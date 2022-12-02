Королева против китайского гения. Как российская шахматистка вырвала титул чемпионки мира

Пробить тройной китайский заслон

В начале декабря 2022-го в Узбекистане проходят матчи претенденток, призванные определить новую соперницу действующей чемпионки мира. В прошлом цикле молодая россиянка Александра Горячкина была близка к тому, чтобы отобрать корону у китаянки Цзюй Вэнцзюнь, но в невероятном по накалу матче 2020 года всё же уступила. Я написал книгу «Маленькие шаги в большие шахматы», посвящённую становлению Горячкиной, и очень надеялся выпустить ещё одну уже после победы Саши в матче на первенство мира, но теперь придётся ждать очередной её схватки за мировой трон.

И Горячкиной, и двум другим россиянкам приходится начинать сражение за корону сначала. В одном четвертьфинале сошлись две Александры – против Горячкиной борется экс-чемпионка мира Александра Костенюк. В другом – ещё одна могучая наша шахматистка Екатерина Лагно сражается против другой представительницы Поднебесной экс-чемпионки мира Тань Чжунъи.

Александра Костенюк (в центре) Фото: Из личного архива Александры Костенюк

Лучшая из этой четвёрки сразится против китаянки Лэй Тинцзе в финале турнира претенденток. Ну а дальше – долгожданный матч за титул чемпионки мира.

Словом, на пути к титулу у наших шахматисток стоит тройной (!) китайский заслон. Осталось лишь выиграть, что является задачей исключительной сложности – со времен Людмилы Руденко, Елизаветы Быковой и Ольги Рубцовой (1950–1958), лишь одной спортсменке из России удавалось стать шахматной королевой. Ей в 2008 году была Александра Костенюк.

Удача в казино — в помощь юной чемпионке

Александра – спортсменка удивительной судьбы. Я помню Сашу ещё на детском первенстве России 1996 года в Волгограде (мы сверстники). Там был жуткий холод, примерно такой, как в год, когда под Сталинградом капитулировал фельдмаршал Паулюс, и очень сильный состав турнира девочек – почти все из первой пятёрки потом вошли в состав взрослой сборной России. Костенюк тогда выиграла все партии. И было видно, что вот она – будущая чемпионка.

Про её становление ходили настоящие легенды. Денег категорически не хватало, и Саша мыла машины с отцом, оставившим службу ради карьеры дочери и бравшимся буквально за любую работу, чтобы обеспечить юной чемпионке выезд на турниры. В какой-то момент, когда Александра штурмовала звание гроссмейстера, отец на велосипеде поехал в столичное казино и от отчаяния поставил последние деньги в рулетку на число 14 – возраст девочки. И каким-то чудом выиграл! На выигранные деньги Саша поехала на важное соревнование, выполнила последнюю гроссмейстерскую норму и вскоре уже штурмовала элиту мировых шахмат.

Костенюк – это не только большой талант, но и невероятная воля, огромная работоспособность. В памяти остались турниры, когда, обидно проиграв шестичасовую партию, она шла на часовую пробежку – закаляла характер.

Александра Костенюк Фото: из личного архива Александры Костенюк

Её жизнь – это сражение с целыми поколениями китайских шахматисток. Личные и командные чемпионаты мира, всемирные шахматные Олимпиады, супертурниры. Китаянки выносливы, неуязвимы, порой по их лицу и эмоций-то прочесть нельзя. С детства девочки попадают в спортивные интернаты, где их обеспечивают всем необходимым, решают вопросы с образованием. Главное – играй хорошо в шахматы, а государство обо всём за тебя позаботится.

Со времён великой Се Цзюнь, свергнувшей с трона грузинских чемпионок, шахматный Китай всё время держит женский трон под прицелом. Работает настоящий конвейер подготовки чемпионок. Чжу Чэнь, Сюй Юйхуа, Хоу Ифань, Тань Чжунъи, теперь Цзюй Вэнцзюнь. Растут и новые китайские гении. И победить лучших из этой «китайской стены» очень и очень непросто.

Как россиянка стала чемпионкой мира

Впервые Александра билась за мировой престол ещё в далеком 2001-м. Она, ещё совсем юная девушка, впервые вышла в финал чемпионата мира, где ей противостояла Чжу Чэнь – на тот момент уже великая спортсменка, а сейчас видный шахматный политик и казначей ФИДЕ. Увы, опыт тогда взял верх, и нового штурма Олимпа Костенюк пришлось ждать семь лет.

В 2008 году женский чемпионат мира принимал Нальчик. Недавно отгремели боевые действия в Южной Осетии, и турнир бойкотировали грузинские шахматистки, но состав собрался всё равно достаточно сильный: действующая чемпионка мира Сюй Юйхуа, экс-чемпионка мира Антоанета Стефанова из Болгарии, лидер женского рейтинг-листа (не считая сражавшуюся только с мужчинами Юдит Полгар) Хампи Конеру из Индии, гениальный вундеркинд из Китая Хоу Ифань. Костенюк стартовала под девятым номером.

Александра Костенюк Фото: из личного архива Александры Костенюк

Александра развила ураганный темп и без поражений выбила из игры одну из сильнейших шахматисток России того времени Татьяну Косинцеву, будущую чемпионку мира украинку Анну Ушенину, многолетнего лидера Швеции Пиа Крамлинг. А в другой части сетки случилась настоящая сенсация: 14-летняя Хоу Ифань отправила отдыхать всех фавориток, включая Конеру!

В столь юном возрасте гениальная девочка имела рейтинг 2557 – в таком возрасте его не было даже у Яна Непомнящего (а был разве что у Карлсена и Карякина). Казалось, что победа вундеркинда и очередной триумф китайской шахматной школы предрешены, но тренерский штаб Александры, который возглавлял многоопытный гроссмейстер Юрий Разуваев, очень грамотно построил тактику борьбы в финальном матче. Костенюк так и не дала сопернице реализовать лучшие стороны её таланта и уже в первой партии послала её в глубокий нокаут. В оставшихся партиях Хоу изо всех сил пыталась отыграться, но Александра «держала её на дистанции» и тот матч выиграла.

Списывать Костенюк рано

Конечно, время играло на руку гениальной китаянке. Было понятно, что уже через два года её не остановить, и в 2010-м Хоу Ифань стала чемпионкой мира. Дальше «Фанечка» побеждала сильнейших мужчин и разгромила в личной партии Юдит Полгар, оставив подвешенным вопрос – кто же лучшая женщина в истории шахмат? Раз за разом она выигрывала чемпионаты мира, но настал момент, когда ей банально наскучило играть с женщинами и она, по примеру Полгар, переключилась на битвы с мужчинами. И начала серьёзно учиться.

В 2018 году Хоу Ифань поступила в Оксфорд, а в 2020-м стала самым молодым профессором Шэньчженьского университета. А за освободившийся трон началась самая настоящая «Игра престолов»! Из всех претенденток самой достойной была Цзюй Вэньцзюнь, которая обыграла Тань Чжунъи, Александру Горячкину и Екатерину Лагно в нокаут-чемпионате мира 2018 года.

Костенюк же примеру Ифань не последовала и из шахмат не ушла. На онлайн-Олимпиаде сборная России сумела убедительно обыграть Китай в смешанном состязании мужчин, женщин и юниоров. А итог матча во многом предрешила именно победа Костенюк над Вэнцзюнь – Александра тогда убедительно доказала, что молодому поколению ещё рано списывать её со счетов.