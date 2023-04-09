Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий играют на уникальных стульях в матче за звание чемпиона мира — 2023 — как это получилось?

Ян Непомнящий играет за титул чемпиона мира на особенном стуле. Похожий был у Фишера!
Татьяна Постникова
Лижэнь и Непомнящий играют на уникальных стульях
Аудио-версия:
Комментарии
Но о приметах никто не говорит. Главное — это комфорт.

В Астане (Казахстан) стартовал матч за титул чемпионата мира по шахматам – 2023. В первой партии Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем, а самые внимательные зрители обратили внимание на одну интересную особенность – стулья гроссмейстеров за игровым столом. Оказывается, в этом году кресла игроков по-настоящему необычные. В чём же их особенность?

Материалы по теме
Непомнящий сделал три замечательных хода! Но победить Дин Лижэня в первой партии не смог
Непомнящий сделал три замечательных хода! Но победить Дин Лижэня в первой партии не смог

Обычно участники матча за титул сидят за шахматным столом на одинаковых креслах. Например, с 2008 года в чемпионских матчах шахматисты использовали только идентичные стулья: когда-то они были скромными, как в битве между Магнусом Карлсеном и Виши Анандом в 2013-м, когда-то – массивными и крутыми, как в игре между Карлсеном и Сергеем Карякиным в 2016 году.

Виши Ананд и Магнус Карлсен во время матча 2014 года

Виши Ананд и Магнус Карлсен во время матча 2014 года

Фото: РИА Новости

Сергей Карякин и Магнус Карлсен в матче 2016 года

Сергей Карякин и Магнус Карлсен в матче 2016 года

Фото: Jason Kempin/Getty Images

Фабиано Каруана и Магнус Карлсен в матче 2018 года

Фабиано Каруана и Магнус Карлсен в матче 2018 года

Фото: Nicky J Sims/Getty Images

В 2021 году у Непомнящего и Карлсена были очень похожие, но всё-таки отличающиеся кресла. Стоит отметить, что они были брендированными, то есть с яркими логотипами спонсоров сидящих на них шахматистов.

Материалы по теме
«Не думайте о деньгах, лечитесь, остальное я решу». Неизвестные истории о Яне Непомнящем
Эксклюзив
«Не думайте о деньгах, лечитесь, остальное я решу». Неизвестные истории о Яне Непомнящем

А вот на турнире в Астане стулья абсолютно разные. Дин Лижэнь выбрал скромное бело-вишнёвое кресло, а Ян остановился на строгом, кожаном чёрном. При этом ни на одном из стульев нет логотипов спонсоров.

Как рассказал тренер Непомнящего Сергей Кишнёв, россиянин привёз своё кресло. А Дин выбрал свой стул из числа предложенных организаторами.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь в матче 2023 года

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь в матче 2023 года

Фото: РИА Новости

Стул Яна / Стул Дина

Стул Яна / Стул Дина

Фото: «Чемпионат»

Впрочем, это, разумеется, не первые разные стулья в истории матчей за мировую шахматную корону. Карпов и Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») в очных сражениях, например, тоже предпочитали разную посадку.

Матч за мировую шахматную корону

Матч за мировую шахматную корону

Фото: ANDREW HOLBROOKE/Getty Images

Если говорить о кресле Яна, то есть ещё один занимательный факт. Его кресло очень похоже на те, что были в матче за титул 1972 года между американцем Робертом Фишером и Борисом Спасским из СССР. Тогда в Рейкьявике тоже была строгая чёрная мебель со стальным каркасом и массивными подлокотниками. Сперва в таком кресле играл лишь Фишер, а потом в подобное сел и Спасский.

Роберт Фишер и Борис Спасский

Роберт Фишер и Борис Спасский

Фото: скриншот видео/FIDE

Впрочем, ни о каких исторических параллелях ни Ян, ни его команда не говорили. Да и странно искать их в том мачте, который гроссмейстер из нашей страны проиграл. Так что Ян, очевидно, просто выбрал удобный стул.

Материалы по теме
«Они ждали этого всю жизнь». Матч за титул шахматного чемпиона мира официально стартовал «Они ждали этого всю жизнь». Матч за титул шахматного чемпиона мира официально стартовал
Ошибки, стоившие титула. Как россияне подбирались к чемпионской короне, но всё упускали Ошибки, стоившие титула. Как россияне подбирались к чемпионской короне, но всё упускали
Сто миллионов для чемпиона мира: россиянин Ян Непомнящий бьётся за очень солидную награду Сто миллионов для чемпиона мира: россиянин Ян Непомнящий бьётся за очень солидную награду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023