Удивительная история сестёр Полгар: как один отец воспитал трёх гениальных шахматисток

Сёстры Полгар – удивительный феномен. Три девушки, воспитанные в одной семье, добрались до поразительных высот в шахматах. Их отец фанатично верил в то, что гениями не рождаются, а становятся, и фактически провёл успешный научный эксперимент со своими дочерями.

Чудесное спасение

19 ноября 2021 года на российские телеэкраны выйдет фильм «Король Ричард» про отца знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс. Но поразительная история родителя гениальных сестёр Полгар заслуживает экранизации ничуть не меньше.

Ласло Полгар (при рождении – Протьовин) родился 11 мая 1946 года в венгерском Дьёндьёше. Его семья буквально чудом пережила Вторую мировую войну: отец Ласло Армин Протьовин был привлечён к введённой для венгерских евреев «трудовой повинности», а мать Белла Гельбман со своими родителями попала в печально известный концентрационный лагерь Освенцим. Дедушку и бабушку фашисты отравили в газовой камере, а мама Ласло случайно выжила. Армин и Белла были очень религиозными людьми и считали, что их спасение – дар, посланный свыше.

В детстве Ласло хотел стать раввином, но его родители разошлись. Мать в 1956-м эмигрировала из Венгрии в Израиль с младшей сестрой Ласло, в то время как мальчик остался со своим отцом и окончил еврейскую гимназию в Будапеште. Жили бедно, и за что только не брался молодой человек в поисках куска хлеба. Работал сварщиком, но душа требовала высокого, поэтому он посещал вечерние курсы педагогики, психологии и эсперанто. Позднее переквалифицировался и работал в средней школе учителем черчения и этики. Он свято верил в то, что появился на свет после спасения родителей не зря и должен осуществить в своей жизни некую миссию.

Сьюзен Полгар Фото: Oliver Killig/Getty Images

«Как воспитать гения»

Ласло стал известен в Венгрии в 60-х, когда выдвинул теорию о том, что великими становятся, а не рождаются. Проведённые им исследования убедили его в том, что всех выдающихся людей заставляли сосредоточиться на своей сфере и упорно работать с юных лет.

Теорию восприняли по-разному: кто-то восхищался учителем, кто-то – смеялся. А Ласло решил, что понял этот процесс настолько хорошо, что сможет осуществить его сам. Он написал книгу «Как воспитать гения» и начал невероятный эксперимент – публично объявил о поиске женщины, которая согласится выйти за него замуж, родить детей и помогать ему в воспитании гениев. Такую женщину он вскоре нашёл: это была венгерская студентка, жившая на Украине.

Клара Альтбергер жила в селе Вилок Виноградовского района и училась в это время в Ужгородском государственном университете. Образованная девушка происходила из семьи венгерских евреев, которые проживали на территории, отошедшей после войны к СССР. Её близкие были знакомы с матерью Ласло. Власти СССР дали разрешение Кларе на выезд, и она впервые встретилась с будущим мужем в 1965 году в Будапеште. Спустя два года молодые люди поженились, а ещё через два у них родилась первая дочь Сьюзен (также старшую Полгар в 90-е часто называли Жужа). Потом вторая – София, и третья – Юдит.

Игрушки в виде шахматных фигур

Теория Полгара гласила, что талант не врождён, а прививается воспитанием. На эту систему взглядов оказали влияние труды американского психолога Джона Уотсона. Ласло изучал биографии известных гениев, таких как композитор Вольфганг Моцарт и математик Карл Гаусс. И сделал заключение, что дети уже с малых лет могут показывать необыкновенные результаты, если будут систематически и интенсивно обучаться. Чтобы это доказать, он полностью посвятил себя воспитанию своих дочерей, которым он вместе с женой дал домашнее образование.

Министерство образования Венгрии было категорически против такого подхода, но Ласло добился своего. Внимание к семейству Полгар в венгерских газетах и СМИ тогда напоминало нынешнюю популярность 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ, и её весьма неоднозначного папы Евгения. Многие злые языки предсказывали, что у Ласло не выйдет ничего путного, а девочкам придётся страдать всю их жизнь. Но вышло иначе.



