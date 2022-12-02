Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Как российская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой мира в 2008 году — сенсационная победа над китаянкой

Королева против китайского гения. Как российская шахматистка вырвала титул чемпионки мира
Дмитрий Кряквин
Александра Костенюк
Комментарии
Александра Костенюк в 2008 году сделала, казалось, невозможное.

Пробить тройной китайский заслон

В начале декабря 2022-го в Узбекистане проходят матчи претенденток, призванные определить новую соперницу действующей чемпионки мира. В прошлом цикле молодая россиянка Александра Горячкина была близка к тому, чтобы отобрать корону у китаянки Цзюй Вэнцзюнь, но в невероятном по накалу матче 2020 года всё же уступила. Я написал книгу «Маленькие шаги в большие шахматы», посвящённую становлению Горячкиной, и очень надеялся выпустить ещё одну уже после победы Саши в матче на первенство мира, но теперь придётся ждать очередной её схватки за мировой трон.

Российские шахматистки вступили в борьбу за титул чемпионки мира. До короны — рукой подать Российские шахматистки вступили в борьбу за титул чемпионки мира. До короны — рукой подать

И Горячкиной, и двум другим россиянкам приходится начинать сражение за корону сначала. В одном четвертьфинале сошлись две Александры – против Горячкиной борется экс-чемпионка мира Александра Костенюк. В другом – ещё одна могучая наша шахматистка Екатерина Лагно сражается против другой представительницы Поднебесной экс-чемпионки мира Тань Чжунъи.

Александра Костенюк (в центре)

Александра Костенюк (в центре)

Фото: Из личного архива Александры Костенюк

Лучшая из этой четвёрки сразится против китаянки Лэй Тинцзе в финале турнира претенденток. Ну а дальше – долгожданный матч за титул чемпионки мира.

Словом, на пути к титулу у наших шахматисток стоит тройной (!) китайский заслон. Осталось лишь выиграть, что является задачей исключительной сложности – со времен Людмилы Руденко, Елизаветы Быковой и Ольги Рубцовой (1950–1958), лишь одной спортсменке из России удавалось стать шахматной королевой. Ей в 2008 году была Александра Костенюк.

Удача в казино — в помощь юной чемпионке

Александра – спортсменка удивительной судьбы. Я помню Сашу ещё на детском первенстве России 1996 года в Волгограде (мы сверстники). Там был жуткий холод, примерно такой, как в год, когда под Сталинградом капитулировал фельдмаршал Паулюс, и очень сильный состав турнира девочек – почти все из первой пятёрки потом вошли в состав взрослой сборной России. Костенюк тогда выиграла все партии. И было видно, что вот она – будущая чемпионка.

Про её становление ходили настоящие легенды. Денег категорически не хватало, и Саша мыла машины с отцом, оставившим службу ради карьеры дочери и бравшимся буквально за любую работу, чтобы обеспечить юной чемпионке выезд на турниры. В какой-то момент, когда Александра штурмовала звание гроссмейстера, отец на велосипеде поехал в столичное казино и от отчаяния поставил последние деньги в рулетку на число 14 – возраст девочки. И каким-то чудом выиграл! На выигранные деньги Саша поехала на важное соревнование, выполнила последнюю гроссмейстерскую норму и вскоре уже штурмовала элиту мировых шахмат.

Костенюк – это не только большой талант, но и невероятная воля, огромная работоспособность. В памяти остались турниры, когда, обидно проиграв шестичасовую партию, она шла на часовую пробежку – закаляла характер.

Александра Костенюк

Александра Костенюк

Фото: из личного архива Александры Костенюк

Её жизнь – это сражение с целыми поколениями китайских шахматисток. Личные и командные чемпионаты мира, всемирные шахматные Олимпиады, супертурниры. Китаянки выносливы, неуязвимы, порой по их лицу и эмоций-то прочесть нельзя. С детства девочки попадают в спортивные интернаты, где их обеспечивают всем необходимым, решают вопросы с образованием. Главное – играй хорошо в шахматы, а государство обо всём за тебя позаботится.

