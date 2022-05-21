Две красотки зарабатывают на шахматах огромные деньги. Почему все любят сестёр Ботез?

2020 год стал прорывным для шахмат. В период пандемии консервативный вид спорта неожиданно стал популярным благодаря сериалу «Ход королевы» и стриминговому сервису Twitch, где появилось большое количество ярких шахматных видеоблогеров, которых полюбили зрители.
Внимание к себе и к шахматам привлекли и сёстры Ботез. Александра и Андреа активно ведут шахматные стримы на Twitch и YouTube. Обе девушки не имеют высокого рейтинга, но зарабатывают как известные гроссмейстеры. Некоторые даже сравнивают сестричек с вымышленной Элизабет Хармон из нашумевшего сериала. Так почему же все неожиданно полюбили сестёр Ботез?
«Зрители просто со мной флиртовали»
26-летняя Александра – старшая сестра, с неё, по сути, и начался небольшой семейный бизнес. В шесть лет девочка стала проявлять интерес к шахматам, сперва её учил отец, а потом она пошла в шахматный клуб «Золотые рыцари». Уже через два года она выиграла свой первый турнир.
«Моя семья родом из Румынии, в которой богатая шахматная культура. В США немного не так – тут люди обычно рассматривают шахматы как игру для ботаников», – объясняла в одном из интервью шахматистка.
До 15 лет Ботез жила в Канаде, где выиграла пять национальных чемпионатов в своих возрастных категориях.
После переезда в США Александра стала выступать за сборную этой страны и взяла ещё один титул. До 2016 года девушка участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2092. Ботез даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин, но решила сосредоточиться на учёбе в университете.
Но даже поступив в Стэнфордский университет, Александра не забыла про шахматы. Сперва она стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба, а потом решила начать стримить на Twitch свои игры с Chess.com. Неожиданно для самой спортсменки канал стал набирать популярность. Правда, сперва не такую, какую она хотела.
«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра.
Ботез
Фото: Из личного архива
Аудитория сперва действительно обращала внимание на яркую внешность Ботез и только потом прониклась шахматами. Аудитория канала росла, и девушка начала получать с Twitch приличные заработки. Зрители платили за подписку $ 4,99, но 90% доходов составляли небольшие донаты.
В 2017 году, окончив университет, Ботез окончательно решила уйти в стриминг. Однако серьёзных доходов это не приносило, пока не началась пандемия.
Пандемия пошла на пользу
В 2020 году канал Ботез вырос – к Александре присоединилась младшая сестра, которой на тот момент исполнилось 18 лет. Кроме того, началась пандемия, которая поспособствовала переходу шахмат в Twitch. К маю на канале BotezLive было уже 73 тысячи подписчиков, а в декабре – 500 тысяч.
«Шахматы взлетели на Twitch, и я стала одним из самых популярных шахматных стримеров. Помню, я была так взволнована, что не могла заснуть. Я была под кайфом от адреналина», – рассказывала Александра.
Зрителей во многом привлекли стиль и харизма шахматисток. Сёстры Ботез активно работают с фан-базой: не только рассказывают интересную информацию о шахматах и обучают аудиторию, но и внедряют разные шутки или мемы. На своём канале Александра и Андреа играют в шахматы, общаются со зрителями, а иногда даже танцуют в забавных костюмах.
Ботез
Фото: Из личного архива
В начале декабря 2020 года сёстры Ботез стали финалистками премии Dexerto Awards в номинации «Прорыв года среди стримеров». А уже в конце месяца они подписали контракт с киберспортивной организацией Envy Gaming.
«Сёстры Ботез – лучшие создатели развлекательного шахматного контента, внёсшие огромный вклад в популяризацию игры», – сказал после подписания контракта генеральный менеджер по контенту Envy Gaming Эндрю Петерман.
Изначально казалось, что популярность сестёр довольно быстро закончится. Однако это предположение оказалось ошибочным.
Доход как у топ-игроков
Сейчас Александра и Андреа Ботез – настоящие звёзды Twitch. На канале BotezLive на платформе более 1,1 млн подписчиков. В YouTube цифры чуть скромнее – 805 тысяч, но всё равно не менее впечатляющие. Для сравнения: на официальном канале FIDE – 124 тысячи, а на канале одного из самых популярных шахматных сайтов Chess.com – 849 тысяч. Даже многолетнему чемпиону мира Магнусу Карлсену может быть немного завидно.
В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более $ 100 000 в год и в планах – просто до $ 500 000. Непосредственно на турнирах такие деньги зарабатывают только считаные шахматисты топ-уровня.
«Александра получает на Twitch такой же доход, как и профессиональные шахматисты. И она даже не входит в число 20 тысяч лучших игроков мира. Вероятно, определение шахматного профессионала изменилось», – объяснял директор по развитию Chess.com Ник Бартон.
Помимо того, что у сестёр Ботез стали расти доходы, они получили ещё один плюс. Теперь Александра и Андреа официально могут назвать стриминг своей работой, а родителям за это будет совсем не стыдно.
Ботез
Фото: Из личного архива
«Когда люди спрашивали, чем я занимаюсь, мама говорила, что я работаю в венчурном бизнесе. Теперь родители смотрят мои трансляции. А теперь они иногда с нами стримят», – с улыбкой рассказала Александра.
В сентябре 2021 года сёстры Ботез получили шахматную «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы. Но на этом Александра и Андреа не останавливаются, они стараются постоянно развивать канал, расширяя контент.
Интересно, каких ещё успехов смогут достигнуть две прекрасные шахматистки.
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