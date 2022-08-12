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Российский гроссмейстер Григорий Опарин ушёл в сборную США – причины перехода, почему это не политическое предательство

Российский шахматист решил выступать за США. Почему это нельзя называть предательством
Татьяна Постникова
Григорий Опарин ушёл в сборную США
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В составе сборной России Григорий Опарин не раз выигрывал крупные международные турниры. Теперь будет побеждать под американским флагом.

Российские шахматисты – одни из немногих наших спортсменов, кому до сих пор разрешено выступать на международных турнирах, пускай и в нейтральном статусе. Но даже такие привилегии не помогают избежать смены гражданства нашими гроссмейстерами. Так, 25-летний Григорий Опарин теперь будет выступать за США. Многие в комментариях к новостям о смене гражданства стали обвинять россиянина в «переходе к врагу». Но действительно ли на решение шахматиста повлияла политика?

«Может работать 24 часа в сутки»

Вообще, Григорий родился в Германии, где его родители тогда работали в Институте квантовой оптики. Однако вскоре семья вернулась в Москву, так что всё детство Опарина прошло в России. Именно на родине парень увлёкся шахматами: сперва он занимался в Центре внешкольной работы в Раменках у Эдуарда Бобкина, а позднее перешёл в СДЮСШОР «Юность Москвы». После первых весомых побед на детском уровне юного Григория показали известному тренеру Анатолию Быховскому, который посоветовал Опарина Сергею Долматову в школу при Гостиной Дворковича.

С тех пор карьера шахматиста начала развиваться стремительно. В 2011 году он стал международным мастером и выиграл Кубок Дворковича совместно со школьной командой. Спустя два года в составе сборной России выиграл серебро на Всемирной юношеской олимпиаде, а также получил звание мастера спорта России и международного гроссмейстера. Тогда же началась плотная совместная работа с гроссмейстером Сергеем Шиповым.

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Под руководством нового тренера в 2014 году Опарин выиграл чемпионат России среди юниоров до 21 года, а потом отлично выступил на чемпионате Европы, став первым запасным участником на Кубок мира благодаря победе в четырёх последних партиях. В 2016-м Григорий выиграл Высшую лигу чемпионата России и стал лучшим на матч-турнире «Щелкунчик», обыграв в финале на тай-брейке титулованного Алексея Шитова. Благодаря победе на этих соревнованиях молодой шахматист попал на Kortchnoi Zurich Chess Challenge – 2017, где сыграл с Виши Анандом, Владимиром Крамником, Хикару Накамурой, Борисом Гельфандом, Петром Свидлером и Яном Непомнящим.

«Гриша — едва ли не самый трудолюбивый из всех российских молодых звёзд, — рассказывал Сергей Шипов. – Может работать над шахматами по 24 часа в сутки, и даже во время турнира перед партией. Возможно, у него нет такого яркого таланта, как у Артемьева, зато Гриша – абсолютный трудяга. Его движение наверх похоже на движение альпиниста, который не спеша, забивая по колышку, забирается в гору. Его развитие происходит стабильно, но угол наклона не очень большой. Здесь есть простое объяснение: в отличие от некоторых своих сверстников, он серьёзно учится. Из-за этого времени и сил для занятий шахматами у Гриши остается немного».

В 2019 году Опарин выступал на Кубке мира, но вылетел в первом раунде. В 2021 году он дошёл до 1/32 финала, где уступил Сергею Карякину. В 2022 году Григорий участвовал в Гран-при ФИДЕ – стал 14-м. При этом во время турнира он обыграл перспективного Андрея Есипенко, Левона Ароняна и практически справился с победителем турнира Хикару Накамурой.

Григорий Опарин (слева)

Григорий Опарин (слева)

Фото: fide.com

«Оставим всё как есть?»

Сказать, что Опарин – главная восходящая звезда российских шахмат, нельзя, а вот назвать его весьма перспективных игроком – вполне. В рейтинге ФИДЕ Григорий занимает 55-е место с 2683 очками, показывая 14-й результат среди россиян. Потому его решение о переходе в сборную США, кажется, не стало огромной потерей для сборной России, но шквал недовольства точно вызвало. Нападки были как на самого шахматиста со стороны болельщиков, так и на Федерацию шахмат России (ФШР), допустившей переход.

«Помните, я писал, что, если ФШР не будет поддерживать наших спортсменов, они постепенно начнут выступать за другие сборные? – написал Сергей Карякин в соцсетях. – Вот вам подтверждение! 55-й шахматист мирового рейтинга ФИДЕ Григорий Опарин теперь выступает за США. Оставим всё как есть?»

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Но есть вполне адекватное обоснование перехода Опарина. Параллельно с карьерой шахматиста Григорий активно проявлял себя в науке. Опарин окончил факультет лингвистики РГГУ, а после поступил в университет Миссури (штат Колумбия), где сейчас получает ещё одно образование в области лингвистики. Соответственно, и живёт россиянин также в США. Поэтому переход спортсмена в американскую сборную не стал каким-то политическим актом.

«Григорий Опарин — мой ученик, друг, — пояснил Шипов. — С пониманием отношусь к его решению. Дело в том, что каждый из нас живёт один раз. Так получилось, что ещё три года назад он поехал учиться и работать в США. Чтобы продолжить карьеру, поменять спортивное гражданство было оптимальным решением. Он абсолютно аполитичен, увлеченный своим делом человек. Параллельно изучает языки, становится большим учёным. Вопросов к нему быть не должно. Это просто его личный жизненный путь. Моё отношение к нему совершенно не меняется. Я его люблю, уважаю и буду болеть за него дальше».

И, кажется, Шипов здесь абсолютно не лукавит. Когда-то сам Опарин признавался, что настолько увлечён шахматами и наукой, что готов сутки напролёт читать книги о языках и шахматах, а также тренироваться. На другие вещи вроде развлекательных программ, художественной литературы и фильмов он не отвлекается, как, собственно, и на политику. Главной целью своей жизни он видит лишь шахматы. И лишь к этой цели он и идёт.

«Планирую посвятить жизнь шахматам. В долгосрочной перспективе хочу стать элитным шахматистом, иметь рейтинг 2750. А там – как получится».

Досадно, что при этом Григорий будет прогрессировать под флагом США, но от смены спортивного гражданства его уже ничего не могло удержать.

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Теги Другие Шахматы •••

Заглавное фото: fide.com

Источник: «Чемпионат»

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