За тем, как играют Александра и Андреа, следят миллионы зрителей по всему миру. Даже Магнусу Карлсену может быть немного завидно.

Две красотки зарабатывают на шахматах огромные деньги. Почему все любят сестёр Ботез?

2020 год стал прорывным для шахмат. В период пандемии консервативный вид спорта неожиданно стал популярным благодаря сериалу «Ход королевы» и стриминговому сервису Twitch, где появилось большое количество ярких шахматных видеоблогеров, которых полюбили зрители.

Внимание к себе и к шахматам привлекли и сёстры Ботез. Александра и Андреа активно ведут шахматные стримы на Twitch и YouTube. Обе девушки не имеют высокого рейтинга, но зарабатывают как известные гроссмейстеры. Некоторые даже сравнивают сестричек с вымышленной Элизабет Хармон из нашумевшего сериала. Так почему же все неожиданно полюбили сестёр Ботез?

«Зрители просто со мной флиртовали»

26-летняя Александра – старшая сестра, с неё, по сути, и начался небольшой семейный бизнес. В шесть лет девочка стала проявлять интерес к шахматам, сперва её учил отец, а потом она пошла в шахматный клуб «Золотые рыцари». Уже через два года она выиграла свой первый турнир.

«Моя семья родом из Румынии, в которой богатая шахматная культура. В США немного не так – тут люди обычно рассматривают шахматы как игру для ботаников», – объясняла в одном из интервью шахматистка.

До 15 лет Ботез жила в Канаде, где выиграла пять национальных чемпионатов в своих возрастных категориях.

После переезда в США Александра стала выступать за сборную этой страны и взяла ещё один титул. До 2016 года девушка участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2092. Ботез даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин, но решила сосредоточиться на учёбе в университете.

Но даже поступив в Стэнфордский университет, Александра не забыла про шахматы. Сперва она стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба, а потом решила начать стримить на Twitch свои игры с Chess.com. Неожиданно для самой спортсменки канал стал набирать популярность. Правда, сперва не такую, какую она хотела.

«В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок», – рассказывала Александра.

Ботез Фото: Из личного архива

Аудитория сперва действительно обращала внимание на яркую внешность Ботез и только потом прониклась шахматами. Аудитория канала росла, и девушка начала получать с Twitch приличные заработки. Зрители платили за подписку $ 4,99, но 90% доходов составляли небольшие донаты.

В 2017 году, окончив университет, Ботез окончательно решила уйти в стриминг. Однако серьёзных доходов это не приносило, пока не началась пандемия.

Пандемия пошла на пользу

В 2020 году канал Ботез вырос – к Александре присоединилась младшая сестра, которой на тот момент исполнилось 18 лет. Кроме того, началась пандемия, которая поспособствовала переходу шахмат в Twitch. К маю на канале BotezLive было уже 73 тысячи подписчиков, а в декабре – 500 тысяч.

«Шахматы взлетели на Twitch, и я стала одним из самых популярных шахматных стримеров. Помню, я была так взволнована, что не могла заснуть. Я была под кайфом от адреналина», – рассказывала Александра.

Зрителей во многом привлекли стиль и харизма шахматисток. Сёстры Ботез активно работают с фан-базой: не только рассказывают интересную информацию о шахматах и обучают аудиторию, но и внедряют разные шутки или мемы. На своём канале Александра и Андреа играют в шахматы, общаются со зрителями, а иногда даже танцуют в забавных костюмах.

Ботез Фото: Из личного архива

В начале декабря 2020 года сёстры Ботез стали финалистками премии Dexerto Awards в номинации «Прорыв года среди стримеров». А уже в конце месяца они подписали контракт с киберспортивной организацией Envy Gaming.

«Сёстры Ботез – лучшие создатели развлекательного шахматного контента, внёсшие огромный вклад в популяризацию игры», – сказал после подписания контракта генеральный менеджер по контенту Envy Gaming Эндрю Петерман.

Изначально казалось, что популярность сестёр довольно быстро закончится. Однако это предположение оказалось ошибочным.

Доход как у топ-игроков

Сейчас Александра и Андреа Ботез – настоящие звёзды Twitch. На канале BotezLive на платформе более 1,1 млн подписчиков. В YouTube цифры чуть скромнее – 805 тысяч, но всё равно не менее впечатляющие. Для сравнения: на официальном канале FIDE – 124 тысячи, а на канале одного из самых популярных шахматных сайтов Chess.com – 849 тысяч. Даже многолетнему чемпиону мира Магнусу Карлсену может быть немного завидно.

В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более $ 100 000 в год и в планах – просто до $ 500 000. Непосредственно на турнирах такие деньги зарабатывают только считаные шахматисты топ-уровня.

«Александра получает на Twitch такой же доход, как и профессиональные шахматисты. И она даже не входит в число 20 тысяч лучших игроков мира. Вероятно, определение шахматного профессионала изменилось», – объяснял директор по развитию Chess.com Ник Бартон.

Помимо того, что у сестёр Ботез стали расти доходы, они получили ещё один плюс. Теперь Александра и Андреа официально могут назвать стриминг своей работой, а родителям за это будет совсем не стыдно.

Ботез Фото: Из личного архива

«Когда люди спрашивали, чем я занимаюсь, мама говорила, что я работаю в венчурном бизнесе. Теперь родители смотрят мои трансляции. А теперь они иногда с нами стримят», – с улыбкой рассказала Александра.

В сентябре 2021 года сёстры Ботез получили шахматную «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы. Но на этом Александра и Андреа не останавливаются, они стараются постоянно развивать канал, расширяя контент.

Интересно, каких ещё успехов смогут достигнуть две прекрасные шахматистки.