИДЕ и ПША шла настоящая война. Дисквалифицированный Каспаров не мог, да и не хотел играть в турнирах ФИДЕ, а Карпов же принципиально игнорировал соревнования Профессиональной ассоциации. По сути, два чемпиона за год могли встретиться лишь в одном состязании – супертурнире, который проводил в Линаресе испанский миллионер, мясной король Луис Рентеро Суарес. Линарес имел статус неофициального чемпионата мира, соревнования «по гамбургскому счёту». И для Каспарова с Карповым выступление там имело самое принципиальное значение.

Ход конём. Которого не было

В 1993-м Гарри добился убедительной победы на испанской земле – 10 из 13. Анатолий же разделил второе место с Вишванатаном Анандом с отставанием в 1,5 очка и проигрышем очной партии Каспарову. Этот успех позволил Каспарову заявить: «Я настоящий чемпион мира, а не по какой-то там версии!».

Год спустя Анатолий Евгеньевич взял феерический реванш. Карпов показал один из самых феноменальных результатов за всю историю – 11 из 13 очков! А его уровень игры в этом турнире по коэффициентам Эло оценивался в 2977 пунктов! Каспаров отчаянно гнался за конкурентом, но в итоге отстал и поделил второе место с бывшим рижанином Алексеем Шировым, представлявшим Испанию.

Но к 5-му туру, в котором играли Полгар и Каспаров, борьба только начиналась. Гарри набрал 3,5 из 4 очков при ничьей с болгарином Веселином Топаловым. А Карпов выиграл все партии, и в 5-м туре продолжил серию, разгромив в 30 ходов украинца Василия Иванчука. На Каспарове буквально не было лица, но он устремился к своей победе. Чемпион мира по версии ПША в сложнейшей сицилианской борьбе переиграл Юдит, но тут…

Партия в Линаресе-1994

Каспаров взялся за коня d7 и поставил его на поле с5. Однако тут же понял, что на 36… Kc5? последует страшный выпад 37. Cc6! – двойной удар на ферзя и ладью е8! Много лет спустя в своей книге про свой жизненный путь и карьеру легендарный чемпион рассказывал так: «В цейтноте я внезапно нервно поднял коня d7 и поставил его на c5, но сразу же, не убирая с него руку, а просто разжав пальцы, я увидел это… После секундной паузы я вернул коня на d7».

Полгар наблюдала за действиями соперника и прекрасно видела, что Каспаров отпустил фигуру, а потом переходил. Но в тот момент Юдит была ещё 17-летней юной девушкой и, поискав глазами судью, который не смотрел в этот момент на доску, не решилась устраивать скандал со своим могучим соперником. В результате Гарри сыграл конем d7 на f8 вместо с5 (раз тронул фигуру – ходи, здесь не отвертишься) и сохранил большой перевес, плюс Полгар находилась в шоковом состоянии – чёрные быстро и легко добились победы.

Однако самое интересное началось позже.

Каспаров даже не извинился

Естественно, расстроенная девушка после партии поведала всем о случившемся, и выяснилось, что партию снимали испанские телевизионщики. На видеозаписи, которую они предоставили, при покадровой прокрутке кадров было чётко видно: Каспаров разжимает пальцы и отпускает коня! Запись посмотрели судьи, сеньор Рентеро и наиболее авторитетные из участников турнира.

Какие могли быть дальнейшие действия в сложившемся положении? Судьи могли применить к Каспарову суровые дисциплинарные меры за нарушение правил, а могли и инициировать доигровку, заставив чёрных поставить злосчастного коня на с5. Однако этого не произошло, результат оставили в силе, и позднее Анатолий Карпов сетовал, что Рентеро в целом, несмотря на свой видимый нейтралитет, занял чёткую прокаспаровскую позицию. На стороне Гарри находились и судьи, и многие испанские шахматные журналисты.

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Был и другой вариант. Каспаров мог проявить благородство и предложить Полгар компромисс – считать, что партия завершилась вничью. Вроде как тогда никому не было бы обидно. Таких исходов в шахматах в конфликтных ситуациях случалось немало, причём даже на элитном уровне. Однако Каспаров жаждал нагнать Карпова, да и вообще – даже не извинился перед Полгар.

«Каспаров, например, в своё время сказал: если ты чуть-чуть отпустил фигуру, то это не считается. Ну, или для него не считается…» – оценивал события давно минувших дней российский гроссмейстер Евгений Бареев, неоднократно выступавший в супертурнирах с Каспаровым и Карповым.

Судьба отомстила чемпиону мира

Многие посчитали, что судьба на турнире в Линаресе в итоге всё-таки наказала Гарри за эту неоднозначную выходку – он уступил на дистанции своему наследнику на шахматном троне россиянину Владимиру Крамнику, а в последнем туре попал под нокаутирующий удар француза Жоэля Лотье.

Много лет спустя отомстить Каспарову удалось и самой Полгар – она выиграла у Гарри ключевую партию на Матче века Россия – Остальной мир 2002 года в Москве. Вместе с поверженным чемпионом тогда проиграла и вся сборная.

В наши дни на каждом из супертурниров стоят камеры, направленные на доску. Например, когда в московском турнире претендентов 2016 года американец Хикару Накамура попытался переходить, его соперник, лидер шахматной Армении Левон Аронян сразу пригрозил, что незамедлительно потребует у судей посмотреть видео и наказать Хикару. После чего Накамура вынужден был повторить на доске проигрывающий ход и переключить часы.

Правда, знаменитый ученик Гарри Каспарова действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен тоже известен тем, что иногда брался за фигуры и не ходил или пытался переходить, но это уже совсем другая история.