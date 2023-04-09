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Ян Непомнящий играет за титул чемпиона мира на особенном стуле. Похожий был у Фишера!

В Астане (Казахстан) стартовал матч за титул чемпионата мира по шахматам – 2023. В первой партии Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем, а самые внимательные зрители обратили внимание на одну интересную особенность – стулья гроссмейстеров за игровым столом. Оказывается, в этом году кресла игроков по-настоящему необычные. В чём же их особенность?

Обычно участники матча за титул сидят за шахматным столом на одинаковых креслах. Например, с 2008 года в чемпионских матчах шахматисты использовали только идентичные стулья: когда-то они были скромными, как в битве между Магнусом Карлсеном и Виши Анандом в 2013-м, когда-то – массивными и крутыми, как в игре между Карлсеном и Сергеем Карякиным в 2016 году.

Виши Ананд и Магнус Карлсен во время матча 2014 года Фото: РИА Новости

Сергей Карякин и Магнус Карлсен в матче 2016 года Фото: Jason Kempin/Getty Images

Фабиано Каруана и Магнус Карлсен в матче 2018 года Фото: Nicky J Sims/Getty Images

В 2021 году у Непомнящего и Карлсена были очень похожие, но всё-таки отличающиеся кресла. Стоит отметить, что они были брендированными, то есть с яркими логотипами спонсоров сидящих на них шахматистов.

А вот на турнире в Астане стулья абсолютно разные. Дин Лижэнь выбрал скромное бело-вишнёвое кресло, а Ян остановился на строгом, кожаном чёрном. При этом ни на одном из стульев нет логотипов спонсоров.

Как рассказал тренер Непомнящего Сергей Кишнёв, россиянин привёз своё кресло. А Дин выбрал свой стул из числа предложенных организаторами.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь в матче 2023 года Фото: РИА Новости

Стул Яна / Стул Дина Фото: «Чемпионат»

Впрочем, это, разумеется, не первые разные стулья в истории матчей за мировую шахматную корону. Карпов и Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») в очных сражениях, например, тоже предпочитали разную посадку.

Матч за мировую шахматную корону Фото: ANDREW HOLBROOKE/Getty Images

Если говорить о кресле Яна, то есть ещё один занимательный факт. Его кресло очень похоже на те, что были в матче за титул 1972 года между американцем Робертом Фишером и Борисом Спасским из СССР. Тогда в Рейкьявике тоже была строгая чёрная мебель со стальным каркасом и массивными подлокотниками. Сперва в таком кресле играл лишь Фишер, а потом в подобное сел и Спасский.

Роберт Фишер и Борис Спасский Фото: скриншот видео/FIDE

Впрочем, ни о каких исторических параллелях ни Ян, ни его команда не говорили. Да и странно искать их в том мачте, который гроссмейстер из нашей страны проиграл. Так что Ян, очевидно, просто выбрал удобный стул.