Со времён великой Се Цзюнь, свергнувшей с трона грузинских чемпионок, шахматный Китай всё время держит женский трон под прицелом. Работает настоящий конвейер подготовки чемпионок. Чжу Чэнь, Сюй Юйхуа, Хоу Ифань, Тань Чжунъи, теперь Цзюй Вэнцзюнь. Растут и новые китайские гении. И победить лучших из этой «китайской стены» очень и очень непросто.

Две красотки зарабатывают на шахматах огромные деньги. Почему все любят сестёр Ботез? Две красотки зарабатывают на шахматах огромные деньги. Почему все любят сестёр Ботез?

Как россиянка стала чемпионкой мира

Впервые Александра билась за мировой престол ещё в далеком 2001-м. Она, ещё совсем юная девушка, впервые вышла в финал чемпионата мира, где ей противостояла Чжу Чэнь – на тот момент уже великая спортсменка, а сейчас видный шахматный политик и казначей ФИДЕ. Увы, опыт тогда взял верх, и нового штурма Олимпа Костенюк пришлось ждать семь лет.

В 2008 году женский чемпионат мира принимал Нальчик. Недавно отгремели боевые действия в Южной Осетии, и турнир бойкотировали грузинские шахматистки, но состав собрался всё равно достаточно сильный: действующая чемпионка мира Сюй Юйхуа, экс-чемпионка мира Антоанета Стефанова из Болгарии, лидер женского рейтинг-листа (не считая сражавшуюся только с мужчинами Юдит Полгар) Хампи Конеру из Индии, гениальный вундеркинд из Китая Хоу Ифань. Костенюк стартовала под девятым номером.

Александра Костенюк

Александра Костенюк

Фото: из личного архива Александры Костенюк

Александра развила ураганный темп и без поражений выбила из игры одну из сильнейших шахматисток России того времени Татьяну Косинцеву, будущую чемпионку мира украинку Анну Ушенину, многолетнего лидера Швеции Пиа Крамлинг. А в другой части сетки случилась настоящая сенсация: 14-летняя Хоу Ифань отправила отдыхать всех фавориток, включая Конеру!

В столь юном возрасте гениальная девочка имела рейтинг 2557 – в таком возрасте его не было даже у Яна Непомнящего (а был разве что у Карлсена и Карякина). Казалось, что победа вундеркинда и очередной триумф китайской шахматной школы предрешены, но тренерский штаб Александры, который возглавлял многоопытный гроссмейстер Юрий Разуваев, очень грамотно построил тактику борьбы в финальном матче. Костенюк так и не дала сопернице реализовать лучшие стороны её таланта и уже в первой партии послала её в глубокий нокаут. В оставшихся партиях Хоу изо всех сил пыталась отыграться, но Александра «держала её на дистанции» и тот матч выиграла.

Списывать Костенюк рано

Конечно, время играло на руку гениальной китаянке. Было понятно, что уже через два года её не остановить, и в 2010-м Хоу Ифань стала чемпионкой мира. Дальше «Фанечка» побеждала сильнейших мужчин и разгромила в личной партии Юдит Полгар, оставив подвешенным вопрос – кто же лучшая женщина в истории шахмат? Раз за разом она выигрывала чемпионаты мира, но настал момент, когда ей банально наскучило играть с женщинами и она, по примеру Полгар, переключилась на битвы с мужчинами. И начала серьёзно учиться.

«Карлсен обязательно вернётся». Интервью с последним российским чемпионом мира по шахматам «Карлсен обязательно вернётся». Интервью с последним российским чемпионом мира по шахматам

В 2018 году Хоу Ифань поступила в Оксфорд, а в 2020-м стала самым молодым профессором Шэньчженьского университета. А за освободившийся трон началась самая настоящая «Игра престолов»! Из всех претенденток самой достойной была Цзюй Вэньцзюнь, которая обыграла Тань Чжунъи, Александру Горячкину и Екатерину Лагно в нокаут-чемпионате мира 2018 года.

Костенюк же примеру Ифань не последовала и из шахмат не ушла. На онлайн-Олимпиаде сборная России сумела убедительно обыграть Китай в смешанном состязании мужчин, женщин и юниоров. А итог матча во многом предрешила именно победа Костенюк над Вэнцзюнь – Александра тогда убедительно доказала, что молодому поколению ещё рано списывать её со счетов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022