Ласло прилично играл в шахматы и долго размышлял, чему обучать дочерей – игре на чёрно-белых клетках или математике. Сьюзен рассказывала, что в её случае на первом месте была математика, но она очень быстро проявила способности в шахматах. С Софией и Юдит проблемы выбора уже не было: над колыбельками малышек висели игрушки в виде шахматных фигур.

София Полгар (слева), Юдит Полгар (справа) с родителями Фото: Rick Maiman/Getty Images

Захотела стать чемпионкой мира — и стала!

Все дочери Ласло стали очень сильными шахматистками. Сьюзен – чемпионка мира среди женщин и гроссмейстер среди мужчин, Юдит – сильнейшая шахматистка всех времён, которая входила в мировую десятку по рейтингу и имеет на своём счету победы над Гарри Каспаровым, Анатолием Карповым и Магнусом Карлсеном, София – международный мастер среди мужчин с рейтингом за 2500 (на 2021 год такой рейтинг и выше имеют всего 14 шахматисток) и тоже могла бы достичь грандиозных результатов, но после замужества завершила карьеру.

Полгар-старший всегда считал, что для достижения высоких результатов нужно бороться с сильнейшими, поэтому его дочери выступали преимущественно в мужских турнирах. Потом – исключительно в мужских. Из-за этого у семьи возникли серьёзные разногласия с Венгерским шахматным союзом и старшим поколением венгерских шахматисток. Причина понятна: в стране есть тройка шахматисток, способная выигрывать Олимпиады, чемпионаты Европы и мира, наносившая поражение непобедимым доселе грузинкам из команды СССР, более сильная, чем китаянки. И эта тройка не хочет играть с женщинами! А как же медали для страны?

Впрочем, по мере улучшения результатов сестёр эти разногласия исчезли. В 90-е Сьюзен решила взять мировую женскую корону и выиграла матч на первенство мира у китаянки Се Цзюнь. Наверное, Жужа могла удерживать титул, но родила ребёнка, и в этот момент ФИДЕ не дала лучшей шахматистке мира отсрочку для восстановления перед новым матчем. Позднее Полгар выиграла судебный процесс у международной федерации, но корону потеряла. Впрочем, с тех прошло много лет, старые страсти забыты, и ныне руководительница крупнейшего шахматного образовательного проекта в США часто сотрудничает с ФИДЕ в качестве эксперта.

Юдит Полгар, 2010 год Фото: РИА Новости

Навеки осталась легендой

Младшая же Юдит за всю свою жизнь практически никогда не садилась за доску с женщинами, кроме нескольких турниров. Наверное, большую роль в этом сыграло поражение на Олимпиаде-1990 в поединке с Ноной Гаприндашвили (венгерки проиграли СССР 1:2, но в итоге всё-таки опередили «красную машину», возглавляемую Майей Чибурданидзе). Тогда великая шахматистка поняла, что сражения с прекрасным полом могут пойти ей только в минус. Где-то на исходе карьеры в одном из мужских «оупенов» младшая Полгар уступила новому лидеру женского мира Хоу Ифань. Пошли разговоры о том, что нужно провести женский суперматч всех времён. Но Юдит не стала его играть и, видимо, правильно сделала – она навеки осталась главной легендой.

Ласло Полгар – автор книг по своей методике воспитания таланта, учебников по шахматной игре, сборников шахматных этюдов и юмористических историй из жизни шахматистов, антологии партий венгерских шахматистов-евреев. Также он написал обзор шахматной темы в литературе на эсперанто. Несколько его известных книг переведены на русский язык.

Уникальная ли история семьи Полгар? Безусловно!

Хотя в перспективе с главой венгерского семейства может сравняться отец российской шахматистки Александры Горячкиной Юрий, который уже подготовил одну претендентку на мировой титул. Его вторая дочка Оксана уже делает большие шаги в детских шахматах.