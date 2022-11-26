Олимпийским чемпионам из России позволили выступать под своим флагом. Уникальное событие!

Последними, кто побеждал на мировой арене под российским флагом, были наши лыжники. Это было в феврале 2022 года.

Западный мир за минувший год всё-таки сумел вытеснить Россию из мирового спорта. В подавляющем большинстве олимпийских видов наши спортсмены просто не могут выступать на международных соревнованиях, но даже там, где могут, вынуждены делать это под нейтральными флагами.

А теперь, внимание, новость дня. Олимпийские чемпионы из России в конце ноября выиграли золотые медали чемпионата мира под своим флагом. И выступали под триколором, и на награждение выходили, и даже спокойно фотографировались с ним после завершения всех церемоний.

Сон? Сказка? Путаница организаторов? Нет. Чемпионат мира среди военных!

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны Фото: tkdrussia.ru

Есть в мировом спорте такая организация – Международный совет военного спорта (CISM). Он занимается проведением спортивных соревнований среди атлетов, которые относятся к военнослужащим. Ни для кого не секрет, что в России многие спортсмены выступают за ЦСКА и имеют военные звания. Но это не отечественная специфика и даже не пережитки советской или, если брать шире, социалистической системы. Во Всемирных военных играх принимают участие представители более чем сотни стран. И к числу самых больших делегаций, например, на Играх 2019 года в Китае относились США и Франция, Германия и Италия, Испания и Швейцария, Польша и Южная Корея.

Так вот, этот, можно сказать, МОК для военных никаких ограничений по отношению к российским спортсменам не вводил, и в соревнованиях под эгидой CISM они могут выступать без ограничений. Как в старые добрые.

Проблема только в том, что CISM соревнования проводит не слишком часто. Привычный график проведения турниров разрушила пандемия коронавируса, а новый только начинает выстраиваться. И чемпионат мира по тхэквондо среди военных – чуть ли не первый подобный турнир в 2022 году.

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны Фото: tkdrussia.ru

Сборная России делегировала в Иран, где и проходит турнир, мощнейший состав, включающий в себя олимпийских чемпионов Токио: Максима Храмцова и Владислава Ларина. И во второй день турнира оба они выступили под своим флагом и сумели завоевать по ещё одной золотой медали. А ещё до них чемпионом мира под российским флагом стал Владимир Гриценко.

Да, разумеется, это не тот турнир, которые показывают по всем мировым новостям. В соревнованиях принимают участие лишь представители 10 стран мира, но среди них есть, например, Испания и Словения. Так что уровень конкуренции на чемпионате мира среди военных явно выше, чем в привычных уже глазу битвах России и Беларуси в самых разных видах спорта.

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны Фото: tkdrussia.ru

Однако приятен сам факт того, что в этом мире ещё кому-то из наших спортсменов удаётся побеждать именно под российским флагом.

Кажется, последними, кто делал это до Гриценко, Храмцова и Ларина, были лыжники, выступавшие на юниорском чемпионате мира в феврале 2022 года.