Непомнящий одержал одну из самых быстрых побед в истории матчей за титул. Кто был быстрее?

Во второй партии чемпионского матча за шахматную корону в Астане россиянин Ян Непомнящий чёрными обыграл китайца Дин Лижэня за 29 ходов. Это очень быстро. Невероятно быстро для такого уровня.За последние десять лет только Магнус Карлсен заставил Виши Ананда сдаться быстрее.

Но за более чем вековую историю чемпионских баталий были гораздо более быстрые, можно даже сказать, молниеносные победы! Давайте их вспомним.

Стейниц — Цукерторт (19 ходов)

29 марта 1886 года в первом в истории официальном матче за звание чемпиона мира австриец Вильгельм Стейниц одержал 10-ю победу над британцем Иоганном Цукертортом и выиграл матч. Для того чтобы победить в решающей партии, Стейницу потребовалось всего 19 ходов. Соперники тогда играли до 10 побед. И первый чемпион мира управился всего за 20 партий.

Стейниц — Чигорин (22 хода)

Свой титул Стейниц впервые защищал в 1889 году в матче с россиянином Михаилом Чигориным. Матч в Гаване тоже продолжался до 10 побед и получился просто сумасшедшим! Судите сами: в 17 партиях была только одна ничья – в самой последней, которая в принципе уже и не нужна была для определения чемпиона. А самая быстрая состоялась 26 января 1889 года, когда Стейниц белыми обыграл Чигорина за 22 хода. Это была четвёртая партия, после которой действующий чемпион сравнял счёт. В итоге Стейниц выиграл 10:6.

Гунсберг — Стейниц (21 ход)

В декабре 1890 года в Нью-Йорке начался, а в январе 1891 года завершился чемпионский матч между Стейницем и британцем Исидором Гунсбергом. Действующий чемпион мира поначалу проигрывал 1:2, затем резко рванул вперёд, одержав несколько побед, но в 16-й партии 15 января 1891 года претендент добился белыми красивой победы всего за 21 ход! Гунсберг сократил счёт до 4:5, однако Стейниц затем выиграл 18-ю партию, 19-ю свёл вничью и отстоял свой титул.

Ласкер — Маршалл (21 ход)

Сменивший Стейница на шахматном троне немец Эмануил Ласкер в 1907-м в США играл чемпионский матч с американцем Фрэнком Маршаллом. Матч продолжался до восьми побед, и преимущество действующего чемпиона было просто подавляющим. Стейниц выиграл восемь партий, не проиграв ни одной. 23 марта 1907 года чемпион разгромил Маршалла белыми за 21 ход.

Ласкер — Яновский (22 хода)

Через три с половиной года в Берлине Ласкер защищал титул в матче с французом Давидом Яновским. Расклад сил был примерно тот же, что и в матче с Маршаллом. Действующий чемпион одержал необходимые восемь побед всего лишь в 11 партиях, не потерпев при этом ни одного поражения! Уже в первой партии 8 ноября 1910 года Ласкер играл белыми и заставил соперника сдаться за 22 хода.

Ананд — Гельфанд (17 ходов)

На протяжении почти сотни лет борьба была более упорной. Немало партий завершились после 24–25 ходов, и, казалось, быстрее капитуляции уже не будет. Но она случилась: рекорд был установлен 21 мая 2012 года в Москве. Действующий на тот момент чемпион мира индиец Вишванатан Ананд через 17 (!) ходов поймал в ловушку ферзя израильтянина Бориса Гельфанда и заставил того признать поражение. Интересно, что в предыдущей партии Гельфанд добился победы и повёл в счёте, так что Ананду необходимо было побыстрее отыграться, что он и сделал. В итоге индиец на тай-брейке отстоял титул.