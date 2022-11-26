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Олимпийские чемпионы из России побеждают на чемпионате мира по тхэквондо под своим флагом — как это возможно?

Олимпийским чемпионам из России позволили выступать под своим флагом. Уникальное событие!
Михаил Чесалин
На ЧМ по тхэквондо россиян допустили с флагом РФ
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Последними, кто побеждал на мировой арене под российским флагом, были наши лыжники. Это было в феврале 2022 года.

Западный мир за минувший год всё-таки сумел вытеснить Россию из мирового спорта. В подавляющем большинстве олимпийских видов наши спортсмены просто не могут выступать на международных соревнованиях, но даже там, где могут, вынуждены делать это под нейтральными флагами.

А теперь, внимание, новость дня. Олимпийские чемпионы из России в конце ноября выиграли золотые медали чемпионата мира под своим флагом. И выступали под триколором, и на награждение выходили, и даже спокойно фотографировались с ним после завершения всех церемоний.

Сон? Сказка? Путаница организаторов? Нет. Чемпионат мира среди военных!

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны

Фото: tkdrussia.ru

Есть в мировом спорте такая организация – Международный совет военного спорта (CISM). Он занимается проведением спортивных соревнований среди атлетов, которые относятся к военнослужащим. Ни для кого не секрет, что в России многие спортсмены выступают за ЦСКА и имеют военные звания. Но это не отечественная специфика и даже не пережитки советской или, если брать шире, социалистической системы. Во Всемирных военных играх принимают участие представители более чем сотни стран. И к числу самых больших делегаций, например, на Играх 2019 года в Китае относились США и Франция, Германия и Италия, Испания и Швейцария, Польша и Южная Корея.

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Так вот, этот, можно сказать, МОК для военных никаких ограничений по отношению к российским спортсменам не вводил, и в соревнованиях под эгидой CISM они могут выступать без ограничений. Как в старые добрые.

Проблема только в том, что CISM соревнования проводит не слишком часто. Привычный график проведения турниров разрушила пандемия коронавируса, а новый только начинает выстраиваться. И чемпионат мира по тхэквондо среди военных – чуть ли не первый подобный турнир в 2022 году.

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны

Фото: tkdrussia.ru

Сборная России делегировала в Иран, где и проходит турнир, мощнейший состав, включающий в себя олимпийских чемпионов Токио: Максима Храмцова и Владислава Ларина. И во второй день турнира оба они выступили под своим флагом и сумели завоевать по ещё одной золотой медали. А ещё до них чемпионом мира под российским флагом стал Владимир Гриценко.

Да, разумеется, это не тот турнир, которые показывают по всем мировым новостям. В соревнованиях принимают участие лишь представители 10 стран мира, но среди них есть, например, Испания и Словения. Так что уровень конкуренции на чемпионате мира среди военных явно выше, чем в привычных уже глазу битвах России и Беларуси в самых разных видах спорта.

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны

На ЧМ по тхэквондо россиянам разрешили использовать флаг страны

Фото: tkdrussia.ru

Однако приятен сам факт того, что в этом мире ещё кому-то из наших спортсменов удаётся побеждать именно под российским флагом.

Кажется, последними, кто делал это до Гриценко, Храмцова и Ларина, были лыжники, выступавшие на юниорском чемпионате мира в феврале 2022 года.

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