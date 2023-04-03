В последнее время россиянин действует куда более надёжно и хладнокровно. Ян не собирается отдавать Дину ни одной партии.

В чём Непомнящий прибавил после матча с Карлсеном? Сейчас у него больше шансов на победу

В конце 2021 года Дубай принимал поединок на первенство мира, который эксперты называли шахматным матчем XXI века. Непобедимый чемпион, возможно, лучший шахматист всех времён и народов норвежец Магнус Карлсен встречался против своего самого неудобного соперника россиянина Яна Непомнящего. Пожалуй, ни один поединок за шахматной доской со времён великого противостояния двух «К» не ожидался с таким интересом.

Первые пять партий прошли в равной, увлекательной борьбе, причём местами Непомнящий ощутимо поддавливал своего именитого соперника – он совершенно не испытывал никаких проблем, играл сильно и уверенно, а Карлсен в паре партий столкнулся с серьёзными затруднениями.

Переломным оказался шестой поединок. Магнус, стремясь к победе, попал в страшный цейтнот и прошёл в шаге от поражения, но и Ян занервничал, заиграл поверхностно и в итоге угодил в неприятное для защиты окончание. Осада длилась рекордные для матчей на первенство мира 136 ходов, и скандинав сумел всё-таки прорвать последний рубеж обороны претендента.

Это оказался страшный удар, после которого выдающегося российского шахматиста было просто не узнать. Непомнящий начал совершать непостижимые для гроссмейстера его уровня зевки – отдал важную пешку в восьмой партии, в девятой оставил в заточении слона, в 11-й на ровном месте угодил под матовую атаку. В итоге Ян проиграл ещё одну партию, потом ещё и ещё – и поединок закончился разгромом со счётом 3,5:7,5.

Лидер российских шахмат по стилю игры – это шахматный Тайсон. Сильная, акцентированная и напористая игра в дебюте, а ещё Ян – блестящий тактик, тонко чувствует инициативу и всегда нацелен на короля. Он в переносном смысле просто сближается с соперником и в нужный момент наносит ему в челюсть сокрушительный апперкот. И все знают, что Непомнящий будет это делать, но никто не может защититься или уклониться от удара.

Увы, в 2021 году шахматный Тайсон столкнулся с шахматным Холифилдом – бойцом невероятно техничным, интеллектуальным, способным предугадать действия противника и предупредить их. Как и для Эвандера на боксёрском ринге, «бой жизни» не оказался для Магнуса лёгкой прогулкой (особенно поначалу), но его уши, по крайней мере, остались на месте.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Что изменилось за прошедшие полтора года после разгрома в Дубае? Есть ли предпосылки к тому, что на этот раз Непомнящий сделает всё по-другому?

В первую очередь бросается в глаза совершенно разный подход к подготовке и её освещению перед поединком. В 2021 году Непомнящий оказался в центре беспримерной пиар-поддержки, всех его соперников пугали страшным суперкомпьютером из «Сколково», на котором команда Яна анализирует смертельные новинки, одно интервью давалось за другим, а виднейшие представители российского бизнеса выстраивались в ряд, чтобы помочь добиться исторической победы над скандинавским колоссом.

Россиянин тогда словно говорил всем: «Иду на вы!» – и уверенно показывал своим видом, что грядущая победа – дело решённое. Ему желали удачи футболисты «Спартака», тренер футбольной сборной России Валерий Карпин, лидер российского хоккея, рекордсмен НХЛ Александр Овечкин и его коллега Сергей Толчинский, исполнившие главные роли в фильме «Чемпион мира» известные артисты Константин Хабенский и Иван Янковский.

Но, увы, не получилось…

Сейчас же вся подготовка Непомнящего строго засекречена. В эфире звенящая тишина, и только часы гулко отсчитывают секунды до начала важнейшего поединка в карьере Непомнящего и китайца Лижэня. Соперники понимают, что другого шанса стать 17-м чемпионом мира может и не быть. Карлсен, если вдруг без короны почувствует, что стал зарабатывать меньше, может и передумать, а снизу подпирает талантливая молодёжь. Не стоит сомневаться, что компартия Китая бросила в бой все резервы, и большинство ведущих игроков Поднебесной помогает Дину в подготовке. Советский метод себя зарекомендовал!

А что же изменилось в игре Яна Непомнящего со времён неудачи в Дубае и где российский спортсмен может сделать шаг вперёд?

Безусловно, Ян стал гораздо более расчётлив и менее эмоционален. В том же победном Турнире претендентов в Екатеринбурге – 2020/2021 он выиграл очень много, но и проиграл две партии с разгромом – прямому конкуренту Вашье-Лаграву и тому же Дин Лижэню, с которым в итоге разошёлся 1:1.

А в кандидатском, который проходил в Мадриде, бросалось в глаза, что Непомнящий не позволяет себе излишних вольностей и почти не подставляется. Он занял первое место без поражений и почти без сомнительных позиций. Да, местами рисковал, всё так же жертвовал и шёл на мат, но каких-то откровенных авантюр, свойственных более молодому Яну, в его игре не встречалось.

Под знаком надёжности прошла его игра в супертурнире, который принимал в феврале 2023 года Дюссельдорф. Там Непомнящий отрабатывал контроль без добавления, который встретится в матче за мировой титул, играл очень надёжно, и, несмотря, на срыв на тай-брейке, провёл основную часть турнира весьма солидно. Более того – в нужный момент проявил выдающиеся волевые качества и красиво переиграл лидера турнира – армянского гроссмейстера под американским флагом Левона Ароняна, – а также вновь чёрными вырвал победу у немецкого вундеркинда Винсента Каймера.

Если вспомнить более давние события, то на Кубке Синкфилда – 2022, одном из главных супертурниров прошлого года, Ян уступил лишь Карлсену, а в остальных партиях набрал пять из восьми без поражений, но с выигрышами у Левона Ароняна и бурно прогрессирующего Алирезы Фируджи, иранца под французским флагом. Магнус же в итоге выбыл из-за скандала с подозрениями в читерстве молодого американца Ханса Ниманна, его партии не засчитывались, и итоговый результат оказался для Непомнящего невероятно успешным.

В итоге за три последних турнира с классическим контролем «надёжный и рассудительный» Ян прибавил почти 30 очков рейтинга и вышел на вторую позицию в мире, обогнав провалившего Вейк-ан-Зее Дин Лижэня.

Дин Лижэнь Фото: fide.com

Ян Непомнящий однозначно отправил в отставку свой «робингудовский» стиль и благодаря солидной перестройке точно не проиграет большое количество партий в грядущем матче на первенство мира. Более того, ставка, скорее всего, делается на то, чтобы Дин Лижэнь вообще ни разу не пробил броню россиянина. Дело осталось за малым: выиграть чуть больше, чем проиграть.

Поэтому я не уверен, что грядущий матч окажется невероятно зрелищным, хотя в нём и сойдутся представители двух ярчайших стилей игры.

Но уж очень велики ставки.